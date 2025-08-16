Gia đình 15 người ở TPHCM du lịch mang sườn kho, bò xào cùng cơm trắng

Mới đây trên một số nền tảng mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi cảnh đại gia đình ở TPHCM đi du lịch tại Suối Tiên mang theo số lượng thực phẩm lớn, thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Hình ảnh từ video cho thấy, các thành viên trong gia đình cùng nhau nấu nướng ở nhà rồi cho đồ ăn vào các hộp nhựa, đóng gói cẩn thận. Ngoài cơm trắng và đồ mặn, gia đình chuẩn bị sẵn nước lọc, đồ uống giải nhiệt cùng hoa quả để có bữa ăn trọn vẹn.

Gia đình ở TPHCM đi du lịch mang 2kg sườn kho, 2kg bò xào cùng cơm trắng (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Video nhận về hơn một triệu lượt xem cùng lượng tương tác lớn với không ít ý kiến trái chiều. Trong đó có những chia sẻ cho rằng, nếu du lịch nên mang một tâm thế thoải mái, không cần bê vác quá nhiều thực phẩm để tránh vất vả.

Tuy nhiên không ít người nhận định, với một đại gia đình lớn đông thành viên, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và gắn kết mọi người, việc chuẩn bị trước đồ ăn là điều hoàn toàn hợp lý, vừa ngon lại tiết kiệm.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Lý Thị Ngọc Trân (23 tuổi, tại TPHCM) xác nhận mình là người quay và đăng tải đoạn video. Đây là khoảnh khắc được ghi lại trong chuyến đi của đại gia đình tới Suối Tiên vào hồi giữa tháng 7 vừa qua.

Gia đình chọn một khu vực rộng thoáng ở Suối Tiên, trải bạt và mang đồ ăn chuẩn bị sẵn, cùng nhau thưởng thức trong bầu không khí đầm ấm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Muốn chia sẻ video lên trang cá nhân với mục đích lưu giữ làm kỷ niệm, chị Trân bất ngờ câu chuyện của gia đình lại thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Chị Trân cho biết, đây là chuyến đi của gia đình họ hàng bên ngoại với tổng cộng 15 người. Chuyến du lịch bắt đầu từ 10h và kết thúc khoảng 16h. Dự tính sẽ ăn trưa ở Suối Tiên nên các thành viên trong nhà chuẩn bị sẵn đồ ăn để mang theo.

Đại gia đình ở TPHCM đi du lịch, mang đồ ăn trải bạt để ăn uống (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Chuyến đi có cả người già và trẻ nhỏ nên mẹ và các cô của chị Trân muốn đảm nhận toàn bộ việc nấu nướng. Từ sáng sớm, khu bếp nấu đã nhộn nhịp với các món dự tính trước gồm cánh gà chiên nước mắm, vịt xào sả, bò xào, sườn kho. Mỗi món có trọng lượng khoảng 2kg được chia đều ra các hộp nhựa.

Mỗi người một việc cùng nhau đóng góp cho đồ ăn vào túi rồi xách đi cùng. Tới Suối Tiên, cả nhà cùng nhau tham quan, mua sắm ở lễ hội trái cây và tắm suối. Tới bữa trưa, họ tìm khu vực rộng thoáng, trải bạt và bày đồ ăn, cùng nhau thưởng thức trong bầu không khí vui vẻ, đầm ấm.

Trân cho rằng đây là chuyến đi giúp gắn kết mọi người với nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trân cho biết khi video lên xu hướng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều, đó là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên cô cho rằng, việc chuẩn bị sẵn đồ ăn từ nhà mang đi phụ thuộc vào hoàn cảnh kinh tế mỗi gia đình. Miễn sao các thành viên đều thấy thoải mái, có sự kết nối.

"Điều kiện gia đình tôi cũng bình thường nên việc mọi người tự chuẩn bị đồ ăn để mang đi là hợp lý, hợp khẩu vị với tất cả.

Có người cho rằng, đi du lịch nhưng tay xách nách mang là vất vả, nhưng nhà tôi lại coi đó là niềm vui. Tôi cũng rất trân trọng những giây phút cả nhà được sum họp đủ đầy như vậy", vị khách đến từ TPHCM chia sẻ.

Trên thực tế, liên quan tới việc mang đồ ăn khi du lịch đã trở thành chủ đề nhận được sự quan tâm và gây nhiều tranh luận trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

Trước đó hồi tháng 7, một đại gia đình ở Hà Nội chia sẻ trải nghiệm mang theo rất nhiều hải sản tươi sống từ Hà Nội tới Sầm Sơn du lịch, nhanh chóng thu hút sự chú ý cùng không ít tranh cãi.

Vị khách cho biết, cả nhà gồm 23 thành viên đủ mọi lứa tuổi nên muốn chuẩn bị trước thực phẩm để tự nấu nướng, thay vì phải ăn ngoài hàng quán. Số hải sản gồm 15kg cua mua từ Quảng Ninh, hàu tươi, tôm, ốc hương…

Cùng với đó là 100 quả trứng gà, trứng vịt lộn, rau xanh đã sơ chế, bánh cuốn, gia vị... tất cả được bảo quản cẩn thận trong các thùng xốp.

Sau khi bài viết được đăng tải, rất nhiều độc giả của Dân trí đưa ra quan điểm riêng về vấn đề này.

Một bộ phận người cho rằng, việc chuẩn bị sẵn đồ ăn khi đi du lịch là lựa chọn hợp lý vì vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo vệ sinh, phù hợp khẩu vị và tránh bị “chặt chém”. Đặc biệt, hoạt động nấu nướng và ăn uống cùng nhau không chỉ giúp kết nối các thành viên mà còn tạo nên không khí ấm cúng, gần gũi.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến ủng hộ, không ít người lại phản đối việc mang quá nhiều đồ ăn khi đi du lịch, cho rằng điều này làm mất đi giá trị nghỉ dưỡng và thư giãn của chuyến đi.

Một số ý kiến dung hòa cho rằng, việc mang theo đồ ăn hay không là lựa chọn cá nhân, miễn sao phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu của từng gia đình.