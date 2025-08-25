Đĩa cơm sườn 550.000 đồng ở TPHCM: Dân mạng tranh cãi đắt hay rẻ

Trong clip, nhân vật chính là một phụ nữ bước vào nhà hàng trên tầng 66 của tòa nhà Landmark 81. Cô gọi một phần cơm sườn cùng chai nước suối.

Trong lúc chờ, nhân viên phục vụ mang ra bánh mì kèm bơ cà chua. Sau đó, phần cơm được mang ra gồm cơm thịt sườn nướng, chả trứng hấp nấm, bì thịt, một chén canh, đi kèm là tóp mỡ, rau củ muối chua và nước mắm chua ngọt. Mức giá 550.000 đồng chưa bao gồm thuế, phí.

Người phụ nữ ghi hình toàn bộ quá trình từ khi ngồi xuống đến lúc kết thúc bữa ăn, gần như không bình luận gì thêm, để người xem tự cảm nhận trọn vẹn trải nghiệm.

Theo video cô gái chia sẻ, trong khi chờ đợi lên món chính, thực khách được phục vụ vài chiếc bánh mì ăn cùng bơ cà chua (Ảnh: Chụp màn hình).

Dưới phần bình luận, không ít người bày tỏ sự bất ngờ. “Tôi thấy nhân viên bưng đĩa cơm sườn ra mà hết hồn. Tưởng đâu chỉ có "hương hoa", ai ngờ đầy ắp. Phần này chắc tôi ăn không hết”, một tài khoản viết.

Một người khác cho rằng: “Được phục vụ thế này thì 550.000 đồng lại thành rẻ. Ngồi ở không gian sang trọng, ngắm toàn cảnh thành phố, tôi thấy đáng để trải nghiệm”.

Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng, giá tiền này đủ để ăn hơn... 10 đĩa cơm sườn ở hàng quán bình dân. Một số khác soi chi tiết chủ video gọi nhầm món là “cơm tấm”, trong khi thực tế đây là cơm sườn được nấu bằng gạo ST25, không phải gạo tấm.

Nguyên liệu và trải nghiệm làm nên giá bán đắt đỏ

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, món cơm sườn tại nhà hàng ở Landmark 81 không chỉ gây chú ý bởi mức giá, mà còn ở nguyên liệu đặc biệt.

Anh Nhân Vũ, người phụ trách ở đây, từng chia sẻ: “Món cơm sườn vốn rất quen thuộc với người Việt. Nhưng tại đây, chúng tôi nâng cấp bằng nguyên liệu cao cấp hơn. Ví dụ, phần sườn sử dụng heo Iberico, phần cơm cũng sử dụng gạo ST25”.

Dĩa cơm sườn hơn nửa triệu đồng trong tòa nhà cao nhất Việt Nam (Video: Cẩm Tiên).

Theo phía nhà hàng, phần cơm được nấu từ gạo ST25 - loại gạo Việt Nam từng hai lần được vinh danh “ngon nhất thế giới” với hạt cơm mềm dẻo, thơm bùi.

Với phần sườn nướng, nhà hàng dùng thịt heo Iberico, loại thịt đến từ giống heo đen thuần chủng được chăn thả tự nhiên tại Tây Ban Nha.

Nhiều người cho rằng, thực khách đến đây không chỉ trả tiền cho một đĩa cơm, mà còn cho không gian và trải nghiệm. Nhà hàng nằm trên tầng 66 cho phép thực khách thu vào tầm mắt toàn cảnh thành phố từ trên cao.

Điểm này được một số người bình luận là yếu tố “cân bằng” cho mức giá. “Nếu chỉ so sánh với cơm sườn vỉa hè thì khập khiễng. Ở đây, bạn ăn trong không gian sang trọng, được phục vụ chuyên nghiệp, ngắm cảnh thành phố. Giá trị của nó không nằm ở đĩa cơm đơn thuần”, một người nhận xét.