Quán cà phê vị trí vàng xem diễu binh: 300.000 đồng/chỗ, chỉ nhận 60 khách

Quán cà phê "đắc địa" xem diễu binh, chỉ nhận 60 khách

Trong không khí hân hoan chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, người dân Hà Nội đã sớm lên kế hoạch để hòa mình vào các buổi diễu binh, diễu hành.

Ngoài việc ra đường từ sáng sớm để chọn chỗ đẹp, nhiều người còn tìm đến những quán cà phê có vị trí vàng để vừa nhâm nhi cà phê, vừa thưởng thức đoàn quân hùng tráng đi qua.

Một trong những địa điểm gây chú ý là quán cà phê nằm ngay ngã 7, điểm giao giữa các tuyến đường Cửa Nam, Nguyễn Thái Học, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Tràng Thi, Thợ Nhuộm và Phan Bội Châu. Đây cũng là lộ trình quan trọng của nhiều khối diễu binh, khiến quán nhanh chóng trở thành "tọa độ nóng".

Quán cà phê kín chỗ nhiều ngày liền vì khách đổ về xem diễu binh 2/9 9 (Video: Nhân vật cung cấp).

Anh Nguyễn Tiến Đạt, chủ quán, cho biết quán mới mở được 3 tháng và bản thân anh cũng bất ngờ khi nơi đây lại có tầm ngắm diễu binh thuận lợi đến vậy.

Quán có tầm nhìn phía trước hướng về phố Nguyễn Thái Học nên khách ngồi ở các tầng từ 2, 3 và tầng thượng có thể quan sát dễ dàng.

Trong đó, mỗi mặt sàn có sức chứa tối đa khoảng 16 đến 20 khách. Vị trí đẹp nhất là tầng thượng với tầm nhìn bao quát khắp các vị trí, nhưng sớm không còn chỗ trống bởi khách đã chốt từ 2 tháng trước và chuyển khoản 100% tiền giữ chỗ.

"Lịch đặt bàn tại quán đã kín đặc từ đầu tháng 8. Các ngày quan trọng 21, 24, 27, 30/8 và 2/9 đều không còn chỗ trống. Tuy nhiên, tôi chỉ nhận giới hạn khoảng 60 khách bằng đúng số ghế trong quán.

Nhiều người ngỏ ý muốn đứng xem, thậm chí chấp nhận không có ghế, nhưng tôi buộc phải từ chối, vì việc đó sẽ gây khó khăn cho công tác an ninh và ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ, nên quán chỉ giữ đúng số ghế đã sắp xếp", anh Đạt chia sẻ.

Theo tìm hiểu, mức chi phí khoảng 300.000 đồng/khách. Đây là mức giá bao gồm chỗ ngồi và một loại đồ uống tự chọn. Khách có thể ngồi thoải mái không giới hạn thời gian, thậm chí cả ngày. Trong trường hợp nếu quán có thể bố trí thêm ghế vào ngày 2/9, mức giá sẽ là 350.000 đồng/khách.

Khu vực ban công của quán (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khách chủ yếu đặt chỗ qua fanpage hoặc số điện thoại. Những ngày gần đây, điện thoại của anh Đạt hầu như không ngừng đổ chuông, tin nhắn đặt bàn liên tục đổ về, nhưng anh đành phải từ chối vì toàn bộ bàn đều đã kín lịch.

Nhiều khách nước ngoài tìm đến quán (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Đạt phủ nhận chuyện "hốt bạc" trong dịp này, bởi nâng giá chủ yếu để cân đối chi phí mặt bằng, nhân sự và dịch vụ.

"Nếu chỉ giữ nguyên giá menu, 60 khách cũng chỉ mang về vài triệu đồng, trong khi tiền thuê mặt bằng, điện nước ở trung tâm rất đắt đỏ. Tôi luôn báo giá trước, khách đồng ý thì mới nhận", anh chia sẻ.

Dù vậy, theo anh phần lớn khách hàng đều hài lòng với chi phí này. "Với một vị trí an toàn, thoáng đãng để ngắm trọn khung cảnh diễu binh, nhiều người cho rằng 300.000 đồng là hợp lý", anh nói thêm.

Khách quốc tế cũng tìm chỗ xem diễu binh

Không chỉ người dân Hà Nội, nhiều du khách nước ngoài cũng đã đặt bàn tại quán. Ngoài tầng 2 và tầng 5 có ban công, các tầng khác đều lắp kính rộng, giúp khách dễ dàng quan sát.

Bên cạnh cà phê truyền thống, quán còn tổ chức một số workshop nhỏ về gốm sứ, làm đồ trang sức thủ công nhằm giới thiệu văn hóa Hà Nội. Nhờ vậy, chỉ trong 3 tháng hoạt động, quán đã thu hút lượng khách nước ngoài ổn định, chủ yếu là khách đi lẻ tìm đến qua google.

Quán trang trí nhiều khu vực để khách chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không gian quán được anh Đạt và gia đình tự trang trí, mang đậm nét Việt Nam. Anh treo cờ từ ngoài vào trong, vẽ thêm bức tường hình chữ S để du khách check-in.

"Tôi mong muốn quán không chỉ là nơi thưởng thức cà phê, mà còn là nơi du khách cảm nhận rõ nét văn hóa Việt", anh chia sẻ.

Chủ quán (bìa trái) cho biết nhiều khách nước ngoài đặt bàn xem diễu binh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh, nhiều du khách quốc tế đã đặt bàn trước cho các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và 2/9. "Họ là những người từng đến quán, biết vị trí thuận lợi để ngắm diễu binh nên chủ động liên hệ đặt chỗ sớm", anh cho biết.