Bắt nghi phạm đánh đập em vợ rồi dìm xuống ao đến tử vong

Ngày 5/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin đã phối hợp bắt giữ thành công nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra tại xã Ea Na, Đắk Lắk.

Nghi phạm được xác định là Y.L.E. (41 tuổi, trú tại buôn MBlớt, xã Ea Na). Đối tượng này đã bị lực lượng công an vây bắt khi đang lẩn trốn tại một cánh đồng trên địa bàn xã Ea Na và được đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Nghi phạm giết em trai của vợ nhanh chóng bị bắt giữ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 4/1, người dân tại buôn MBlớt bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh. Khi kiểm tra, họ bàng hoàng phát hiện thi thể ông Y.B.N. (40 tuổi) dưới một ao nước.

Nạn nhân được cho là bị anh rể của mình là Y.L.E. dùng đá tấn công, sau đó dìm xuống ao dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Y.L.E. nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngay khi tiếp nhận tin báo về vụ việc nghiêm trọng này, cơ quan công an đã khẩn trương triển khai lực lượng để truy tìm và bắt giữ nghi phạm.