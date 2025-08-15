Tấm biển "1945-2025" ở Hà Nội gây sốt dịp 2/9

Những ngày cận kề Quốc khánh 2/9, khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) nhộn nhịp hơn hẳn. Ngoài các hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, một chi tiết mới xuất hiện khiến nhiều người chú ý: Tấm biển khổ lớn in đậm dòng chữ "1945-2025" màu đỏ trên nền vàng rực rỡ.

Tấm biển được dựng ngay trước khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, với hình hoa sen trang trí tinh tế ở giữa, tượng trưng cho sự trong sáng và tinh thần Việt Nam.

Tấm biển "1945-2025" trước Lăng Bác đang là điểm check-in hút khách dịp lễ 2/9 (Ảnh: Trương Minh Bảo).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, đây là hạng mục thuộc công trình phục vụ sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Khu vực vẫn đang thi công, xung quanh được dựng hàng rào và giàn giáo để bảo vệ, nhưng tấm biển nổi bật này đã nhanh chóng trở thành phông nền chụp ảnh yêu thích của nhiều người.

Từ sáng sớm đến chiều muộn, thậm chí cả buổi tối, khu vực này luôn trong tình trạng đông đúc. Ánh nắng ban ngày và ánh đèn đường về đêm, kết hợp với hệ thống chiếu sáng của sự kiện, làm nổi bật tông vàng - đỏ, khiến tấm biển trở nên rực rỡ giữa không gian.

Chỉ sau vài ngày xuất hiện, cụm từ khóa "biển 1945-2025 Lăng Bác" đã nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều hội nhóm du lịch, nhiếp ảnh. Những bức hình rực rỡ, mang màu sắc lễ hội được nhiều người yêu thích, bình luận và gợi ý nhau tới trải nghiệm.

Một số nhóm bạn trẻ còn kết hợp mặc áo dài cách tân, trang phục có họa tiết quốc kỳ hoặc quần áo màu đỏ vàng để bức ảnh thêm đồng điệu.

Nhiều người sẵn sàng dậy từ rất sớm để trang điểm và chuẩn bị trang phục, tranh thủ chụp ảnh trước khi khu vực trở nên đông đúc để ghi dấu bên tấm biển ý nghĩa.

Thanh Ngọc tranh thủ check-in tại Lăng Bác vào sáng sớm (Ảnh: Trương Minh Bảo).

Ngoài tấm biển nổi bật, nơi đây còn có nhiều điểm sống ảo rất thú vị để khám phá (Ảnh: Trương Minh Bảo).

Cô giáo trẻ Thanh Ngọc cũng tranh thủ trang điểm chỉn chu, chuẩn bị trang phục và để ghi lại những bức ảnh ưng ý tại Lăng Bác.

"Dù chụp vào buổi sáng hay buổi tối, ảnh ở đây vẫn rất đẹp. Ngoài tấm biển "1945-2025" nổi bật, khu vực này còn có nhiều điểm check-in khác xung quanh, thu hút mọi người khám phá", Thanh Ngọc bày tỏ.

Nhiều gia đình đưa con nhỏ tới đây, vừa dạo chơi vừa chụp ảnh, ghi dấu với những dịp lễ lớn của đất nước. Một số phụ huynh còn chọn cho con mặc trang phục truyền thống hoặc đồng phục học sinh, bộ đội… để tạo dấu ấn cho bộ ảnh tuổi thơ.

Nguyễn Thị Bích (SN 1989, ở Đông Anh, Hà Nội) cho biết, nhà cách Lăng Bác khoảng 16km nhưng cuối tuần nào chị cũng tranh thủ đưa con trai tới đây dạo chơi.

Dịp này, khi thấy trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh tấm biển vàng - đỏ ấn tượng, chị Bích đã sắp xếp tới sớm để cùng con trai vừa ngắm Lăng Bác tới check-in, lưu lại khoảnh khắc đẹp.

Tuy nhiên, do khu vực vẫn đang trong quá trình thi công, không phải ai cũng có thể chụp ngay được những bức ảnh đẹp.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhiếp ảnh gia Trương Minh Bảo - người nhiều lần tác nghiệp tại Quảng trường Ba Đình - cho biết: "Khu vực này vẫn đang trong giai đoạn thi công, vì vậy một số giàn giáo và ghế ở phông nền ảnh hưởng ít nhiều đến góc máy.

Tuy nhiên, nhờ công nghệ xử lý hình ảnh hiện nay, việc loại bỏ những chi tiết này để có bức ảnh đẹp và tự nhiên trở nên dễ dàng hơn".

Anh Bảo cũng nói thêm: "Là người đứng sau ống kính và cũng là người con Hà Nội, tôi vừa cảm thấy gần gũi, thân quen, vừa tràn đầy tự hào, kính trọng và biết ơn. Ánh sáng và địa điểm này luôn mang đến cho tôi cảm xúc mới mẻ, giúp sáng tác nhiều bức ảnh đẹp".

Anh cũng lưu ý, nếu muốn chụp ảnh thoải mái, nên tránh khung giờ quá đông.

"Khách nên chọn khung giờ sáng sớm từ 5h đến 7h hoặc chiều từ 16h đến 18h để mát mẻ và có điều kiện ánh sáng lý tưởng nhất.

Tôi có một vị khách đặc biệt là chiến sĩ công an đang công tác tại Sơn La. Em ấy xuất phát 3h sáng bằng ô tô để xuống Hà Nội. Tuy nhiên, do lượng người tham gia đông, phải đến hơn 10h em mới có thể tiếp cận khu vực Lăng Bác", anh Bảo nói thêm.

Để tránh đông đúc và chen chúc, du khách nên tới Lăng Bác vào khung giờ sáng sớm hoặc cuối buổi chiều (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Tấm biển "1945-2025" hiện được dựng để rào chắn khu vực thi công, dự kiến toàn bộ hạng mục sẽ hoàn thiện trước ngày 2/9 với nhiều chi tiết trang trí đồng bộ hơn.