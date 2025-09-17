Món 25.000 đồng ở Hà Nội khách Tây mê mẩn, nhiều người Việt còn chưa thử

Mới đây, Hà Nội được tạp chí Time Out (Anh) vinh danh ở vị trí thứ 2 trong danh sách 10 điểm đến có ẩm thực đường phố ngon nhất châu Á. Theo tạp chí này, điều tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của ẩm thực Hà Nội chính là sự hòa quyện giữa nét truyền thống và sáng tạo hiện đại.

Trong hành trình khám phá, nhiều du khách quốc tế đã tìm thấy cho mình những món ăn "lạ mà quen", góp phần tạo nên trải nghiệm khó quên. Một trong số đó là bánh mì nem khoai, phiên bản biến tấu độc đáo của ổ bánh mì truyền thống, đang gây tò mò và thích thú cho cả người bản địa lẫn bạn bè nước ngoài.

Steph thưởng thức món bánh mì nem khoai tại Hà Nội (Ảnh: Chụp màn hình).

Chris và Steph - đôi du khách Canada sở hữu kênh YouTube hơn 250.000 người theo dõi - từng nhiều lần ghé Hà Nội để thưởng thức ẩm thực đường phố. Ngoài những địa chỉ quen thuộc, họ đặc biệt yêu thích việc "săn lùng" những quán nhỏ, ít người biết.

Trong một lần dạo phố Hương Viên, cả hai đã thử món bánh mì nem khoai tại tiệm bánh mì Cô Ngà - quán vỉa hè có tuổi đời gần 20 năm. Khác với bánh mì truyền thống thường kẹp thịt, chả, trứng… ổ bánh ở đây lại kết hợp nem chua rán và khoai tây chiên, tạo nên hương vị rất riêng.

Steph chia sẻ, phần vỏ bánh mì giòn nóng hổi, nhân đầy đặn với sự hòa quyện thú vị: Vị bùi của khoai, giòn của nem, thêm chút béo ngậy của sốt kem cùng vị cay nhẹ từ tương ớt, tương cà.

Sự kết hợp giữa bánh mì, khoai tây chiên và nem chua rán khiến nhiều người thấy mới lạ (Ảnh: Cắt từ clip).

"Nem ở đây được làm từ thịt lợn lên men, tẩm bột rồi chiên giòn. Bên ngoài giòn, bên trong mềm, khiến tôi liên tưởng đến thịt viên chiên. Khi kết hợp cùng khoai tây, hương vị trở nên mới lạ, rất đáng thử. Khi dùng riêng nem, hương vị cũng rất ổn, không nồng", Steph hào hứng nhận xét.

Món ăn này được bán với giá 25.000 đồng/ổ. Ban đầu, tiệm bán mì này phục vụ chủ yếu cho học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông gần đó, sau đó dần thu hút thêm giới trẻ và dân văn phòng.

Nhiều người xem trải nghiệm ăn bánh mì nem khoai của vị khách ngoại quốc, cũng bày tỏ sự bất ngờ, cho biết nhiều người Việt Nam còn chưa có dịp thử món ăn sáng tạo này.

Bánh mì nem khoai không chỉ tạo ấn tượng với Chris và Steph. Suhyang - nữ YouTuber ẩm thực nổi tiếng Hàn Quốc với hơn 716.000 người theo dõi - trong chuyến đi Hà Nội cũng đã tìm đến món ăn đặc biệt này.

Suhyang cũng thích thú với món bánh mì lạ miệng này (Ảnh: Chụp màn hình).

Tại tiệm bánh mì Dân tổ (32 Trần Nhật Duật), cô thưởng thức ổ bánh gồm nem rán, khoai tây chiên, ăn kèm sốt và tương ớt cũng với mức giá 25.000 đồng. Suhyang cho rằng đây là lựa chọn ngon, lạ và rẻ, xứng đáng góp mặt trong danh sách những trải nghiệm ẩm thực đường phố thú vị của Thủ đô.

Ngoài bánh mì nem khoai, nữ YouTuber còn thử thêm bánh mì thịt nướng và nhiều món khác như phở trộn, cơm rang dưa bò, song cô vẫn dành lời khen đặc biệt cho món bánh mì biến tấu với nem và khoai vì sự độc đáo và giá cả phải chăng.