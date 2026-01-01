Jennie đón năm mới với loạt ảnh gợi cảm gây sốt mạng xã hội

Nữ ca sĩ chia sẻ nhiều bức ảnh chưa từng công bố, ghi lại những khoảnh khắc trong các chuyến lưu diễn và kỳ nghỉ bên đồng nghiệp, bạn bè suốt một năm qua. Trong đó, loạt ảnh diện áo tắm của Jennie nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ, thu hút hàng triệu lượt “thả tim” chỉ trong thời gian ngắn.

Jennie thu hút hàng triệu lượt thích cho loạt ảnh mới trên trang cá nhân (Ảnh: Instagram).

Diện bikini đen tối giản, Jennie khoe vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn cùng phong thái tự tin. Vòng eo thon gọn và bờ vai vuông đặc trưng của thành viên Blackpink tiếp tục trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngay dưới bài đăng, hàng nghìn bình luận được để lại. Nhiều ý kiến cho rằng Jennie không theo đuổi hình ảnh gợi cảm phô trương, mà thể hiện sức hút theo hướng hiện đại, thời thượng - phong cách đã gắn liền với tên tuổi của cô trong nhiều năm qua.

Năm 2025 đánh dấu một năm hoạt động sôi nổi và thành công của Jennie. Cô cùng Blackpink hoàn thành chuyến lưu diễn toàn cầu, đồng thời nhận được sự ủng hộ tích cực khi phát hành các sản phẩm âm nhạc cá nhân. Mỗi lần xuất hiện của Jennie, từ sân khấu biểu diễn đến các chiến dịch thời trang quốc tế, đều tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ.

Jennie là một trong những thần tượng Hàn Quốc có lượng người hâm mộ đông đảo khắp thế giới (Ảnh: Instagram).

Jennie là một trong bốn thành viên của Blackpink - nhóm nhạc nữ ra mắt năm 2016 dưới sự quản lý của YG Entertainment và hiện được xem là một trong những nhóm nhạc Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Với gu thời trang nổi bật và sức ảnh hưởng lớn, Jennie được truyền thông quốc tế ưu ái gọi là “nữ hoàng thời trang Kpop”, đồng thời là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu cao cấp.

Cuối năm 2023, Jennie thông báo thành lập công ty giải trí riêng để trực tiếp quản lý các hoạt động cá nhân. Kể từ đó, cô tích cực tham gia các chương trình giải trí, sự kiện thời trang lớn và ra mắt những sản phẩm âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân.

Jennie ngày càng thành công trong sự nghiệp ca hát và thời trang (Ảnh: Getty).

Trong 2 năm gần đây, phong cách của Jennie cũng có sự thay đổi rõ rệt, trở nên trưởng thành, gợi cảm và táo bạo hơn. Sự chuyển biến này nhận được nhiều ý kiến trái chiều, khi một bộ phận khán giả ủng hộ tinh thần phá cách, trong khi số khác bày tỏ sự tiếc nuối hình ảnh trẻ trung, trong sáng trước đây của cô.

Nhận xét về Jennie, tạp chí HommeGirls mô tả nữ ca sĩ là “một sức mạnh và hiện tượng”, đồng thời khẳng định: “Cô ấy đã định nghĩa lại ý nghĩa của một biểu tượng toàn cầu và đang tự tin bước vào kỷ nguyên mới với album Ruby”.