Linh vật ngựa nặng gần 6 tấn, tạo hình hài hước gây chú ý ở Bắc Ninh

Ngày 31/12, anh Bùi Văn Quân (34 tuổi) sống tại thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh (thuộc khu vực Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang cũ) trình làng linh vật "Ngựa vui vẻ", nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân.

Linh vật ngựa khi mới hoàn thành, chưa được sơn vẽ bên ngoài (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm nay là năm Bính Ngọ gắn với con ngựa, nên từ vài tháng trước, anh Quân sớm lên ý tưởng và bắt tay thực hiện cho kịp tiến độ.

Ban đầu, anh dự kiến làm một linh vật ngựa để phục vụ bà con chiêm ngưỡng vào dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài nên anh muốn làm thêm một phiên bản khác.

"Ngựa vui vẻ" có kích thước chiều cao và chiều dài đều khoảng 4m, nặng gần 6 tấn. Chất liệu chủ yếu là cốt thép bọc bê tông xi măng cát bên ngoài. Sau khi vẽ trước bản thảo, anh Quân cần thêm 3 người hỗ trợ, tốc lực làm trong vòng hơn một tháng.

"Tôi lên trước ý tưởng, tham khảo thêm những tạo hình con vật ngộ nghĩnh mà trẻ nhỏ thường yêu thích. Sau đó, tôi tiếp tục sàng lọc để chốt hình ảnh. Tuy nhiên, tới khi bắt tay làm, tôi vừa dàn dựng, vừa sáng tác thêm cho phù hợp", chàng trai 34 tuổi nói.

Chú ngựa gắn với chiếc ti giả màu xanh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Quân tô điểm cho chú ngựa nhiều màu sắc sặc sỡ với tông đỏ chủ đạo. Đây là gam màu truyền thống và cũng mang tính biểu tượng của ngày Tết cổ truyền dân tộc.

Ngoài ra, chú ngựa còn gắn thêm ti giả màu xanh, đôi mắt to tròn, giúp tăng sự ngộ nghĩnh đáng yêu.

Theo chia sẻ của tác giả, dịp Tết Nguyên đán sắp tới, anh tiếp tục trình làng linh vật tạo hình "cô ngựa" trẻ trung, tràn đầy sắc xuân ở tuổi đôi mươi.

Hiện mô hình linh vật được trưng bày trong "Vườn hạnh phúc" thuộc khuôn viên gia đình. Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, anh mở cửa miễn phí để người dân và du khách tới tham quan, chụp hình.

Anh Quân dự kiến sẽ trình làng một linh vật ngựa khác vào Tết Nguyên đán (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Được biết, vào dịp lễ Giáng sinh vừa qua, "Vườn hạnh phúc" cũng thu hút hàng nghìn người từ các tỉnh thành lân cận tới trải nghiệm. Anh Quân cho biết, đây là khu vườn mang giá trị tinh thần của gia đình, mở cửa không thu vé và chỉ dùng để phục vụ cộng đồng.

Trước đó vào dịp Tết Nguyên đán 2025, khu vườn nhà anh Quân từng gây sốt với linh vật "Rắn hạnh phúc" nặng 7 tấn. Tác phẩm cao hơn 5m gồm cả bệ đỡ, được làm từ xi măng, cốt thép và cát.

Vì rắn vốn là loài vật khiến nhiều người sợ hãi khi nhắc tới nên anh đã biến hóa thành linh vật có tạo hình đáng yêu với đôi mắt to, hàng mi cong vút và đội mũ điệu đà, tạo dáng kiêu sa. Tượng hoàn thiện bằng sơn dầu và sơn bóng phủ bên ngoài, giúp chịu được mọi loại hình thời tiết trong vòng vài năm.

Linh vật rắn năm 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Quân cho biết bản thân vốn làm nghề kinh doanh. Khoảng 4 năm trước, anh bất ngờ bén duyên với niềm đam mê đắp tượng khổng lồ và được một người thầy tận tình hướng dẫn.

Càng làm càng ham, anh mày mò học hỏi rồi tự bỏ tiền túi ra gây dựng "Vườn hạnh phúc" ngay ở mảnh đất gia đình.

Hiện khu vườn được người thợ trưng bày hàng chục tác phẩm là những mô hình khổng lồ với nhiều tâm huyết. Vào các dịp lễ Tết, anh thường mở cửa vườn để khách thập phương tới trải nghiệm.