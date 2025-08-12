Khách xếp hàng chụp ảnh ở quán cà phê yêu nước, tái hiện không khí 2/9

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, một quán cà phê tại khu đô thị Dương Nội (phường Hà Đông, Hà Nội) biến không gian thành “bảo tàng thu nhỏ” với sắc cờ đỏ sao vàng, bản Tuyên ngôn Độc lập và nhiều hiện vật xưa.

Ngay từ khu vực cổng vào, quán đã gây ấn tượng mạnh với hàng loạt lá cờ đỏ sao vàng tung bay. Hai bên lối đi nổi bật là hai tấm pano lớn in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh, kèm trích đoạn trang trọng trong bản Tuyên ngôn Độc lập - văn kiện lịch sử khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Không gian bên trong quán được sắp đặt với nhiều góc chụp nổi bật như: Góc tri ân nhà văn, nhà thơ yêu nước, bản thảo và những giai điệu cách mạng, gian hàng trưng bày máy đánh chữ, điện thoại quay số, áp phích cổ động… tái hiện không gian của những thập niên trước.

Khu vực đài Tiếng nói Việt Nam được trang trí nổi bật với hai gam màu chủ đạo đỏ - vàng cùng tranh ảnh Bác Hồ, nhằm tôn vinh giá trị truyền thống. Ngoài ra, khách hàng có thể thuê áo dài chụp ảnh với giá 60.000 đồng/bộ tại quán.

Dù còn 3 tuần nữa mới tới dịp lễ 2/9, quán cà phê này đã thu hút đông đảo bạn trẻ đến check-in, có người không ngại chạy xe hàng chục ki-lô-mét để ghi lại khoảnh khắc hoài niệm.

Chị Nguyễn Bảo Ngân, chủ quán, cho biết toàn bộ ý tưởng, từ áp phích, băng rôn, bảng hiệu đến sắp đặt đều do chị và đội ngũ nội bộ thực hiện nhằm tái hiện không khí lịch sử, giúp khách cảm nhận rõ tinh thần của ngày Quốc khánh.

Theo chị Ngân, vào các dịp lễ, quán thường trang trí theo chủ đề để tạo điểm nhấn và thu hút khách, nhờ đó lượng khách tăng 50-60% so với ngày thường, cao điểm rơi vào 9h-11h30 và 15h-18h. Để tránh ùn tắc, quán áp dụng hình thức gọi đồ qua mã QR và chuẩn bị sẵn cờ cùng phụ kiện cho khách chụp ảnh.

Không chỉ thu hút đông đảo bạn trẻ, chị Nguyễn Bảo Ngân cho biết quán còn đón nhiều cô chú lớn tuổi, trong đó có những người đứng lặng nghe bản Tuyên ngôn Độc lập với sự xúc động.

Có nhiều khách nước ngoài tới thuê áo dài và phụ kiện để chụp ảnh, đồng thời tìm hiểu thêm về những hiện vật cổ được bài trí tại quán như máy cassette, loa đài, tranh ảnh lịch sử…

Giữa dòng người tấp nập đến check-in, Nhật Minh (SN 1999) phải sắp xếp đi từ sớm để tránh cảnh chen chúc, chờ đợi. Cô biết đến quán qua mạng xã hội và đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi chụp. Minh thuê trang phục từ tối hôm trước với giá khoảng 140.000 đồng/bộ/ngày và dành gần 2 tiếng để tự làm tóc, trang điểm.

“Muốn có ảnh đẹp, ít người thì phải chấp nhận hy sinh thời gian. Hôm nay là lần đầu mình đến quán, không gian khá rộng và trang trí bắt mắt. Đồ uống mình gọi cũng được trang trí theo chủ đề Quốc khánh rất xinh”, Minh nói.

Nhờ không gian trang trí đậm chất lịch sử, quán không chỉ hút giới trẻ yêu chụp ảnh mà còn thu hút cả học sinh. Nguyễn Thị Bình Ngọc (SN 2008) cho biết biết đến quán qua bạn bè, ấn tượng với sự rộng rãi, thoáng mát nhưng nhận xét giá đồ uống “hơi nhỉnh” so với túi tiền học sinh.

Để tiết kiệm, Ngọc tự trang điểm và chỉ thuê áo dài cùng phụ kiện với tổng chi phí khoảng 150.000 đồng.

Đặc biệt, các em nhỏ cũng được bố mẹ chuẩn bị kỹ lưỡng trang phục và phụ kiện như áo dài, khăn quàng, cờ nhỏ, trống,… để có thể thoải mái tạo dáng và lưu giữ những bức ảnh ấn tượng tại quán.

Một trong những điểm check-in được yêu thích nhất tại quán là khu vực “Gian hàng Độc lập 2/9/1945”. Nơi đây được bài trí công phu với máy đánh chữ, điện thoại quay số, áp phích cổ động, rổ tre đựng cờ… thu hút nhiều gia đình đến ghi lại những bức ảnh kỷ niệm đặc biệt.

Gia đình chị Phạm Tự Lan (SN 1991) đã chuẩn bị kỹ lưỡng trang phục cho cả nhà để lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ. “Gia đình mình chọn áo trắng in cờ đỏ để nổi bật, vừa có ảnh đẹp, vừa lan tỏa tinh thần yêu nước trong không khí ngày 2/9. Thật sự rất tuyệt vời”, chị Lan cho hay.

Mai Hương (bên trái, SN 2000) cùng gia đình đến quán để check-in. “Khi bước vào không gian quán, mình như được “ôn lại lịch sử, sống lại ngày 2/9/1945” với những hình ảnh quen thuộc gợi nhớ ký ức làng quê xưa và tinh thần yêu nước”, cô nàng bày tỏ.

Về trang phục, Mai Hương cho biết áo dài của cô được may từ thời đại học, hoa cầm tay mua với giá 100.000 đồng. Trang phục cho các bé được đặt mua trên sàn thương mại điện tử với giá khoảng 200.000 đồng một bộ. Cô cũng tự trang điểm nhẹ nhàng để phù hợp với không gian và dịp lễ đặc biệt này.

Dù quán đông khách khiến việc chụp ảnh có phần khó khăn và tốn thời gian, vợ chồng anh Quân vẫn dành lời khen: “Điều chúng tôi cảm nhận được chính là tinh thần dân tộc. Mọi người đến đây, giống như vợ chồng tôi, đều muốn chụp ảnh check-in để thể hiện niềm tự hào dân tộc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nên dù phải xếp hàng chụp ảnh cũng không ảnh hưởng nhiều đến tôi”.

Toàn bộ khu vực không gian trang trí mới của quán đều do các bạn nhân viên tự tay thi công, sẽ được giữ đến hết tháng 9 để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Địa chỉ: M4-L12 Khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội Giờ mở cửa: 7h-23h Giá tham khảo: 30.000-60.000 VNĐ

Ảnh: Nguyễn Hà Nam