CLB Ninh Bình thắng kịch tính HL Hà Tĩnh, CLB Thanh Hóa hòa SHB Đà Nẵng

Được chơi trên sân nhà, CLB Hà Tĩnh gặp không ít khó khăn trước CLB Ninh Bình, do điều kiện mặt sân không thuận lợi khi trời mưa to trước giờ thi đấu. Dù vậy sau hơn nửa giờ đầu tiên của hiệp 1, đội chủ nhà cũng tìm kiếm được bàn thắng.

Từ một pha phản công nhanh, Viktor Lê chuyền bóng thuận lợi để Mai Sỹ Hoàng băng lên dứt điểm cực căng, hạ gục thủ môn Văn Lâm. Tuy nhiên đến phút 41, đội khách đã có bàn gỡ hòa khi Daniel Da Silva sút phạt đẹp mắt đưa bóng đập cột dọc và Đức Chiến đã có mặt đúng lúc để đệm bóng vào lưới trống. Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-1.

CLB Ninh Bình ngược dòng đánh bại HL Hà Tĩnh (Ảnh: VPF).

Bước sang hiệp 2, thế trận tiếp tục diễn ra như nửa đầu hiệp 1 khi cả hai đội đều chơi ăn miếng trả miếng. Thế nhưng kịch tính chỉ diễn ra ở những phút cuối trận và đội khách mới là đội tận dụng tốt cơ hội hơn so với đội chủ nhà.

Phút 90, Dụng Quang Nho có mặt đúng lúc để nhận bóng và dứt điểm vào góc cao khung thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho Ninh Bình. Chỉ 2 phút sau đó, Ninh Bình tiếp tục có bàn thắng thứ ba. Từ đường chọc khe đầy ấn tượng của Hoàng Đức, Gia Hưng thoát xuống và bấm bóng cực kỳ tinh tế, ấn định chiến thắng 3-1 cho Ninh Bình.

Ở trận đấu cùng giờ ở vòng 1 LPBank V-League 2025-26, CLB Thanh Hóa đã buộc phải chia điểm với Đà Nẵng dù được chơi trên sân nhà. Thế trận giữa hai đội khá cân bằng trong suốt hiệp 1 khi cả hai đều gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương và không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, CLB Đà Nẵng bất ngờ vươn lên dẫn trước từ một tình huống dàn xếp tấn công biên hiệu quả ở phút 63. Sau đường tạt bóng của Phạm Văn Hữu, tiền đạo Henen David dễ dàng đánh đầu vào lưới trống khi hàng phòng ngự CLB Thanh Hóa bị loại bỏ hoàn toàn.

CLB Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng hòa nhau 1-1 ở trận mở màn V-League 2025-26 (Ảnh: VPF).

Chỉ 2 phút sau, CLB Thanh Hóa có bàn gỡ hòa cũng từ một cú đánh đầu. Từ đường chuyền thuận lợi của Hoàng Thái Bình, tiền vệ Nguyễn Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Trong những phút còn lại, CLB Thanh Hóa cũng như Đà Nẵng đều nỗ lực dâng cao tấn công để có thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, hàng thủ hai đội chơi tập trung, kỷ luật để ngăn đối phương ghi bàn. Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1.