Khách Tây run cầm cập, cầm cốc nước không vững vì lạnh 8 độ C ở Hà Giang

Ngày 27/12, anh Adam Troy và chị Jahna Lee (quốc tịch New Zealand) hiện sinh sống và làm việc tại Australia, đặt chân đến Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) để trải nghiệm cung đường tại đây theo tour kéo dài 3 ngày 2 đêm.

Trước chuyến đi, 2 vị khách người New Zealand tỏ ra rất phấn khích. Họ được nghe bạn bè kể nhiều về Ha Giang Loop (tạm dịch: Vòng lặp Hà Giang) với những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nên rất hào hứng.

Được biết trong cộng đồng mê dịch chuyển, vài năm trở lại đây, Hà Giang nằm trong danh sách "must-do" (tạm dịch: nhất định phải tới) khi tới thăm Việt Nam.

Cả hai đặt tour có người chở bằng mô tô phân khối lớn. Dù biết thời tiết tại địa phương thời điểm này khá lạnh, hai vị khách nước ngoài vẫn ăn mặc rất đơn giản. Đặc biệt, anh Adam chỉ mặc chiếc quần đùi cộc và áo phông mỏng vì cho rằng "cái lạnh ở Việt Nam cũng không bằng New Zealand".

Khi hai vị khách tới điểm xuất phát của hành trình, chị Thảo, chủ một homestay tại Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang) giật mình vì thấy họ mặc đồ quá mỏng manh giữa thời tiết giá lạnh.

Khách Tây run cầm cập trước cái lạnh vùng cao (Ảnh cắt từ video).

"Tôi đưa cho khách thêm áo khoác phao. Ngoài ra, khách còn được phát thêm một áo mưa mỏng để trùm bên ngoài. Tôi dặn khách, thời tiết vùng núi có thể sẽ lạnh buốt nên cần giữ ấm cẩn thận.

Khách cầm theo áo và chỉ cười nói rằng tại quê nhà họ còn lạnh hơn nhưng vẫn mặc quần đùi bình thường", chị Thảo chia sẻ.

Dù được khuyến cáo cái lạnh của vùng cao nguyên đá là cảm giác rét buốt rất khác biệt, hai vị khách vẫn hoàn toàn tự tin cho rằng mọi thứ sẽ ổn.

Tuy nhiên sau khi di chuyển khoảng 40km đường núi bằng mô tô, đoàn xe dừng chân nghỉ tại Dinh thự họ Vương, anh Adam thừa nhận thấy toàn thân lạnh run vì buốt.

Vị khách người New Zealand được mời uống cốc nước ấm nhưng vẫn run lẩy bẩy. Thậm chí, anh còn cầm cốc không vững vì lạnh. Thời điểm đó, nhiệt độ ngoài trời khoảng 8 độ C.

Sau đó, hai vị khách phải mặc thêm đồ ấm rồi mới tiếp tục hành trình. Được trải nghiệm cái lạnh của vùng cao, anh Adam thấy hoàn toàn khác biệt. Họ dần thích nghi và tận hưởng trọn vẹn hành trình.

Suốt chuyến tour, 2 vị khách không ngại thử nhiều món ăn địa phương như thắng cố, trứng vịt lộn. Với món trứng được xem là khó chinh phục với khách nước ngoài, cả hai vẫn tỏ ra hào hứng và khen ngon không ngớt.

Chỉ duy nhất tiết canh là món khách muốn thử nhưng không có thời gian kịp thưởng thức.

Tour kết thúc vào chiều 29/12. Tuy nhiên sau đó, hai vị khách còn tiếp tục tham gia bữa tiệc tối do homestay tổ chức dành cho các vị khách vào thời điểm ngày cuối năm.

Khoảng 20h, khách bịn rịn chia tay để lên xe trở về Hà Nội. Họ dự định sẽ tiếp tục tới Đà Nẵng và đi thêm một số điểm nổi tiếng ở Việt Nam.

Hai vị khách thử ăn trứng vịt lộn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Thảo cho biết cả hai vị khách đều có ấn tượng tốt đẹp với chuyến đi lần này. Họ dành nhiều lời khen ngợi về cảnh quan, ẩm thực và đặc biệt con người thân thiện.

Vào thời khắc chia tay, anh Adam cho biết họ đã có quãng thời gian rất vui và khẳng định "đây là chuyến đi ý nghĩa nhất trong cuộc đời".

Làm trong lĩnh vực du lịch từ lâu, chị Thảo cho biết khi tiếp xúc với khách nước ngoài tới đây trải nghiệm, đa phần khách có chung cảm nhận, thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vỹ của vùng cao nguyên đá. Nhiều người bày tỏ muốn được quay lại lần nữa nếu có cơ hội.

Cũng theo chị Thảo, nhiều du khách tới từ xứ lạnh, quen với mùa đông giá rét kèm tuyết rơi nên cho rằng mức nhiệt 6-8 độ C không phải thử thách quá lớn. Tuy nhiên sau khi trải nghiệm cái lạnh vùng cao, không ít khách thừa nhận cảm nhận rõ sự rét buốt thấm vào cơ thể.

Anh Văn Phong, một hướng dẫn viên chuyên dẫn các tour nước ngoài cho biết, anh luôn chia sẻ kinh nghiệm khi du lịch Hà Giang vào mùa đông để khách nắm bắt thông tin. Khách nên mang đủ quần áo ấm, khăn quàng, găng tay, đi giày để bảo vệ đôi chân.

Ngoài ra, một số đơn vị tour còn phát thêm áo mưa mỏng để khách mặc trong quá trình di chuyển bằng xe máy. Sau khi đi bên ngoài, khách trở về cần ăn uống đầy đủ, dùng các loại nước ấm giúp giữ nhiệt cho cơ thể.