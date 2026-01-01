Những thành phố “đón năm mới hai lần”: Chỉ cách 4km nhưng lệch nhau 21 giờ

Đường đổi ngày quốc tế - một đường tưởng tượng do con người quy ước - đã tạo nên những nghịch lý thú vị, nơi hôm nay và ngày mai tồn tại song song.

Hai hòn đảo, hai ngày, hai năm mới

Little Diomede (Mỹ) và Big Diomede (Nga) nằm đối diện nhau giữa eo biển Bering. Về mặt địa lý, khoảng cách giữa hai đảo chỉ khoảng 4km. Nhưng về thời gian, hai nơi lại cách nhau tới 21 giờ, do đường đổi ngày quốc tế chạy giữa chúng.

Little Diomede thuộc bang Alaska, sử dụng múi giờ UTC-9, trong khi đó, Big Diomede thuộc Nga, dùng múi giờ UTC+12. Điều này khiến Big Diomede bước sang năm mới sớm hơn Little Diomede gần một ngày.

Cách nhau chỉ khoảng 4km, nhưng Little Diomede (Mỹ) và Big Diomede (Nga) lệch thời gian gần 1 ngày (Ảnh: Getty Images).

Vào thời điểm người dân Big Diomede đã đón giao thừa, ăn mừng năm mới, thì ở Little Diomede, năm cũ vẫn chưa kết thúc.

Từ bờ đảo Mỹ, người dân có thể nhìn thấy hòn đảo Nga phía xa - nơi được mệnh danh là “Tomorrow Island” (Đảo của ngày mai), còn Little Diomede được gọi là “Yesterday Island” (Đảo của ngày hôm qua).

Theo National Geographic, đây là một trong những nơi hiếm hoi trên thế giới mà khái niệm thời gian trở nên “hữu hình”, khi ranh giới giữa hôm nay và ngày mai chỉ là một làn nước biển hẹp.

Đón năm mới hai lần - chuyện không chỉ có trong tưởng tượng

Dù biên giới Mỹ - Nga khiến việc di chuyển giữa hai đảo hiện nay không còn dễ dàng, câu chuyện Diomede vẫn thường được nhắc đến như ví dụ điển hình cho khả năng “đón năm mới hai lần” về mặt lý thuyết.

Trên thực tế, một số nơi khác trên thế giới từng cho phép con người trải nghiệm hai thời khắc giao thừa trong cùng một hành trình. Tiêu biểu là đảo Kiritimati (Kiribati) và American Samoa.

Kiritimati (còn được gọi là đảo Giáng sinh) là nơi đón năm mới sớm nhất (Ảnh: Old souls).

Kiritimati nằm ở múi giờ UTC+14, được coi là nơi đón năm mới sớm nhất thế giới. Trong khi đó, American Samoa ở UTC-11, là một trong những nơi đón năm mới muộn nhất.

Theo Time, với lịch trình bay phù hợp, du khách hoàn toàn có thể đón giao thừa tại Kiritimati, sau đó bay sang American Samoa để tiếp tục chào đón năm mới lần thứ hai, dù cùng là ngày 1/1 trên lịch.

“Hai giao thừa trong một đêm” ở châu Âu

Không cần vượt đại dương, tại châu Âu, hiện tượng “đón năm mới hai lần” cũng diễn ra ở quy mô nhỏ hơn.

Tại hai thành phố biên giới Tornio của Phần Lan và Haparanda của Thụy Điển chỉ cách nhau một cây cầu ngắn. Điều đặc biệt là đường biên giới giữa hai nước trùng với ranh giới múi giờ, khiến thời gian ở hai bên lệch nhau đúng một tiếng.

Chỉ cần bước qua phần đất Thụy Điển, đồng hồ lập tức quay chậm lại một giờ. Năm mới vì thế đến với Tornio trước, còn Haparanda phải chờ thêm 60 phút mới chính thức bước sang thời khắc chuyển giao.

Khoảnh khắc ấy tạo nên trải nghiệm khi Phần Lan đã đón giao thừa, pháo hoa rực sáng bầu trời, người dân và du khách có thể di chuyển sang Thụy Điển để tiếp tục đếm ngược và chào năm mới lần thứ hai. Pháo hoa lại bừng lên, mang theo những lời chúc và kỳ vọng cho một năm sắp tới.