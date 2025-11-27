Nga cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp với châu Âu

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko (Ảnh: Tass).

"Cốt lõi chính sách quân sự mà các nước NATO và Liên minh châu Âu theo đuổi là chuẩn bị về kinh tế, cơ sở hạ tầng, hậu cần, xã hội và quân sự cho một cuộc xung đột vũ trang trực tiếp với Nga", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Chuyên gia thuộc Ủy ban Các vấn đề Quốc tế của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga vào ngày 27/11, thảo luận về triển vọng thay đổi tình hình chính trị giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU).

Theo nhà ngoại giao cấp cao Nga, quan hệ của Nga với các nước châu Âu đang trong tình trạng khủng hoảng sâu sắc.

"Bằng cách chỉ trích Nga, họ đang thúc đẩy lập trường rằng một cuộc xung đột quân sự là không thể tránh khỏi, trừ khi Moscow bị ngăn chặn và phải chịu thất bại chiến lược", ông Grushko nói thêm.

Ông Grushko cho biết lập trường của các nước châu Âu ngăn cản họ đóng góp vào tiến trình hòa bình ở Ukraine.

"Chính sách mà EU đang theo đuổi thực chất đang cản trở hòa bình ở Ukraine. Nếu chúng ta xem xét lập trường thực sự của các nhà lãnh đạo châu Âu, rõ ràng không một quốc gia châu Âu nào, tất cả đều đã tuyên chiến với Nga, có thể đóng góp vào việc giải quyết xung đột Ukraine", ông Grushko lập luận.

Theo ông Grushko, mặc dù các nước EU tuyên bố họ “mong muốn khôi phục hòa bình, nhưng cách tiếp cận thực tế của họ khiến mong muốn hòa bình đó trở nên bất khả thi".

Tháng trước, EU đã áp gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga, nhắm mục tiêu vào các ngân hàng, sàn giao dịch tiền điện tử, cùng các cá nhân và thực thể của Moscow.

Nga nhiều lần tuyên bố các nỗ lực của phương Tây nhằm gây áp lực lên họ liên quan tới cuộc chiến ở Ukraine là không mang lại lợi ích và tự gây ra hiệu ứng ngược với phương Tây.

Chiến lược này cũng tạo ra những bất đồng trong chính nội bộ khối, với các quốc gia không ủng hộ, bao gồm Hungary và Slovakia, kêu gọi EU xem xét lại cách tiếp cận và thay vào đó theo đuổi biện pháp ngoại giao.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance gần đây cũng bày tỏ sự không đồng tình với cách tiếp cận của EU đối với xung đột Ukraine. Theo ông Vance, việc cho rằng chỉ cần cung cấp thêm tiền, thêm vũ khí cho Ukraine, hoặc gia tăng trừng phạt, thì chiến thắng sẽ nằm trong tầm tay là điều không thực tế.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng nói với NBC News hôm 23/11 rằng các biện pháp hạn chế mà EU áp đặt đối với Nga liên quan đến xung đột Ukraine là không hiệu quả.

Theo ông Bessent, Mỹ đã kết hợp các sáng kiến hòa bình của mình với “áp lực” lên Moscow. Ông nói rằng các quốc gia EU đang chậm chạp trong vấn đề này.

Ông Bessent cũng bày tỏ sự không đồng tình với EU vì không theo chiến lược thuế quan của Mỹ đối với các đối tác mua năng lượng Nga. Ông cho rằng, EU cũng đồng thời mua các sản phẩm của bên thứ 3 được chế biến từ dầu của Nga.