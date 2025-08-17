Chị em Hà Phương - Minh Tuyết hội ngộ, gây chú ý vì nhan sắc trẻ trung

Hôm 16/8, vừa đáp máy bay từ Mỹ về Việt Nam, nữ ca sĩ Hà Phương đã tranh thủ tham dự show thời trang của nhà thiết kế Chung Thanh Phong tại TPHCM.

Sự kiện có sự góp mặt của các gương mặt quen thuộc trong làng giải trí như vợ chồng diễn viên Anh Đức - Anh Phạm, Hoa hậu Kỳ Duyên, Thanh Thủy, Tata, Phương Linh, Á hậu Mook, Cẩm Ly, Tâm Như, ca sĩ Hoàng Mỹ An...

Ca sĩ Hà Phương và Minh Tuyết lộng lẫy khi xuất hiện tại sự kiện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lần này, ca sĩ Hà Phương xuất hiện cùng em gái Minh Tuyết. Hai nữ ca sĩ nhận được sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ, bởi họ ít khi đồng hành với nhau tại các sự kiện giải trí ở Việt Nam.

Ca sĩ Hà Phương cho biết, cô đã gác lại lịch trình cá nhân, ưu tiên tham dự show diễn của nhà thiết kế Chung Thanh Phong ngay khi đặt chân xuống sân bay. Điều này cho thấy sự trân trọng đặc biệt của cô dành cho nam nhà thiết kế cũng như thể hiện tình cảm và sự gắn bó với nghệ thuật nước nhà.

Tại thảm đỏ, giọng ca Hoa cau vườn trầu diện chiếc váy lộng lẫy, đính kết tỉ mỉ hàng trăm cánh bướm lấp lánh. Thiết kế ôm sát vòng eo người mặc, kết hợp phần chân váy bồng bềnh, đi kèm vương miện ngọc trai, khiến Hà Phương thêm phần lộng lẫy.

Hai chị em ít khi đồng hành tại các sự kiện giải trí ở Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sánh bước bên chị gái, ca sĩ Minh Tuyết diện chiếc váy trễ vai, vừa sang trọng vừa quyến rũ. Nhan sắc của cả hai nhận về nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Không ít người nhận xét, dù đã bước sang tuổi 53 và trải qua nhiều lần sinh nở, ca sĩ Hà Phương vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ, vóc dáng thon gọn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ca sĩ Hà Phương từng tiết lộ bí quyết để giữ gìn thanh xuân và vóc dáng là luôn duy trì tinh thần thoải mái, vui vẻ, không tạo áp lực cho chính mình. Hà Phương cho rằng đây là "liều thuốc" hữu hiệu nhất dành cho chị em phụ nữ.

Hà Phương được khen ngợi trẻ trung ở tuổi 53, nhan sắc ngày càng thăng hạng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chiêm ngưỡng những mẫu váy mới trong sự kiện, ca sĩ Hà Phương bộc lộ sự hào hứng, đồng thời dành nhiều lời khen ngợi cho nhà thiết kế Chung Thanh Phong.

Cô còn hài hước chia sẻ: "Tôi đã lập gia đình, nhưng khi nhìn những thiết kế này, tôi vẫn thấy náo nức, giống như sống lại cảm giác cô dâu năm nào. Trong tương lai, chắc tôi cũng sẽ mặc váy cưới để cùng ông xã mừng kỷ niệm ngày trọng đại của chúng tôi".