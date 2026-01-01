Lạng Sơn đón đoàn du khách quốc tế "xông đất" đầu tiên từ Trung Quốc

Sáng 1/1, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lạng Sơn tổ chức chương trình đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Lạng Sơn qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị năm 2026.

Đoàn du khách đầu tiên "xông đất" Lạng Sơn đầu năm Dương lịch 2026 có 40 du khách, đều là người Trung Quốc.

Chị Vệ Tuyết Phương (sống ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc) - một trong các du khách của đoàn - cho biết, việc lựa chọn Lạng Sơn để khám phá dịp đầu năm mang đến nhiều cảm xúc thú vị. Bản thân rất ấn tượng với phong cảnh tươi đẹp của Việt Nam.

Đoàn du khách đầu tiên đến Lạng Sơn trong ngày đầu năm mới 2026 (Ảnh: Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Lạng Sơn).

Ông Hoàng Xuân Thuận, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Lạng Sơn, cho rằng sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, mở đầu cho một năm mới với nhiều kỳ vọng, thể hiện hình ảnh một Lạng Sơn thân thiện, mến khách, sẵn sàng chào đón du khách trong nước và quốc tế.

Được biết, năm 2025, Lạng Sơn đón hơn 4,4 triệu lượt khách, trong đó có hơn 300.000 lượt khách quốc tế, tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 4.500 tỷ đồng.

Năm qua, du lịch Lạng Sơn được trao 2 giải thưởng du lịch ASEAN. Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được Tổ chức du lịch Liên hợp quốc vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất năm 2025”. Năm 2025 cũng là dấu mốc quan trọng khi tỉnh Lạng Sơn chính thức đón bằng chứng nhận Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn…

Trong năm 2025, tỉnh cũng công bố chương trình du lịch 2 ngày 1 đêm cho khách dùng giấy thông hành với thông điệp "Một bước qua biên - Ngàn trải nghiệm mới" đánh dấu sự cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch qua biên giới giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc).

Đoàn du khách có 40 người đến từ Trung Quốc (Ảnh: Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Lạng Sơn).

Lạng Sơn là tỉnh biên giới với 231,74km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc, có hệ thống cửa khẩu quốc tế đường sắt và đường bộ và vị trí chiến lược trong giao thương quốc tế.

Tỉnh xác định du lịch biên giới là một trong những trụ cột quan trọng trong phát triển du lịch. Tỉnh đang tích cực thúc đẩy hợp tác du lịch với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.