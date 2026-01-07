Khám phá bản sắc văn hóa Hong Kong qua 5 ngôi đền tiêu biểu

Che Kung Temple, điểm đến truyền thống dịp đầu năm

Nằm trong số những địa điểm văn hoá nổi bật của Hong Kong, Che Kung Temple luôn thu hút đông đảo du khách mỗi dịp đầu năm. Ngôi đền thờ vị tướng Che Kung của triều Nam Tống, nhân vật lịch sử được xem như biểu tượng của sự bảo hộ và bình an.

Nhờ ý nghĩa đó, nơi đây trở thành điểm dừng chân để mọi người bày tỏ hy vọng về một năm mới thuận lợi và nhiều điều tốt đẹp.

Đền Che Kung đón lượng lớn người dân và du khách trong dịp năm mới (Ảnh: Hong Kong Tourism Board).

Chu kỳ 60 năm, cách nhìn về thời gian theo âm lịch tại đền Wong Tai Sin

Mỗi dịp đầu năm, đền Wong Tai Sin tại khu Chuk Yuen lại trở thành một điểm dừng chân quen thuộc của người dân Hong Kong khi họ tìm kiếm những trải nghiệm văn hóa gắn với nhịp chuyển giao của thời gian.

Bên trong quần thể đền, Tai Sui Yuenchen Hall là một không gian ngầm độc đáo, gắn liền với hệ thống 60 vị Thái Tuế trong lịch âm truyền thống Trung Hoa.

Không gian này được thiết kế xoay quanh chu trình 60 năm, thể hiện cách người xưa nhìn nhận sự vận động tuần hoàn và liên tục của thời gian. Thay vì mang tính tín ngưỡng, Tai Sui Yuenchen Hall mang đến góc nhìn văn hóa - lịch pháp, giúp du khách hiểu thêm về ý nghĩa của các mốc thời gian và sự chuyển tiếp giữa các chu kỳ trong đời sống truyền thống.

Góc nguyện cầu ở Wong Tai Sin Temple (Ảnh: Hong Kong Tourism Board).

Tận hưởng khoảng thời gian bình yên giữa núi rừng rộng lớn tại Tượng Đại Phật Tian Tan (Đảo Lantau)

Giữa không gian tĩnh lặng của đảo Lantau, Tượng Đại Phật Tian Tan từ lâu đã trở thành một biểu tượng văn hóa đặc trưng trong hành trình khám phá Hong Kong.

Nhiều du khách tìm đến nơi đây để tận hưởng cảm giác an yên hiếm có và dành chút thời gian suy ngẫm về bản thân, các mối quan hệ hay những điều họ muốn hướng tới. Khoảnh khắc đứng giữa khung cảnh hùng vĩ và trong trẻo này mang đến cho du khách một nhịp chậm đáng nhớ, giúp họ cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của đảo Lantau theo một cách rất riêng.

Tượng đại Phật Tian Tan uy nghiêm giữa núi rừng (Ảnh: Hong Kong Tourism Board).

Đền Man Mo, dấu ấn lịch sử của học vấn và đời sống cộng đồng

Man Mo Temple là một trong những ngôi đền Trung Hoa lâu đời nhất tại Hong Kong. Được xây dựng trong giai đoạn 1847-1862, ngôi đền vẫn giữ nhiều nét kiến trúc nguyên bản, tạo nên không gian tĩnh lặng, trang nghiêm giữa lòng đô thị hiện đại.

Tên gọi Man Mo thể hiện rõ đặc trưng của ngôi đền, nơi tôn vinh hình tượng quan văn và quan võ trong văn hóa truyền thống Trung Hoa. Không gian thờ Man Cheong gắn với học vấn và tri thức, trong khi khu vực thờ Kwan Tai đại diện cho các giá trị chính trực và trách nhiệm xã hội.

Sự kết hợp này phản ánh quan niệm cân bằng giữa trí tuệ và hành động, đồng thời lý giải vì sao trong lịch sử, Man Mo Temple từng là điểm đến quen thuộc của học sinh và giới trí thức trước những cột mốc quan trọng trong học tập và sự nghiệp.

Không gian bên trong tĩnh lặng, thoang thoảng hương trầm, tạo nên sự tương phản yên bình với nhịp sống náo nhiệt của thành phố bên ngoài (Ảnh: Hong Kong Tourism Board).

Trong chính điện, tượng hươu mạ vàng xuất hiện như một chi tiết văn hóa gần gũi. Trong tiếng Quảng Đông, hình ảnh “hươu” thường được liên tưởng đến sự tiến bộ và thành tựu, gợi nhắc cách cộng đồng truyền thống sử dụng biểu tượng chung để gửi gắm những giá trị tích cực vẫn còn nguyên ý nghĩa trong đời sống hiện đại.

Khám phá di sản văn hóa và truyền thống hàng hải của Hong Kong tại đền Tin Hau (Yau Ma Tei)

Quần thể đền Thiên Hậu là một trong những hệ thống đền lớn và có ảnh hưởng lâu đời nhất tại Hong Kong, phản ánh vai trò quan trọng của tín ngưỡng thờ Nữ thần biển trong đời sống cộng đồng. Trong số đó, đền Thiên Hậu ở khu Yau Ma Tei được xem là nổi bật nhất.

Từng nằm sát bến cảng và gắn bó chặt chẽ với cộng đồng ngư dân, ngôi đền vẫn giữ nguyên kiến trúc truyền thống và hiện được công nhận là Di tích Lịch sử Quốc gia.

Khung cảnh bên ngoài của Tin Hau Temple (Yau Ma Tei) (Ảnh: Hong Kong Tourism Board).

Hàng năm, vào ngày 23/3 âm lịch, các đền Thiên Hậu trên khắp Hong Kong đồng loạt tổ chức lễ hội mừng ngày sinh Nữ thần biển. Không khí lễ hội diễn ra sôi nổi với những nghi thức như diễu hành, đốt pháo hoa giấy, hội chợ và trình diễn các điệu hát truyền thống.

Đối với du khách, đây là cơ hội khám phá đời sống tín ngưỡng của người Hong Kong và trải nghiệm một trong những sự kiện văn hóa đặc trưng nhất của thành phố.