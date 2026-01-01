Hai sân bay Đà Nẵng đón hàng nghìn du khách trong ngày đầu năm mới

Sáng 1/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đồng loạt tổ chức các hoạt động chào đón những du khách đầu tiên trong năm mới tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Chu Lai và phố cổ Hội An, tạo khí thế khởi đầu cho mục tiêu bứt phá du lịch trong năm mới.

Tại nhà ga quốc nội, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, ngành du lịch thành phố tổ chức đón chuyến bay đầu năm đến từ Hà Nội với 170 hàng khách.

Những hành khách đầu tiên đến với thành phố Đà Nẵng bằng đường hàng không trong năm mới (Ảnh: A Núi).

Tiếp đó, tại ga quốc tế, thành phố đón loạt chuyến bay đến từ Manila (Philippines), Incheon, Busan (Hàn Quốc), Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia), Singapore... với hơn 1.200 hành khách.

Tại Cảng hàng không Chu Lai, Đà Nẵng tổ chức đón 2 chuyến bay đầu năm gồm VJ1370 đến từ TPHCM và VN1641 từ Hà Nội.

Tại các sân bay, du khách hào hứng nhận được thành phố tặng hoa, các món quà lưu niệm tạo không khí phấn khởi ngay từ thời khắc đầu năm mới.

Trong khi đó, tại phố cổ Hội An, chương trình chào đón đoàn khách đầu tiên năm 2026 được tổ chức trang trọng tại khu vực Chùa Cầu. Du khách được thưởng thức nghệ thuật truyền thống, giao lưu, nhận hoa và quà lưu niệm trước khi tham quan các điểm di sản tiêu biểu của đô thị cổ.

Du khách được chào đón và tặng hoa trong ngày đầu năm mới (Ảnh: A Núi).

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cảng hàng không Chu Lai, trong dịp Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 30/12/2025 đến 4/1), tổng số chuyến bay đến thành phố ước đạt 831 chuyến với 464 chuyến nội địa và 367 chuyến quốc tế (ước tăng 13,9% so với cùng kỳ 2025), với tổng lượng khách dự kiến đón hơn 125.000 lượt.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, việc đồng loạt tổ chức chào đón du khách tại sân bay và các điểm du lịch trọng điểm không chỉ tạo không khí khởi đầu năm mới sôi động, mà còn thể hiện quyết tâm của ngành du lịch thành phố trong việc hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm mới.

Dự kiến, năm nay Đà Nẵng phục vụ khoảng 19,1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 8,7 triệu lượt, doanh thu từ du lịch ước đạt gần 70.000 tỷ đồng.