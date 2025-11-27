Tướng quân đội Guinea-Bissau nhậm chức sau khi lật đổ tổng thống

Tướng Horta Nta Na Man (Ảnh: AFP).

Nhóm tự xưng là “Bộ Chỉ huy Quân sự Tối cao vì Khôi phục Trật tự” ở Guinea-Bissau tối 26/11 tuyên bố trên truyền hình rằng họ đã phế truất Tổng thống Umaro Sissoco Embalo, đánh dấu một diễn biến bất ổn mới tại quốc gia vốn thường xuyên xảy ra đảo chính này.

Một ngày sau, quân đội Guinea-Bissau đã đưa tướng Horta Nta Na Man lên giữ chức tổng thống lâm thời trong giai đoạn chuyển tiếp kéo dài một năm.

Cuộc tiếp quản của quân đội diễn ra chỉ một ngày trước khi các kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử dự kiến được công bố. Cuộc bầu cử là cuộc đua giữa ông Embalo và Fernando Dias, một chính trị gia mới nổi 47 tuổi.

Trước khi có thông báo đảo chính, các nhân chứng cho biết tiếng súng vang lên khoảng một giờ tại thủ đô Bissau, gần trụ sở ủy ban bầu cử và dinh tổng thống.

Ông Embalo đã gọi cho truyền thông Pháp cho biết ông đã bị phế truất, và đến hôm nay vẫn chưa rõ ông đang ở đâu. Các sĩ quan đảo chính không nói rõ liệu ông Embalo đã bị bắt hay chưa.

Chủ tịch Liên minh châu Phi, Mahmoud Ali Youssouf, lên án cuộc đảo chính và kêu gọi thả ngay lập tức và vô điều kiện ông Embalo “cùng tất cả các quan chức bị bắt giữ”.

Ông Dias cáo buộc ông Embalo dàn dựng một “cuộc đảo chính giả” nhằm phá hoại cuộc bầu cử vì lo ngại mình sẽ thất bại.

Liên minh ủng hộ Dias yêu cầu giới chức trách phải được phép công bố kết quả của cuộc bầu cử tổng thống. Liên minh cũng kêu gọi trả tự do cho cựu Thủ tướng Domingos Simoes Pereira, người từng thất bại trước ông Embalo trong cuộc bầu cử năm 2019.