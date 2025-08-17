Thử món canh Việt lọt top "ngon nhất thế giới", tài tử Hàn Quốc khen nức nở
(Dân trí) - Trong chuyến ghé thăm Việt Nam gần đây, ngôi sao Hàn Quốc Jung Il Woo vừa có dịp thưởng thức một món canh cá đặc sắc, từng được xếp vào top 100 món làm từ cá ngon nhất thế giới.
Jung Il Woo là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua loạt phim đình đám Gia đình là số một, Mặt trăng ôm mặt trời... Thời gian qua, anh tiếp tục gây sốt khi xuất hiện trong tác phẩm điện ảnh Mang mẹ đi bỏ - dự án hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Nhân dịp sang Việt Nam quảng bá phim, Jung Il Woo đã gặp gỡ và dùng bữa cùng Choi Jongrak - nhà sáng tạo nội dung người Hàn Quốc sinh sống tại TPHCM.
Tại đây, Jung Il Woo được Choi Jongrak mời thưởng thức mâm cơm truyền thống của Việt Nam, mở đầu với món canh chua cá - món mà Jongrak yêu thích nhất suốt 8 năm sống tại đây.
Không chỉ chinh phục người nước ngoài, canh chua cá Việt Nam còn được chuyên trang ẩm thực quốc tế Taste Atlas vinh danh trong top 100 món làm từ cá ngon nhất thế giới, vượt qua nhiều món ăn danh tiếng khác.
Về món canh chua, trang này mô tả: "Đặc trưng bởi sự kết hợp của các hương vị ngọt, cay và chua, thường được nấu bằng nước dùng me và thường bao gồm dứa, cà chua, đậu bắp, giá đỗ hoặc các loại rau khác".
Vừa nếm thìa canh đầu tiên, Jung Il Woo thốt lên: "Ngon quá, vị chua rất đặc biệt".
Anh bất ngờ khi món ăn có cả cà chua và dứa, khác hẳn với cách nấu canh cá của Hàn Quốc. Bữa cơm còn có rau muống xào tỏi, đậu phụ rán tẩm hành và thịt kho trứng, tất cả đều được anh nhận xét rất hợp khẩu vị người Hàn.
Trong cuộc trò chuyện với Jongrak, nam diễn viên cho biết anh đã 3 lần đặt chân tới Việt Nam. Đặc biệt, chuyến đi hồi tháng 4/2024 kéo dài 10 ngày đã đưa anh qua Hà Nội, Sa Pa, Đà Nẵng, Hội An và Cù Lao Chàm.
"Tôi thích nhất Cù Lao Chàm, nơi có không gian yên bình và làn nước biển trong sạch", anh chia sẻ.
Theo dõi hành trình du lịch Việt Nam của Jung Il Woo, không khó để nhận ra nam diễn viên rất yêu thích và dành nhiều thời gian khám phá ẩm thực Việt. Anh dành nhiều lời khen ngợi cho phở, bánh mì, gỏi gà, cà phê...
Mỗi lần ăn món mới, Jung Il Woo lại bày tỏ sự hào hứng và cho biết "vượt ngoài mong đợi" của mình.
Nam diễn viên còn thích thú khi được nhân viên quán gỏi gà hướng dẫn tự làm nước chấm với muối, tiêu, chanh và ớt. Thậm chí, vì yêu thích hương vị nước chấm ở Việt Nam, Jung Il Woo cùng người đồng hành đã đi đến nhiều cửa hàng, chợ thực phẩm để tìm mua gia vị làm nước sốt, mang về Hàn Quốc.
"Một trong những điều tôi thích nhất ở Việt Nam là đồ ăn rất ngon, mọi người rất tử tế và mỗi thành phố đều có nét đặc trưng riêng, cho tôi những rung cảm khác nhau.
Cũng chính vì thế, khi trải nghiệm, tôi lại càng tò mò về đất nước này. Lần tới, chắc tôi sẽ ở lại Việt Nam một tháng", nam diễn viên chia sẻ trong chuyến đi này.
Jung Il Woo sinh năm 1987, là nam người mẫu, diễn viên người Hàn Quốc, được biết đến qua các phim Gia đình là số 1, Chàng quản gia của tôi, Mặt trăng ôm mặt trời, Lọ lem và bốn chàng hiệp sĩ, Nhật ký cấm vệ quân…
Nam diễn viên nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ Việt Nam nói riêng và người hâm mộ quốc tế nói chung nhờ vẻ ngoài điển trai, đời tư "sạch", không tai tiếng.
Tuy nhiên, những năm gần đây, Jung Il Woo ít xuất hiện trên phim ảnh hay các chương trình giải trí.