Miền Bắc mưa to trong những ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết chiều và tối nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Theo dự báo, từ đêm nay đến đêm 18/8, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, phổ biến 40-90mm, có nơi trên 200mm. Các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng dự báo ngày 18-19/8, phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-120mm, có nơi trên 250mm. Bên cạnh đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ những ngày tới có mưa rào và dông rải rác, mưa to chỉ còn xảy ra cục bộ.

Cả ba miền tiếp tục mưa to những ngày tới (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định đêm 19-23/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Theo dự báo, các nơi khác ở Trung Bộ từ ngày 19/8 giảm mưa, trời nắng trở lại nhưng khoảng ngày 23-27/8 có mưa trở lại. Nhiều nơi ở Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 21/8 có mưa to, đến rất to.

Dự báo thời tiết ngày 18/8 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.