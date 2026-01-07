Cổ phiếu dầu khí tím trần sau sự kiện Venezuela: Coi chừng bẫy FOMO

Chốt phiên 7/1, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận kỷ lục mới về điểm số khi VN-Index tăng 45,31 điểm lên 1.861,58 điểm và là mức cao nhất trong lịch sử. Nhóm dầu khí tiếp tục là tâm điểm khi loạt cổ phiếu tăng hết biên độ.

Đơn cử, mã GAS của Tổng công ty Khí Việt Nam tiếp tục tăng trần lên 88.500 đồng/cổ phiếu, mã PLX của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cũng tăng kịch trần lên 41.450 đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh hơn 9,1 triệu đơn vị…

Chuyên gia cảnh báo về "cơn say" cổ phiếu

Cơn say của nhóm cổ phiếu không chỉ xuất phát từ tâm lý kỳ vọng giá dầu sẽ hồi phục, mà còn đến từ tình hình kinh doanh của doanh nghiệp đang rất khả quan. Tổng kết năm 2025, loạt công ty trong ngành công bố lợi nhuận tăng trưởng mạnh, vượt xa chỉ tiêu đề ra.

Các chuyên gia phân tích chứng khoán theo đó đã có kiến nghị nhà đầu tư không nên có tâm lý FOMO (mua đuổi theo đám đông), bởi ảnh hưởng của Venezuela tới nguồn cung ngắn hạn cũng như giá dầu là không đáng kể mặc dù dự trữ rất lớn.

Hiện, sản lượng dầu mỏ OPEC và các quốc gia dự kiến tiếp tục tăng nên giá dầu rất khó có thể bứt phá. Ngoài ra, khi Mỹ kiểm soát được lượng cung dầu này thì giá dầu cũng không thể tăng.

Chuyên gia năng lượng quốc tế cũng cảnh báo, việc diễn biến ở Venezuela có ảnh hưởng mang tính hệ thống đến thị trường dầu lửa hay không sẽ không nằm ở việc giá dầu tăng hay giảm ở thời điểm này, mà nằm ở việc thị trường có cấu trúc như thế nào.

Do đó, nhà đầu tư nên tập trung vào các câu chuyện nội tại của doanh nghiệp Việt Nam như tăng trưởng lợi nhuận và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Năm qua, các doanh nghiệp dầu khí có sự phân hoá, song bức tranh kinh doanh nhìn chung tích cực.

Cổ phiếu nhóm dầu khí thăng hoa sau sự kiện tại Venezuela (Ảnh: VNDStock).

Doanh nghiệp dầu khí đang kinh doanh ra sao?

Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling, mã chứng khoán: PVD) ghi nhận doanh thu 10.500 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế khoảng 830 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2024. So với kế hoạch, doanh thu PV Drilling vượt 46%, trong khi lợi nhuận sau thuế cao hơn 57%.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, mã chứng khoán: POW) ước tính tổng doanh thu hợp nhất tăng 10% lên hơn 35.000 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống ước vượt 2.500 tỷ đồng, tăng trên 80% so với cùng kỳ và cao hơn đáng kể so với kế hoạch.

Ở mảng dịch vụ dầu khí, Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã chứng khoán: PET) kết thúc năm 2025 với doanh thu ước đạt 20.600 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch và tăng 8% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 322 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay.

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR) cũng tăng trưởng mạnh với lợi nhuận trước thuế đạt 4.541 tỷ đồng, cao gấp hơn 6 lần mức thực hiện năm 2024 và vượt xa chỉ tiêu cả năm. Trước đó, Lọc hóa dầu Bình Sơn đã điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất từ 837 tỷ đồng lên 3.013 tỷ đồng, và kết quả thực tế tiếp tục cao hơn đáng kể so với mức kế hoạch điều chỉnh.

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, mã chứng khoán: GAS) cũng đã công bố chỉ tiêu kinh doanh năm qua với doanh thu hợp nhất 134.000 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 14.500 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 10% so với năm 2024. Như vậy, công ty đã hoàn thành 181% kế hoạch doanh thu và 218% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đã đề ra.

Đáng nói, kết quả khả quan của doanh nghiệp diễn ra trong bối cảnh giá dầu năm 2025 giảm mạnh, chạm đáy 4 năm với khoảng 60,64 USD/thùng (dầu Brent).

Bất chấp giá dầu giảm, nhóm thượng nguồn như PV Drilling vẫn tăng trưởng lợi nhuận nhờ kỳ vọng duy trì tăng trưởng nhờ khối lượng công việc lớn. Còn nhóm doanh nghiệp phân phối xăng dầu (Petrolimex, PV OIL) thì hưởng lợi từ nghị định mới về kinh doanh xăng dầu theo hướng tăng tính linh hoạt cho doanh nghiệp phân phối trong việc điều chỉnh giá bán lẻ theo chi phí thực tế, giúp biên lợi nhuận ổn định hơn…