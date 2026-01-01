Nổ ở khu nghỉ dưỡng Thụy Sĩ: Hàng chục người nghi thiệt mạng

Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: EPA).

Tại cuộc họp báo hôm nay, cảnh sát bang Valais (Thụy Sĩ) cho biết, vụ nổ ở quán bar Le Constellation ở Crans-Montana có thể đã khiến hàng chục người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương sau vụ nổ tại một khu nghỉ dưỡng ở miền Nam Thụy Sĩ ngày 1/1.

Con số này cao hơn nhiều so với ước tính ban đầu chỉ “vài người” thiệt mạng.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Italy dẫn nguồn từ cảnh sát Thụy Sĩ cho biết họ tin rằng khoảng 40 người đã thiệt mạng. Các nạn nhân không thể được nhận dạng ngay lập tức do mức độ bỏng quá nghiêm trọng.

Theo cảnh sát, vụ nổ xảy ra vào khoảng 1h30 ngày 1/1. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ, nhưng giới chức trách cho rằng đây là một tai nạn hơn là một vụ tấn công khủng bố.

“Tôi xin làm rõ rằng, ở thời điểm này, chúng tôi đang coi đây là một vụ hỏa hoạn và không có dấu hiệu nào cho thấy đó là một vụ tấn công khủng bố. Hiện tôi không thể nói thêm điều gì. Chúng tôi sẽ trực tiếp trao đổi với gia đình các nạn nhân”, công tố viên Beatrice Pilloud cho biết.

Hiện 10 trực thăng và 40 xe cứu thương đã được huy động để ứng phó với vụ hỏa hoạn. Ngoài ra, 150 nhân viên y tế cũng đã được triển khai.

Theo lực lượng cứu hộ, phần lớn những người bị thương là do các vết bỏng nặng. Hầu hết nạn nhân đã được chuyển tới bệnh viện bang Valais và khoa hồi sức tích cực (ICU) hiện đã quá tải.

Người đứng đầu cơ quan an ninh của khu vực cho biết các nạn nhân mang nhiều quốc tịch khác nhau, song không cung cấp thêm chi tiết.

Khu nghỉ dưỡng xảy ra hỏa hoạn (Ảnh: EPA).

Quán bar nơi xảy ra vụ hỏa hoạn nằm ngay trung tâm của khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hạng sang, chỉ cách vài phút đi bộ từ ga dưới của tuyến cáp treo đưa người trượt tuyết lên núi. Theo mô tả, cơ sở này có sức chứa 300 người, cùng khu sân hiên dành cho 40 người.

Ban ngày, quán bar hoạt động như một quán cà phê phục vụ đồ uống và bánh ngọt. Những bức ảnh chụp bên trong quán cho thấy không gian tối, mang cảm giác như hang động, với một quầy bar lớn được chiếu sáng rực rỡ ở trung tâm.

Crans-Montana nằm ở độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển. Du khách bị thu hút bởi vẻ sang trọng kín đáo của nơi đây, với các cửa hàng cao cấp, ẩm thực tinh tế, hệ thống đường trượt tuyết rộng lớn cùng đời sống sôi động.

Với dân số chỉ khoảng 15.000 người, Crans-Montana được xem là một cộng đồng gắn bó, đồng thời cũng là điểm đến yên tĩnh, kín đáo để các nhân vật nổi tiếng tới trượt tuyết, chơi golf và thưởng thức ẩm thực.