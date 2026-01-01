Khách Tây mặc áo dài, đội nón lá, nhảy cùng người Hà Nội đón năm mới

Mặc áo dài, đội nón lá đón năm mới

Đêm cuối năm Dương lịch, hàng nghìn người đổ về khu vực hồ Gươm chờ đón màn pháo hoa mãn nhãn.

Tại khu vực ven phố Hàng Khay, một câu lạc bộ có 100 thành viên mang theo loa kéo và vài món ăn nhẹ, mời mọi người tham gia điệu nhảy rộn ràng trước thềm năm mới.

Bị cuốn theo bầu không khí náo nhiệt, chị Barbara và bố (quốc tịch Tây Ban Nha) tiến lại gần, vỗ tay theo nhịp và chăm chú dõi theo từng bước nhảy điêu luyện.

Sự xuất hiện của Barbara trong chiếc nón lá, khoác bộ áo dài đỏ nổi bật, điểm xuyết cành hoa đào trang trí, lập tức thu hút ánh nhìn của đông đảo mọi người xung quanh.

Chị Barbara diện áo dài, đội nón lá đêm giao thừa (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

"Lần đầu đón năm mới tại Việt Nam, tôi muốn lựa chọn áo dài và đội nón lá để tạo dấu ấn đặc biệt. Không khí ở đây sôi động, người dân rất thân thiện", chị Barbara nói.

Theo lời nữ du khách, sau khi thưởng thức bữa tối cuối năm, hai bố con thảnh thơi tản bộ ven hồ Gươm. Trái ngược với tiết trời lạnh 4-5 độ C tại quê nhà, Hà Nội đón hai bố con bằng không khí ấm áp, dễ chịu.

“Thời tiết rất đẹp, gần giống mùa hè nên tôi có thể thức đến sau giao thừa, chờ xem pháo hoa”, nữ du khách chia sẻ.

Được biết, nón lá và áo dài được người phụ nữ mua trong lúc tham quan phố cổ cách đây 1 ngày. Trước đó, Barbara không biết nhiều về áo dài. Khi diện bộ trang phục, cô cảm thấy duyên dáng và nữ tính hơn.

Hai bố con chị Barbara đang có chuyến du lịch Việt Nam kéo dài 14 ngày. Trong đó, bố đặc biệt yêu Hà Nội với những con phố rợp bóng cây xanh cùng các căn nhà cổ kính in đậm nét thời gian. Chị ấn tượng với Ninh Bình, Sa Pa (Lào Cai) và Hạ Long (Quảng Ninh).

Suuny và Arid được người dân mời đồ ăn (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

“Tiếc là chúng tôi chỉ có 2 tuần ở Việt Nam. Sau này, cả gia đình sẽ quay lại để khám phá nhiều địa điểm hơn ở đất nước xinh đẹp này”, chị bày tỏ.

Đi dạo một vòng quanh hồ Gươm, Sunny và Arid - du khách đến từ Na Uy - dừng chân do bị cuốn hút bởi tiếng nhạc rộn ràng và lời chào của những người Việt Nam thân thiện.

Vượt qua chút bỡ ngỡ ban đầu, hai cô gái mỉm cười, nhanh chóng hoà vào dòng người đang nhảy múa.

“Tôi chọn Việt Nam để đón năm mới vì từng xem rất nhiều phim ảnh và món ăn Việt trên Internet. Mong khám phá đất nước này từ lâu, giờ chúng tôi mới có dịp thực hiện dự định đó”, Sunny chia sẻ.

Một nữ du khách người nước ngoài hoà vào điệu nhảy (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Theo nữ du khách, trước khi đến Hà Nội, cô nghĩ người Việt chỉ đón Tết Âm lịch, không ngờ giao thừa Tết Dương lịch sôi động không kém nhiều quốc gia khác.

“Không khí quá vui vẻ, mọi người vô cùng thân thiện. Thấy chúng tôi là khách nước ngoài, người dân còn mang đồ ăn ra mời. Thật tuyệt vời”, cô hào hứng kể.

Ấn tượng với bầu không khí đón năm mới ở Việt Nam

Cách hồ Gươm hơn 500m, phố Tạ Hiện - địa điểm được nhiều khách du lịch yêu thích - ngập tràn không khí lễ hội. Các dãy bàn hai bên đường chật kín người. Khách nước ngoài chúc tụng, thưởng thức món ăn, lắc lư theo điệu nhạc tạo nên bức tranh đêm cuối năm đầy màu sắc.

Bà Carmen và chồng cùng con gái thảnh thơi ngắm dòng người ngược xuôi (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chọn một chỗ ngồi ở vị trí đẹp nhất bên ngã tư Tạ Hiện - Hàng Bạc - Đinh Liệt, bà Carmen cùng chồng và con gái thưởng thức bữa tối, uống bia, chậm rãi quan sát dòng người xuôi ngược.

Lần đầu đón năm mới tại Việt Nam, người phụ nữ cảm thấy có nhiều trải nghiệm đặc biệt trong đời.

"Ở Rumani, chúng tôi cũng ra đường chờ pháo hoa nhưng không đông như thế này. Mọi người thường tụ tập theo nhóm nhỏ để tổ chức tiệc riêng. Với chúng tôi, trải nghiệm ở đây rất mới mẻ”, bà chia sẻ.

Gia đình bà Carmen có 3 tuần ở Việt Nam để tham quan các địa phương từ Bắc tới Nam. Dự kiến, sau khi rời Hà Nội, họ sẽ khám phá vùng núi phía Bắc với các cảnh quan hùng vĩ.

Cũng chung cảm nhận như bà Carmen, Anne và người bạn thân (quốc tịch Italia) ngồi trò chuyện về hành trình năm cũ và ước vọng năm mới may mắn, có nhiều sức khoẻ.

Anne (trái) và bạn thân hào hứng đón năm mới ở Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Cách đây vài tháng, hai người lên kế hoạch đón năm mới tại một quốc gia có khí hậu ấm áp, thay vì thời tiết lạnh dưới 0 độ C ở quê nhà.

Lúc đặt chân đến Hà Nội, Anne và bạn thân cố tưởng tượng khung cảnh và bầu không khí đón Tết Dương lịch ở đây. Lúc hoà vào dòng người, cô cảm thấy vui vẻ ngoài sức tưởng tượng.

“Chúng tôi chọn Việt Nam vì thời tiết dễ chịu và đồ ăn ngon. Không khí ở đây sôi động hơn rất nhiều nơi khác. Đây có lẽ là một trong những lần đón năm mới đáng nhớ nhất của tôi”, Anne nói.

Hai khách nước ngoài thảnh thơi ngắm phố phường (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Một số quán cà phê với tầm nhìn đẹp, có thể ngắm toàn cảnh phố cổ cũng được nhiều du khách nước ngoài lựa chọn. Họ thưởng thức đồ uống, thong dong nhìn dòng người hối hả phía dưới.

Càng sát thời khắc giao thừa, các con phố xung quanh hồ Gươm càng chật kín người. Vào khoảnh khắc chào năm mới 2026, những cái bắt tay và lời chúc bằng nhiều ngôn ngữ vang lên, hòa quyện trong âm thanh rộn ràng của phố phường tạo nên một bữa tiệc ấn tượng.