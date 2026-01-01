Đón năm mới, người dân TPHCM đi chơi, đi tàu điện đều không mất tiền

Đầu năm đi chơi không tốn vé

Trong những ngày cận Tết Dương lịch, nhu cầu vui chơi, tham quan của người dân và du khách tại TPHCM có xu hướng tăng cao, đặc biệt tại các khu vực trung tâm.

Ghi nhận cho thấy, bên cạnh các chương trình giải trí quen thuộc, thành phố xuất hiện thêm nhiều hoạt động miễn phí, từ lễ hội văn hóa đến giao thông công cộng, giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận các không gian đón năm mới.

Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, “Tuần lễ Văn hóa Quốc tế - Đón mừng năm mới 2026”, diễn ra đến 4/1, đang thu hút sự quan tâm của đông đảo gia đình, bạn trẻ và khách quốc tế. Điểm đáng chú ý là khu vực này miễn phí vé vào cổng từ 17h đến 21h hằng ngày, trùng với khung giờ cao điểm vui chơi buổi tối.

Nhiều người trẻ thích vui chơi tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn (Ảnh: Nam Anh).

Lễ hội mang đến không gian trải nghiệm văn hóa đa quốc gia với hơn 80 gian hàng ẩm thực, nghệ thuật và thủ công. Du khách có thể tham gia nhiều hoạt động miễn phí như xem trình diễn ca - múa - nhạc quốc tế, lễ hội hóa trang, giao lưu cộng đồng, check-in sáng tạo và các workshop thủ công mang màu sắc truyền thống - hiện đại của nhiều quốc gia.

Việc tổ chức lễ hội theo mô hình mở, dễ tiếp cận giúp người dân và du khách có thêm lựa chọn vui chơi ngay trong nội đô, thay vì phải di chuyển xa trong dịp năm mới.

Song song với các hoạt động lễ hội, hệ thống giao thông công cộng TPHCM đồng loạt triển khai chính sách miễn vé trong ngày 1/1, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách.

Cụ thể, 106 tuyến xe buýt có trợ giá được miễn vé trong ngày đầu năm (tạm ngưng 2 tuyến 50 và 52 do phục vụ chủ yếu học sinh, sinh viên). Chính sách này nhằm khuyến khích người dân hạn chế sử dụng xe cá nhân, qua đó góp phần giảm ùn tắc giao thông và bảo vệ môi trường.

Tuyến metro số 1 được miễn phí dịp Tết Dương lịch (Ảnh: Ngọc Tân).

Đáng chú ý, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cũng miễn vé trong ngày 1/1, đồng thời tăng thêm 52 lượt tàu so với ngày thường và kéo dài thời gian phục vụ đến 23h, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách di chuyển đến các khu vui chơi, trung tâm giải trí và không gian lễ hội.

Ngoài việc miễn vé, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM yêu cầu các đơn vị vận tải bảo đảm vận hành đúng biểu đồ chạy xe, đặc biệt trên các tuyến kết nối sân bay Tân Sơn Nhất, các bến xe liên tỉnh và khu vực trung tâm thành phố. Các tuyến xe buýt đi Cần Giờ cũng được duy trì ổn định nhằm phục vụ nhu cầu du lịch ngắn ngày.

Miễn phí trước, kích cầu sau

Từ thực tế triển khai, việc kết hợp lễ hội mở cửa miễn phí với giao thông công cộng miễn vé đang góp phần tạo nên chuỗi trải nghiệm du lịch dễ tiếp cận, chi phí hợp lý.

Trong bối cảnh nhiều điểm vui chơi tập trung tại khu vực trung tâm, việc ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng được xem là giải pháp thuận tiện, đồng thời góp phần giảm ùn tắc và hướng đến hình ảnh một đô thị xanh, văn minh trong những ngày đầu năm.

Theo quan sát, các hoạt động miễn phí dịp Tết Dương lịch không chỉ tạo không khí sôi động mà còn được kỳ vọng trở thành đòn bẩy kích cầu du lịch, giúp kéo dài thời gian lưu trú và kích thích chi tiêu của du khách cho các dịch vụ lưu trú, ẩm thực và mua sắm.

TPHCM kỳ vọng thu hút hơn 60 triệu lượt khách trong năm nay (Ảnh: Vietluxtour).

Từ góc độ quản lý, chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM - cho rằng, hạ tầng giao thông và khả năng kết nối giữa các điểm đến là yếu tố then chốt trong việc nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách.

Theo ông Bình, cùng với việc mở rộng không gian phát triển du lịch, thành phố chú trọng phối hợp với các sở, ngành để cải thiện kết nối sân bay, bến xe, tuyến metro và hệ thống giao thông công cộng, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động du lịch.

Trong bối cảnh TPHCM đặt mục tiêu phát triển du lịch theo hướng bền vững và tập trung vào phân khúc khách có mức chi tiêu cao, các chính sách mở rộng không gian vui chơi, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trong dịp Tết Dương lịch được xem là bước đi phù hợp, giúp thành phố ghi điểm với du khách ngay từ những ngày đầu năm.

Theo kế hoạch, năm nay, TPHCM phấn đấu đón khoảng 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu từ du lịch đạt khoảng 330.000 tỷ đồng.