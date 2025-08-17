Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua đội có đẳng cấp thế giới

Đây là trận đấu trong quá trình chuẩn bị cho giải vô địch bóng chuyền thế giới, diễn ra từ ngày 22/8 đến 7/9 tới đây, ở Thái Lan.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị cho giải vô địch thế giới (Ảnh: FIVB).

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu giao hữu với Tây Ban Nha, nhằm làm quen với đẳng cấp của các đội hàng đầu thế giới. Ngược lại, Tây Ban Nha thi đấu với đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt với mục đích làm quen với thời tiết và múi giờ ở vùng Viễn Đông, trước khi sang Thái Lan dự giải thế giới.

Trình độ tốt hơn, cộng với lợi thế thể hình giúp các cô gái Tây Ban Nha chính xác hơn trong các pha tấn công. Những pha đập bóng của các vận động viên (VĐV) đến từ châu Âu gây ra nhiều khó khăn cho hàng chắn của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Dù vậy, các VĐV Việt Nam thi đấu khá kiên cường. Chúng ta chỉ chịu thua với cách biệt nhỏ 22-25 ở hiệp một.

Sang hiệp hai, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có một số điều chỉnh, nhưng vẫn không thể san lấp khoảng cách lớn về trình độ. Ở hiệp thi đấu thứ nhì, chúng ta thua tiếp với tỷ số 18-25.

Hiệp 3, đội bóng chuyền nữ đến từ Tây Ban Nha thắng tiếp 25-20. Chung cuộc, họ thắng 3-0 (25-22, 25-18 và 25-20) trước đội tuyển nữ Việt Nam.

Tại giải vô địch thế giới năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu với các đội Ba Lan vào ngày 23/8, gặp Đức vào ngày 25/8 và gặp Kenya vào ngày 27/8. Trong số này, Ba Lan và Đức là các đại diện của châu Âu, còn Kenya là đại diện đến từ châu Phi.