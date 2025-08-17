Ô tô lao lên vỉa hè, tông gãy trụ camera giao thông

Tối 18/7, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Nha Trang cho biết đang phối hợp cùng Công an phường Nha Trang phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ ô tô mất lái tông gãy trụ camera giao thông.

Khoảng 19h cùng ngày, ô tô mang biển số 51H-118.xx lưu thông trên đường Thái Nguyên, khi đến nút giao thông Ngã Sáu (phường Nha Trang) bất ngờ mất lái, lao lên vỉa hè đường Nguyễn Trãi, tông gãy trụ camera giao thông.

Phần đầu ô tô bị móp méo sau khi tông vào trụ camera giao thông (Ảnh: Trung Thi).

Tại hiện trường, trụ camera giao thông bị gãy đổ hoàn toàn xuống lòng đường, phần đầu ô tô bị móp méo, biến dạng. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra ma túy, nồng độ cồn đối với tài xế.

Nhân chứng cho hay vào thời điểm xảy ra tai nạn, tại phường Nha Trang có mưa lớn, mật độ phương tiện di chuyển tương đối đông.