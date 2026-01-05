Trung Quốc siết xuất khẩu bạc, thị trường có đối mặt nguy cơ khan hiếm?

Bộ Thương mại Trung Quốc công bố danh sách 44 doanh nghiệp được cấp phép xuất khẩu bạc theo các biện pháp mới trong giai đoạn 2026-2027, tăng 2 đơn vị so với năm 2025.

Dù Trung Quốc chưa tuyên bố cấm hoàn toàn xuất khẩu bạc, Securities Times ngày 30/12/2025 dẫn lời một nguồn tin trong ngành cho biết chính sách mới đã chính thức nâng bạc từ hàng hóa thông thường lên vật liệu chiến lược. Theo đó, cơ chế quản lý xuất khẩu bạc được đặt ngang với cơ chế kiểm soát đất hiếm.

Các thỏi bạc 1000g tại một nhà máy lọc kim loại quý ở Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Reuters).

Cùng danh sách này, số doanh nghiệp được xuất khẩu vonfram và antimon lần lượt là 15 và 11. Đáng chú ý, các quy định áp dụng từ năm 2026 cũng mở rộng sang vonfram và antimon, những vật liệu Trung Quốc giữ vai trò chi phối nguồn cung toàn cầu và được sử dụng rộng rãi trong quốc phòng cũng như công nghệ cao.

Giá 2 khoáng sản này đã tăng vọt do tình trạng thắt chặt nguồn cung trên các thị trường nước ngoài.

Theo CNBC, động thái mới của Trung Quốc đã mở rộng hạn chế đối với một kim loại từng được xem là phổ biến, nhưng nay được đánh giá có vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng công nghiệp và quốc phòng của Mỹ.

Cuối tuần qua, CEO Tesla Elon Musk lên tiếng chỉ trích chính sách trên mạng xã hội X. "Điều này không tốt. Bạc cần thiết cho nhiều quy trình công nghiệp", ông nhận định.

Tuy nhiên, các quy định này không phải mới được ban hành. Bộ Thương mại Trung Quốc lần đầu công bố biện pháp vào tháng 10/2025, với mục tiêu tăng cường giám sát nhóm kim loại quý hiếm.

2 năm qua, với lý do an ninh quốc gia, Trung Quốc hạn chế xuất khẩu nhiều loại khoáng sản được sử dụng trong các thiết bị điện tử, xe điện đến tên lửa hồng ngoại và đạn dược.

Phòng Thương mại Liên minh châu Âu tại Trung Quốc cho biết trong khảo sát nhanh tiến hành vào tháng 11, đa số doanh nghiệp thành viên nói đã hoặc dự kiến bị ảnh hưởng bởi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc.