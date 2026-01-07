Trung Quốc gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ về căng thẳng Venezuela

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning (Ảnh: China Daily).

“Việc sử dụng vũ lực chống lại Venezuela đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự kinh tế - xã hội của Venezuela và đe dọa sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu. Trung Quốc kiên quyết lên án điều này”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning tuyên bố hôm 7/1.

Khi được hỏi về kế hoạch của Bắc Kinh nhằm bảo vệ các lợi ích năng lượng tại Venezuela, bà Mao nhấn mạnh sự hợp tác giữa Trung Quốc và Venezuela là sự hợp tác giữa các quốc gia có chủ quyền, được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế cũng như luật pháp của cả hai nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích việc “Mỹ sử dụng vũ lực chống lại Venezuela” và việc Mỹ yêu cầu Venezuela “ưu tiên Mỹ trong việc xử lý các nguồn tài nguyên dầu mỏ”. Bà Mao cho rằng hành động này vi phạm “nghiêm trọng luật pháp quốc tế cũng như chủ quyền của Venezuela” và Trung Quốc “lên án điều này”.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, “Venezuela là một quốc gia có chủ quyền và có toàn quyền chủ quyền vĩnh viễn đối với các nguồn tài nguyên dầu mỏ cũng như các hoạt động kinh tế của mình”.

“Xin nhấn mạnh rằng Trung Quốc và các quốc gia khác có những quyền lợi hợp pháp tại Venezuela, và các quyền lợi đó phải được bảo vệ”, bà Mao nhấn mạnh.

Tuyên bố của Bắc Kinh được đưa ra sau khi đài ABC News đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nói với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez rằng bà “phải đáp ứng các yêu cầu của Nhà Trắng”, trong đó có việc Caracas “phải đồng ý hợp tác độc quyền với Mỹ trong sản xuất dầu mỏ và ưu tiên Mỹ khi bán dầu thô nặng”.

ABC News đưa tin thêm rằng, Mỹ đã yêu cầu Venezuela phải chấm dứt quan hệ kinh tế với Trung Quốc, Nga, Iran và Cuba.

“Cái gọi là yêu cầu của Mỹ là sự vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền của Venezuela”, bà Mao nhấn mạnh, đồng thời cáo buộc Mỹ “từ lâu lạm dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương và phi pháp” đối với Venezuela, gây ra “tổn hại to lớn cho sự phát triển kinh tế và xã hội”.

Các động thái của Tổng thống Mỹ với Venezuela hiện đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà Bắc Kinh và Caracas thiết lập năm 2013. Theo các số liệu mới nhất, Trung Quốc mua khoảng 1,6 tỷ USD hàng hóa của Venezuela trong năm 2024. Dầu mỏ chiếm khoảng một nửa trong tổng số này.

Ngoại trưởng Trung Quốc cáo buộc Mỹ hành động như "thẩm phán thế giới" khi bắt giữ Tổng thống Venezuela, đưa ra xét xử tại New York, cho rằng việc này thử thách giới hạn nỗ lực ngoại giao của Bắc Kinh.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã "lên án mạnh mẽ" cuộc tấn công của Mỹ ở Venezuela và yêu cầu Washington thả vợ chồng Tổng thống Maduro ngay lập tức.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng lên tiếng kêu gọi tất cả các quốc gia tuân thủ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Liên hợp quốc. Ông nói rằng "các cường quốc lớn nên làm gương", nhưng không nêu đích danh Mỹ.

Tổng thống Trump hôm 3/1 tuyên bố Mỹ sẽ nắm quyền kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela và kêu gọi các công ty Mỹ đầu tư hàng tỷ USD để khôi phục ngành công nghiệp dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ.

Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, nhưng sản lượng khai thác chỉ đạt một phần nhỏ so với công suất do vấn đề quản lý, thiếu đầu tư và các biện pháp trừng phạt.

Mỹ từng là khách hàng mua dầu lớn nhất của Venezuela, nhưng kể từ khi các lệnh trừng phạt được áp dụng, Trung Quốc đã trở thành thị trường chính trong thập niên qua.