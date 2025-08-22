Hà Nội rợp sắc cờ hoa, khách Tây choáng ngợp tình yêu nước của người Việt

Những ngày trong tuần tháng 8, Hà Nội như khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ. Khắp các tuyến phố, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng trở thành điểm nhấn nổi bật, gợi lên niềm tự hào dân tộc trong lòng người dân và để lại ấn tượng mạnh mẽ với du khách.

Khu vực Hàng Mã, chợ Đồng Xuân là một trong những nơi được trang hoàng rực rỡ nhất dịp Quốc khánh 2/9. Từ cổng chợ đến từng con ngõ nhỏ, hàng quán treo đầy cờ đỏ sao vàng, xen lẫn cờ giấy… vừa phục vụ nhu cầu mua sắm, vừa tạo nên khung cảnh ấn tượng.

Nhiều du khách nước ngoài thong thả dạo phố bằng xích lô, có người chọn đi bộ dừng lại chụp ảnh bên những dải cờ đỏ rực trải dài khắp phố phường, tận hưởng không khí lễ hội lan tỏa trong từng góc phố.

Apolline (bên phải), du khách đến từ Pháp, cùng gia đình đi dạo phố Hàng Mã cho biết: “Tôi thật sự ấn tượng khi lần đầu đến Hà Nội đúng dịp Quốc khánh. Những người bán hàng tại đây cũng khá thân thiện, họ vui vẻ giới thiệu cho chúng tôi ý nghĩa của từng món đồ, từ lá cờ đỏ sao vàng, chiếc nón lá truyền thống đến các phụ kiện trang trí… Tất cả đều gợi nhắc về tinh thần độc lập, tự do của Việt Nam”.

Arina, du khách đến từ Nga, cùng bạn trai dạo chơi trên phố cổ. Dù chỉ có 2 ngày ở Thủ đô trước khi tiếp tục hành trình lên Sa Pa, cặp đôi vẫn cố gắng ghé qua những điểm “hot” để trải nghiệm không khí lễ hội và chụp những bức ảnh thật đẹp bên nhau.

“Lúc đầu đến Việt Nam, tôi rất ngạc nhiên khi thấy đường phố đầy màu sắc. Sau khi tìm hiểu, chúng tôi mới biết là dịp Quốc khánh. Nhìn sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa trên phố, tôi thấy rất vui và hào hứng. Những bức ảnh kỷ niệm vì thế trở nên thật đẹp và đáng nhớ hơn”, Arina bày tỏ.

Không chỉ du khách nước ngoài, nhiều bạn trẻ Việt Nam cũng tranh thủ xuống phố để hòa mình vào sự kiện trọng đại của đất nước. Tại khu vực Hàng Mã, từng nhóm bạn trẻ rạng rỡ trong tà áo dài, cầm cờ Tổ quốc trên tay, hào hứng tạo dáng chụp ảnh.

Thu Hoài (ngoài cùng bên trái, SN 2005) chia sẻ: “Dịp nghỉ hè, tôi cùng bạn bè hẹn nhau ra phố cổ chụp một bộ ảnh kỷ niệm. Chỉ cần đi một vòng là có rất nhiều khoảnh khắc đẹp. Chắc chắn những bức ảnh này sẽ trở thành ký ức khó quên của tuổi trẻ”.

Nhiều bạn trẻ còn thuê thợ ảnh chuyên nghiệp để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất, với chi phí cho một buổi chụp dao động khoảng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, tùy gói dịch vụ và thời lượng chụp.

Nhân dịp nghỉ hè, nhiều gia đình cũng tranh thủ ra phố chụp ảnh kỷ niệm. Các em nhỏ được bố mẹ chuẩn bị nón lá hình Quốc kỳ, cờ đỏ sao vàng để tạo nên những bức ảnh đáng nhớ.

Chị Nguyễn Thanh Vân (ở giữa) cùng bạn bè và các con chuẩn bị sẵn áo dài, váy trắng để nổi bật giữa nền cờ đỏ sao vàng, tạo nên những bức ảnh đầy màu sắc và ý nghĩa.

“Buổi chiều tan làm sớm, có thời gian rảnh, nên chúng tôi hẹn nhau đưa các con đi dạo phố, vừa đi chơi, vừa chụp ảnh kỷ niệm. Sau khi chụp xong ở Hàng Mã, chúng tôi sẽ ra hồ Gươm dạo chơi, đi bộ và thưởng thức đồ ăn quanh khu phố cổ”, chị Vân nói.

Nhiều cửa hàng trên phố Hàng Mã bày bán hàng loạt các sản phẩm hưởng ứng Quốc khánh 2/9, các khẩu hiệu “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tạo nên không khí lễ hội trang trọng, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của ngày Quốc khánh đối với mỗi người dân.

Không chỉ khu vực phố Hàng Mã được trang hoàng rực rỡ, trên phố Ấu Triệu, những hàng cờ đỏ sao vàng được treo đều tăm tắp trước cửa mỗi ngôi nhà, cửa tiệm, tạo nên bức tranh đầy sức sống.

Cô Lê Thu Minh (Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Nhìn phố phường ngập sắc cờ, tôi thấy trong lòng bồi hồi. Đó không chỉ là sự trang trí mà còn là lời nhắc nhở về lịch sử hào hùng của dân tộc”.

Cyrielle Richamp (bên phải), du khách đến từ Pháp chia sẻ, trong trong hành trình du lịch Việt Nam từ Đà Nẵng, TP HCM đến Mũi Né, cô đã chọn Hà Nội là điểm dừng chân cuối cùng để có cơ hội chứng kiến lễ diễu binh nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Ngày đầu đặt chân tới Thủ đô, Cyrielle Richamp cho biết mình đã bị choáng ngợp bởi sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa khắp phố phường. “Tôi rất ấn tượng khi được đi bộ dạo phố giữa không khí lễ hội, ngắm những dải cờ đỏ rực và cảm nhận tình yêu Tổ quốc mạnh mẽ của người Việt”, Cyrielle Richamp nói.

Ngoài khu phố cổ, du khách có thể ghé qua đường Độc Lập và khu vực trước Lăng Bác, một địa điểm rất đông người dân trong trang phục áo dài cầm cờ Tổ quốc đứng chụp ảnh kỷ niệm.

Với du khách, đó là trải nghiệm khó quên; với người dân, đó là niềm hãnh diện khi sống trong một thành phố nghìn năm văn hiến.

Chỉ còn ít ngày nữa đến Quốc khánh 2/9, Hà Nội đã sẵn sàng chào đón ngày lễ lớn của dân tộc bằng sắc cờ hoa ngập tràn, thắp sáng không gian và lan tỏa niềm vui đến mỗi người.