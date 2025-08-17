Thử món canh Việt lọt top "ngon nhất thế giới", tài tử Hàn Quốc khen nức nở

Jung Il Woo là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua loạt phim đình đám Gia đình là số một, Mặt trăng ôm mặt trời... Thời gian qua, anh tiếp tục gây sốt khi xuất hiện trong tác phẩm điện ảnh Mang mẹ đi bỏ - dự án hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Nhân dịp sang Việt Nam quảng bá phim, Jung Il Woo đã gặp gỡ và dùng bữa cùng Choi Jongrak - nhà sáng tạo nội dung người Hàn Quốc sinh sống tại TPHCM.

Tại đây, Jung Il Woo được Choi Jongrak mời thưởng thức mâm cơm truyền thống của Việt Nam, mở đầu với món canh chua cá - món mà Jongrak yêu thích nhất suốt 8 năm sống tại đây.

Món canh chua cá của Việt Nam từng lọt top các món làm từ cá ngon nhất thế giới (Ảnh: Chụp màn hình).

Không chỉ chinh phục người nước ngoài, canh chua cá Việt Nam còn được chuyên trang ẩm thực quốc tế Taste Atlas vinh danh trong top 100 món làm từ cá ngon nhất thế giới, vượt qua nhiều món ăn danh tiếng khác.

Về món canh chua, trang này mô tả: "Đặc trưng bởi sự kết hợp của các hương vị ngọt, cay và chua, thường được nấu bằng nước dùng me và thường bao gồm dứa, cà chua, đậu bắp, giá đỗ hoặc các loại rau khác".

Vừa nếm thìa canh đầu tiên, Jung Il Woo thốt lên: "Ngon quá, vị chua rất đặc biệt".

Anh bất ngờ khi món ăn có cả cà chua và dứa, khác hẳn với cách nấu canh cá của Hàn Quốc. Bữa cơm còn có rau muống xào tỏi, đậu phụ rán tẩm hành và thịt kho trứng, tất cả đều được anh nhận xét rất hợp khẩu vị người Hàn.

Jung Il Woo thích thú khi thưởng thức món canh chua (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong cuộc trò chuyện với Jongrak, nam diễn viên cho biết anh đã 3 lần đặt chân tới Việt Nam. Đặc biệt, chuyến đi hồi tháng 4/2024 kéo dài 10 ngày đã đưa anh qua Hà Nội, Sa Pa, Đà Nẵng, Hội An và Cù Lao Chàm.

"Tôi thích nhất Cù Lao Chàm, nơi có không gian yên bình và làn nước biển trong sạch", anh chia sẻ.

Theo dõi hành trình du lịch Việt Nam của Jung Il Woo, không khó để nhận ra nam diễn viên rất yêu thích và dành nhiều thời gian khám phá ẩm thực Việt. Anh dành nhiều lời khen ngợi cho phở, bánh mì, gỏi gà, cà phê...

Mỗi lần ăn món mới, Jung Il Woo lại bày tỏ sự hào hứng và cho biết "vượt ngoài mong đợi" của mình.

Jung Il Woo thưởng thức gỏi gà tại Hội An (Ảnh: Chụp màn hình).

Nam diễn viên còn thích thú khi được nhân viên quán gỏi gà hướng dẫn tự làm nước chấm với muối, tiêu, chanh và ớt. Thậm chí, vì yêu thích hương vị nước chấm ở Việt Nam, Jung Il Woo cùng người đồng hành đã đi đến nhiều cửa hàng, chợ thực phẩm để tìm mua gia vị làm nước sốt, mang về Hàn Quốc.

"Một trong những điều tôi thích nhất ở Việt Nam là đồ ăn rất ngon, mọi người rất tử tế và mỗi thành phố đều có nét đặc trưng riêng, cho tôi những rung cảm khác nhau.

Cũng chính vì thế, khi trải nghiệm, tôi lại càng tò mò về đất nước này. Lần tới, chắc tôi sẽ ở lại Việt Nam một tháng", nam diễn viên chia sẻ trong chuyến đi này.