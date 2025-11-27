Các hồ thủy điện đang xả lũ để đón bão Koto, người dân TPHCM cần chú ý

Chiều 27/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM thông tin về việc các hồ thủy điện ở khu vực thượng nguồn đang xả lũ trong bối cảnh bão Koto đã vào giữa Biển Đông với cường độ cấp 12, giật cấp 15 (118-133km/h). Trong đó, đơn vị thông tin về các kênh cảnh báo người dân khi việc xả lũ có nguy cơ ảnh hưởng tới địa bàn.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ thông tin, cảnh báo đến người dân thông qua Đài Truyền hình và Phát thanh TPHCM, nhắn tin qua mạng di động và các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, từng địa phương sẽ thông báo đến người dân qua các nhóm của khu phố.

Về tình hình các hồ chứa có khả năng ảnh hưởng đến địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho hay, các hồ Dầu Tiếng, Trị An, Đá Đen, Sông Hỏa và Sông Ray đang chủ động xả điều tiết hạ thấp mực nước hồ để tăng dung tích phòng lũ khi xảy ra mưa lớn do ảnh hưởng của bão Koto (bão số 15).

Hồ Trị An đang xả qua đập tràn và qua tuabin phát điện với lưu lượng 1.327m3/s (Ảnh: Hoàng Bình).

Cụ thể, hồ Trị An có lưu lượng xả thiết kế là 18.700m3/s, lưu lượng xả lớn nhất qua tuabin phát điện là 880m3/s. Tổng lưu lượng xả theo thiết kế là 19.580m3/s.

Lúc 9h ngày 27/11, hồ Trị An đang xả qua đập tràn 800m3/s và qua tuabin phát điện là 527m3/s. Tổng lượng xả xuống hạ du là 1.327m3/s. Theo phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập thủy điện Trị An, tổng lượng xả hồ Trị An dưới 3.600m3/s, sẽ không ảnh hưởng đến địa bàn.

Hồ Dầu Tiếng có lưu lượng xả thiết kế là 2.800m3/s. Lúc 9h giờ ngày 27/11, hồ Dầu Tiếng đang xả qua đập tràn không quá 200m3/s để chủ động hạ thấp mực nước hồ nhằm tăng dung tích phòng lũ. Mức xả này không gây ảnh hưởng đến địa bàn TPHCM.

Ngoài ra, đợt xả nước qua tràn lần này của hồ Dầu Tiếng là chủ động điều tiết trong thời gian triều đang thấp nhằm tăng dung tích phòng lũ. Khi triều cao, thành phố sẽ phối hợp với chủ hồ để giảm lưu lượng xả, chỉ duy trì dòng chảy môi trường theo quy định là 36m3/s.

Hiện tại, các hồ khác tại vùng thượng lưu gồm Đá Đen, Sông Hỏa, Sông Ray cũng đang chủ động xả điều tiết hạ thấp mực nước hồ để tăng dung tích phòng lũ khi xảy ra mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 15. Trong đó, hồ Đá Đen có lưu lượng xả 4,19-24,84m3/s, hồ Sông Hỏa có lưu lượng xả 0,825m3/s và hồ Sông Ray có lưu lượng xả 27,52-136,27m3/s.

Trường hợp các hồ Đá Đen, Sông Hỏa và Sông Ray xả lũ lưu lượng cao hơn trong thời điểm mưa lớn, các hộ sản xuất dọc hai bên bờ sông Dinh và sông Ray có khả năng chịu ảnh hưởng.

Vừa qua, UBND TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động điều tiết vận hành hồ chứa để giảm thiểu tối đa ngập lụt cho hạ du; phòng tránh tổ hợp bất lợi do mưa lớn từ tác động của áp thấp nhiệt đới (bão), triều cường và xả lũ trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam, Công ty Thủy điện Trị An, Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường) chủ động điều tiết, hạ thấp mực nước hồ nhằm tăng dung tích phòng lũ khi có mưa lớn.

Các đơn vị phải thường xuyên rà soát, kiểm tra an toàn công trình; đánh giá tình trạng hoạt động của thiết bị, tràn xả lũ, cống lấy nước, hệ thống quan trắc, thông tin liên lạc và khắc phục kịp thời các khiếm khuyết (nếu có).

UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư dự phòng để khắc phục sự cố, thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian nhanh nhất.