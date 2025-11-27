Doanh nghiệp Canada, Trung Quốc tìm kiếm cơ hội đầu tư lâu dài tại Việt Nam

Thời gian gần đây, nhiều quỹ đầu tư, tập đoàn lớn từ Canada, Trung Quốc… tăng cường tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam, trên nhiều lĩnh vực.

“Tất cả quốc gia đều công nhận Việt Nam là ngôi sao mới nổi, không chỉ ở khu vực châu Á mà rộng ra cả khu vực gồm Ấn Độ, Thái Bình Dương… Điều này thể hiện qua GDP bình quân đầu người tăng trưởng rất nhanh, hiện đã đạt đến 5.000 USD/người.

Dân số trẻ và tầng lớp trung lưu tăng trưởng thực sự. Tôi nhấn mạnh hai chữ thực sự, vì nhiều quốc gia Đông Nam Á cũng nói họ tăng trưởng tầng lớp trung lưu. Nhưng khi tìm hiểu sâu, tôi phát hiện điều đó chỉ mới ở mức khởi đầu, khác với Việt Nam”, ông Barrett Bingley, Giám đốc khu vực châu Á Quỹ châu Á-Thái Bình Dương (APF Canada), chia sẻ tại sự kiện Momentum Ho Chi Minh City diễn ra sáng 27/11.

Momentum Ho Chi Minh City nằm trong khuôn khổ Hội nghị Canada-in-Asia (CIAC26) nhằm tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo. Đại diện quỹ đến từ Canada nhấn mạnh, Việt Nam tuy là thị trường mới nhưng có vị thế “đặc biệt quan trọng” trong khu vực châu Á.

Không chỉ xuất phát từ nội lực như đã nêu ở trên, ông đặc biệt nhấn mạnh việc Chính phủ Việt Nam rất cởi mở và tham gia sâu rộng vào nhiều chính sách thương mại, bao gồm CPTPP - Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giữa 11 quốc gia (có Canada).

“Đặc biệt từ sau khi CPTPP có hiệu lực, giao thương giữa Việt Nam và Canada tăng rõ rệt. Thống kê giai đoạn 2019-2024 cho thấy xuất khẩu từ Canada sang Việt Nam tăng 98,7% về hàng hoá, và tăng 17% về dịch vụ. Hiện, giá trị xuất khẩu Canada sang Việt Nam đã đạt mốc tỷ USD, bao gồm các sản phẩm đậu nành, thịt bò…”, ông Barrett Bingley nói.

Chiều ngược lại, kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Canada đang gấp gần 15 lần, năm 2024 tổng giá trị lên đến 14,7 tỷ USD. Được biết, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang Canada các sản phẩm về điện tử, hàng may mặc, nội thất… Những năm gần đây, Việt Nam cũng tăng cường xuất khẩu thuỷ sản (tôm, cá) sang Canada.

Trong thời gian tới, với Hiệp định thương mại tự do Canada-ASEAN (ACAFTA) dự kiến hoàn tất đàm phán cuối cùng trong năm 2026, đại diện APF Canada kỳ vọng giao thương giữa hai nước sẽ tiếp tục tăng trưởng. Đặc biệt, ông Barrett Binley bày tỏ mong muốn tìm kiếm đối tác lâu dài tại Việt Nam trong lĩnh vực thế mạnh của Canada là khí thiên nhiên (LNG...).

Đại diện APF Canada chia sẻ về tiềm năng tại Việt Nam (Ảnh: BTC).

Chiều cùng ngày, nhiều doanh nghiệp lớn từ Trung Quốc cũng xúc tiến thương mại qua Việt Nam, ghi nhận tại hội thảo "Thúc đẩy hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc trong kỷ nguyên mới” trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025.

Tại đây, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (HCMC C4IR) đã ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Sunwah. Sunwah (Trung Quốc) của ông Jonathan Choi tiếp tục tìm kiếm dự án về bất động sản, giáo dục, y tế, công nghệ và logistics gắn với phát triển đô thị thông minh vào Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng.

Ông Yang Wen Bin, Giám sát trưởng Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam (Chi hội TPHCM), cho biết dư địa hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn rất lớn. Điều này diễn ra trong bối cảnh kinh tế khu vực và toàn cầu có nhiều chuyển biến.

Hiệp hội mong muốn tiếp tục đồng hành với C4IR và các đối tác, mục tiêu đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, đô thị thông minh, công nghệ tương lai và sản xuất xanh.

Trước đó, loạt doanh nghiệp lớn khác gồm Foxconn, Qualcomm, Siemens, Amazon… cũng bày tỏ quan tâm tích cực đến việc mở rộng đầu tư vào Việt Nam.