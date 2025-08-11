Khách Tây đi tàu hạng sang Hà Nội - Đồng Hới bất ngờ vì "đẹp như khách sạn"

19h ngày 10/8, Yoly (tóc vàng), du khách đến từ Tây Ban Nha, cùng nhóm bạn 18 người có mặt tại ga Hà Nội, chuẩn bị cho chuyến đi Đồng Hới.

Cô bất ngờ trước sự đón tiếp nồng hậu của nhân viên và ấn tượng với hình ảnh đoàn tàu đỏ, vàng rực rỡ, hai bên ga treo những lá cờ đỏ sao vàng tung bay.

“Tôi rất ngạc nhiên và vui khi trở thành vị khách đầu tiên của chuyến tàu này. Mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng và đẹp mắt”, Yoly chia sẻ.

Cô cho biết từng biết đến thông tin đường sắt Việt Nam nằm trong top 6 tuyến đường sắt đẹp nhất thế giới, nên luôn mong chờ được tận mắt trải nghiệm. Trong hành trình 9 ngày ở Việt Nam, Yoly và bạn bè đã ghé thăm Hà Nội, Sa Pa, vịnh Hạ Long; điểm dừng tiếp theo là Đồng Hới trước khi kết thúc chuyến đi tại TPHCM.

“Chúng tôi rất háo hức khi di chuyển từ Hà Nội đến Đồng Hới. Vì đang đi du lịch, chỉ cần đặt hết hành lý dưới giường là có thể thoải mái tận hưởng. Tôi hy vọng một đêm trên tàu sẽ mang lại thật nhiều trải nghiệm thú vị cùng bạn bè”, cô nói.

Cùng chuyến tàu với Yoly, Miguel Eskendi, du khách đến từ Madrid (Tây Ban Nha), cho biết, anh ấn tượng ngay từ khoảnh khắc đặt chân lên chuyến tàu mới. Là người đặc biệt yêu thích Việt Nam và ẩm thực nơi đây, Miguel đã nhiều lần quay lại mảnh đất này.

Trong lần trở lại này, anh chọn trải nghiệm đường sắt cùng bạn bè và nhanh chóng bị chinh phục bởi sự thoải mái: Tàu mới, sạch sẽ, không gian dễ chịu và bầu không khí vui vẻ khi đi cùng nhóm. Các khoang ngủ được sắp xếp gọn gàng, đầy đủ tiện ích, mang đến cảm giác thư giãn như ở nhà.

Miguel Eskendi chia sẻ, anh cùng nhóm bạn của mình từng đi tàu ở nhiều quốc gia, nhưng Việt Nam mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác biệt và tuyệt vời, được ngắm cảnh đẹp suốt hành trình, đón bình minh trên tàu.

Họ chấm 9/10 điểm cho chuyến tàu này và khẳng định sẽ giới thiệu Việt Nam cũng như hành trình đặc biệt này cho bạn bè, bởi họ yêu con người, ẩm thực và thiên nhiên nơi đây.

Chuyến tàu Hà Nội - Đồng Hới do Công ty TNHH Vận tải Đường sắt và Du lịch Jinxin (Việt Nam) vận hành, tiếp nối thành công của tuyến Sài Gòn - Nha Trang. Ông Mai Thế Mạnh, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải Đường sắt, cho biết, đoàn tàu khách gồm 13 toa chất lượng cao ứng dụng công nghệ tiên tiến, lần đầu tiên được sản xuất, đóng mới tại Việt Nam.

Đoàn tàu chạy trên cung đường sắt Hà Nội - Đồng Hới và ngược lại với thời gian 2 ngày/chuyến. Chiều Hà Nội - Đồng Hới xuất phát lúc 20h5 tại ga Hà Nội, đến ga Đồng Hới lúc 6h10 hôm sau. Chiều Đồng Hới - Hà Nội xuất phát lúc 15h20 tại ga Đồng Hới, và đến ga Hà Nội lúc 4h15 hôm sau.

Tàu có 6 toa giường nằm mềm và 5 toa xe ghế ngồi mềm, mỗi toa giường nằm mềm có 28 giường.

Nội thất trên tàu được trang bị hiện đại, phục vụ tối đa nhu cầu của hành khách. Ngoài hệ thống phát wifi, điều hòa không khí phân khu, mỗi giường nằm được bố trí một tivi.

Tàu cũng được lắp đặt hệ thống vệ sinh hút chân không, không mùi, tương tự như máy bay. Ghế ngồi có thể quay được 360 độ; có hệ thống hãm phanh điều khiển điện tử có tính năng ngăn ngừa hãm cứng bánh xe trong những tình huống khẩn cấp cần giảm tốc và có đồng hồ báo nhiệt độ đầu trục để tăng tính năng an toàn khi vận hành đoàn tàu.

"Ngoài thay đổi về trang thiết bị, đoàn tàu này cũng được nâng cấp nhiều lần về cách phục vụ người dân một cách chuyên nghiệp nhất. Giá cả các mặt hàng, đồ ăn, nước uống trên tàu không chênh so với thị trường", đại diện Chi nhánh vận tải đường sắt Đồng Hới nói.

Giá vé bình quân 620.000 đồng/vé ghế ngồi, và 1.135.000 đồng vé giường nằm cho hành trình từ Hà Nội - Đồng Hới. Trong 10 ngày đầu khai trương, hành khách được giảm 10%.

Cung đường sắt Hà Nội - Đồng Hới có chiều dài khoảng hơn 500km. Đoàn tàu cao cấp này sẽ chỉ dừng ở một số ga lớn trên tuyến. Thời gian di chuyển gần 10 giờ. Chuyến tàu được kỳ vọng sẽ là cầu nối cho người dân Hà Nội, du khách quốc tế đến với Đồng Hới, thúc đẩy nền du lịch của tỉnh này.