U23 Việt Nam chạm trán với đồng đội của C.Ronaldo ở giải châu Á

Hôm nay (1/1), HLV Luigi Di Biagio đã công bố danh sách 23 cầu thủ U23 Saudi Arabia tham dự giải U23 châu Á. Đáng chú ý, chiến lược gia người Italy đã triệu tập ba đồng đội của C.Ronaldo ở Al Nassr vào danh sách này. Đó là hậu vệ Salem Al-Najdi, tiền vệ Abdulmalik Al-Jaber và Abdulrahman Sufyani.

Salem Al-Najdi là đồng đội của C.Ronaldo ở Al Nassr (Ảnh: The Sun).

Trong đó, Salem Al-Najdi là cầu thủ đáng chú ý khi có 30 trận ra sân trong màu áo đội một của Al Nassr. Trong khi đó, Abdulmalik Al-Jaber và Abdulrahman Sufyani là những thành viên đội trẻ nhưng thường xuyên được tập luyện cùng với C.Ronaldo.

Ngoài ba cầu thủ này, U23 Saudi Arabia còn một vài cầu thủ đáng chú ý khác như hai thần đồng Musab Al-Juwayr, Abdullah Radif (Al Hilal). Họ đều có kinh nghiệm khoác áo đội tuyển quốc gia Saudi Arabia.

U23 Saudi Arabia được đánh giá rất cao ở giải U23 châu Á, nhất là khi họ được thi đấu với tư cách chủ nhà. Ở giải đấu sắp tới, “Chim ưng xanh” sẽ đối đầu với U23 Việt Nam, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1 hứa hẹn sẽ rất đáng chú ý.

U23 Việt Nam từng chạm trán với U23 Saudi Arabia ở tứ kết giải U23 châu Á năm 2022. Khi ấy, chúng ta đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-2 trước đối thủ này.