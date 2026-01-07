Khoản nợ không tài sản bảo đảm của Lộc Trời bị rao bán lần 2

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam mới đây thông báo chào bán công khai lần thứ hai khoản nợ của Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán: LTG).

Theo thông tin từ ngân hàng, giá trị khoản nợ tạm tính đến ngày 16/12/2025 là hơn 235 tỷ đồng. PVcomBank cho biết đây là khoản vay không có tài sản bảo đảm. Phương thức chào bán được thực hiện thông qua đấu giá hoặc thỏa thuận trực tiếp.

Trước đó, vào đầu tháng 12/2025, PVcomBank từng chào bán công khai khoản nợ của Lộc Trời với giá trị hơn 248 tỷ đồng. Như vậy, sau chưa đầy một tháng, giá trị khoản nợ được chào bán đã giảm khoảng 13 tỷ đồng.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Tập đoàn Lộc Trời tiền thân là Công ty Dịch vụ Bảo vệ thực vật An Giang, thành lập năm 1993, hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và dịch vụ nông nghiệp. Đây là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xuất khẩu lúa gạo.

Tuy nhiên, hơn 2 năm trở lại đây, doanh nghiệp này liên tục đối mặt với nhiều khó khăn, từ kết quả kinh doanh sa sút, thiếu hụt dòng tiền cho tới những mâu thuẫn ở thượng tầng lãnh đạo. Doanh nghiệp đã nhiều lần xin gia hạn công bố thông tin. Từ quý II/2024 đến nay, Lộc Trời chưa công bố báo cáo tài chính.

Ông Nguyễn Tấn Hoàng - Tổng giám đốc doanh nghiệp này từng cho biết tập đoàn đã làm việc với Ernst & Young về câu chuyện chưa ra báo cáo và có 2 vấn đề chính.

Thứ nhất là các ngân hàng chưa đồng thuận cấu trúc nợ cho nên việc này sẽ ảnh hưởng đến báo cáo ghi nhận là ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục. Thứ 2 là khi không thu được tiền khi bán hàng, tập đoàn thu hồi hàng hoá lại thì phát sinh nhiều thủ tục cho nên kiểm toán cần nhiều thời gian để xác minh, kiểm tra.

Ban điều hành nhấn mạnh đã có báo cáo, đề nghị HĐQT xem xét thay đổi một công ty kiểm toán khác để thực hiện kiểm toán nhanh hơn nhằm cho cổ đông yên tâm về việc minh bạch tài chính. Lộc Trời cho biết đang cố gắng có báo cáo tài chính sớm nhất.

Hồi tháng 8 năm ngoái, công ty đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Biên bản cuộc họp ghi nhận, Lộc Trời lên kế hoạch kinh doanh năm 2025 với doanh thu ròng bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.200 tỷ đồng. Công ty dự kiến lỗ kế toán trước thuế, lãi vay và khấu hao là 524 tỷ đồng.