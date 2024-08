Đoàn khách 4.500 người của tỷ phú Ấn Độ đổ bộ tham quan di sản Tràng An

Đoàn khách của tỷ phú Ấn Độ ngồi thuyền tham quan di sản Tràng An (Video: Thái Bá).

Tại bến thuyền Tràng An, từ chiều 27/8, Ban quản lý khu du lịch đã chuẩn bị nhân lực, băng rôn, cờ hoa để chào đón đoàn khách của tỷ phú Ấn Độ. Sáng 28/8, lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình cũng có mặt từ sớm, trước khi đoàn khách Ấn độ đến để kiểm tra công tác chuẩn bị.

Khoảng 11h cùng ngày, những vị khách đầu tiên của đoàn du khách 4.500 người do tỷ phú Ấn Độ đưa sang Việt Nam du lịch đã có mặt tại Khu du lịch Tràng An. Những vị khách này phấn khởi, vui mừng sau hành trình di chuyển hơn 100km từ Hà Nội đến Ninh Bình, đã đến được điểm tham quan chính trong ngày thứ 2 ở Việt Nam.

Ông Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình thay mặt ngành du lịch của tỉnh chào mừng và tặng hoa chào đón đoàn du khách Ấn Độ đã đến với vùng đất Cố đô Hoa Lư lịch sử, nơi có Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới từ năm 2014.

Trước khi check-in những vị khách Ấn Độ đã tham quan phòng trưng bày cổ vật của Khu du lịch sinh thái Tràng An, tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp trước khi qua của kiểm soát vé để xuống thuyền khám phá di sản thế giới có "một không hai" của Việt Nam và Đông Nam Á.

Thời tiết tại Ninh Bình có nắng to và oi bức. Tuy nhiên, các du khách Ấn Độ vẫn rất phấn khích tỏ ra vui mừng khi được đến nơi có vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, xanh mát.

Để đảm bảo an toàn, tất cả du khách khi ngồi thuyền tham quan di sản thế giới Tràng An đều phải mặc áo phao. Từ bến thuyền, lái đò sẽ chở đoàn khách xuôi dòng sông Sào Khê vãn cảnh núi non hùng vĩ, luồn qua các hang, đến các đền chùa, miếu mạo linh thiêng của vùng đất Cố đô Hoa Lư lịch sử hơn 1.000 năm.

Lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, trong ngày đầu tiên đón đoàn du khách của tỷ phú Ấn Độ, có khoảng 800 du khách đến tham quan di sản Tràng An. Đoàn khách được bố trí lối đi riêng, thuyền chèo theo tuyến tham quan riêng và có hướng dẫn viên chu đáo, nhiệt tình.

Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, vẫn còn du khách Ấn Độ "đổ bộ" đến tham quan di sản Tràng An. Các du khách xuống thuyền sớm sau khi tham quan xong sẽ quay về, lên xe di chuyển đến dùng bữa trưa tại một nhà hàng cách điểm tham quan hơn 5km.

Đoàn du khách của tỷ phú Ấn Độ ngồi thuyền tham quan di sản thế giới Tràng An. Ngành du lịch Ninh Bình hy vọng, sau chuyến đón tiếp đoàn 4.500 người đến từ Ấn Độ sẽ mở ra cơ hội để quảng bá du lịch Ninh Bình đến thị trường du khách đông dân bậc nhất thế giới này.