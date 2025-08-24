Hàng quán Hà Nội xem diễu binh chật kín, khách xếp hàng cả tiếng nhận chỗ

Chiều 24/8, không khí tại khu vực trung tâm Hà Nội trở nên sôi động khi dòng người đổ về các tuyến phố để chờ xem diễu binh.

Nhiều hàng quán quanh khu vực trung tâm Hà Nội trở nên đông đúc từ trưa đến chiều, nhiều quán cà phê chật kín bàn, khách phải đứng chờ hoặc tranh thủ ngồi ghế phụ.

Các quán cà phê quanh trung tâm Hà Nội đông nghịt khách, nhiều nơi đã hết bàn, dòng người tấp nập tạo không khí nhộn nhịp trước lễ diễu binh (Ảnh: Lê Phương Anh).

Nhiều quán cà phê quanh khu vực trung tâm Lê Duẩn cũng cho biết, hiện quán đã hết bàn do lượng khách đổ về đông đúc. Anh Như Anh, nhân viên một quán cà phê trên phố Lê Duẩn, từ trưa quán đã kín chỗ vì người dân tìm nơi tránh nóng, uống nước và nghỉ ngơi trước khi sự kiện bắt đầu.

Anh Huy, nhân viên một quán cà phê khác, cho biết hầu hết chỗ ngồi cho buổi tối đều đã được đặt kín, đặc biệt từ 19h trở đi chỉ tiếp nhận những khách đã đặt trước. Theo anh, nếu muốn có chỗ trong những buổi sau, khách nên đặt sớm ít nhất 5 tiếng để tránh tình trạng hết bàn.

Khi phóng viên Dân trí hỏi giá đặt bàn, các quán đều từ chối cung cấp thêm thông tin, khiến người dân và du khách chỉ còn cách chờ hoặc tìm quán khác để nghỉ chân trước khi tiếp tục di chuyển đến khu vực xem diễu binh.

Nhiều quán cà phê quanh trung tâm Hà Nội kín khách, có dịch vụ đặt trước nhưng nhân viên từ chối tiết lộ giá (Ảnh: Lê Phương Anh).

Không khí tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên nhộn nhịp, tấp nập hơn bao giờ hết khi người dân và du khách bắt đầu đổ về để theo dõi lễ diễu binh.

Chị Minh Anh, đi bộ từ công viên Thống Nhất, dự định di chuyển lên khu vực phố Nguyễn Thái Học, đã tranh thủ dừng chân tại một quán cà phê ven đường. Chị chia sẻ cảm thấy rất háo hức trước sự kiện, nhưng do một số tuyến phố bị cấm đường, việc di chuyển trở nên khá vất vả, phải đi bộ một quãng khá xa mới tới được điểm xem.

Quán cà phê đắt khách xí chỗ, trở thành điểm ngắm săn A80 (Video: Đình Tùng - Hải Yến).

Gia đình chị Lê Thị Mai Hương (49 tuổi, tỉnh Điện Biên) đã vượt hơn 700 km xuyên đêm để có mặt tại Hà Nội từ sáng sớm, hòa vào dòng người trên phố Lê Duẩn chờ đón đoàn. Từ 8h, cả gia đình gồm ba thế hệ - bé nhỏ mới 11 tuổi và cụ bà cao tuổi nhất 78 tuổi - đã kiên nhẫn chờ đợi, dù phải nhịn đói cả ngày.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Hương cho biết khoảnh khắc nghe tiếng máy bay vang lên từ xa đã khiến cả gia đình vô cùng rạo rực và háo hức.

Gia đình chị Lê Thị Mai Hương (thứ hai, từ trái sang) cho biết, do các quán cà phê quanh khu vực đã hết chỗ nên phải di chuyển lên các tuyến phố khác (Ảnh: Đinh Kiều Minh).

“Chúng tôi chờ đợi giây phút này từ lâu, gia đình vô cùng háo hức đợi đến tối để được chiêm ngưỡng đoàn diễu binh”, chị xúc động nói.

Khi định ghé vào các quán cà phê xung quanh khu vực Lê Duẩn để nghỉ chân, chị Hương cho biết hầu hết đều kín chỗ, nên gia đình phải di chuyển lên các khu vực khác mới tìm được chỗ ngồi.

Chị Trần Thị Hà (đội mũ) cùng đồng nghiệp tranh thủ ghé quán cà phê nghỉ chân trước khi tiếp tục đi xem diễu binh (Ảnh: Lê Phương Anh).

Chị Trần Thị Hà (quê Sầm Sơn) cho biết, nhân chuyến công tác tại Hà Nội, chị và đồng nghiệp tranh thủ cuối tuần ở lại để cùng hòa vào dòng người xem diễu binh. Trên đường đi bộ từ công viên Thống Nhất lên phố Nguyễn Thái Học, nhiều người đã ghé vào các quán cà phê ven đường để nghỉ chân, trong đó có chị Hà.

“Không khí ở đây rất náo nhiệt, đi bộ một đoạn rồi ngồi nghỉ, vừa tránh nắng vừa chờ đoàn diễu binh đi qua”, chị Hà chia sẻ.

Không chỉ người dân trong nước, nhiều du khách quốc tế cũng tỏ ra thích thú trước không khí lễ hội tại Hà Nội. Anh John (thứ hai, từ phải sang), đến từ Anh, cho biết rất bất ngờ khi thấy đường phố rực rỡ cờ hoa.

Anh John (thứ hai, từ phải sang) du khách đến từ Anh, cùng gia đình đang có chuyến du lịch Hà Nội và háo hức theo dõi lễ diễu binh (Ảnh: Lê Phương Anh).

“Ban đầu tôi không hiểu vì sao thành phố lại trang trí đẹp đến vậy, sau khi tìm hiểu mới biết đây là một ngày lễ lớn của Việt Nam. Ngày mai tôi sẽ vào Đà Nẵng nên hơi tiếc, nhưng thật may mắn vì tối nay được tận mắt chứng kiến diễu binh”, anh chia sẻ.

Không khí sôi động, hàng quán chật kín, dòng người háo hức chờ đợi… tất cả đã tạo nên một bức tranh đặc biệt của Hà Nội trong ngày lễ trọng đại.