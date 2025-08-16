Máy bay chao đảo giữa bão, bắn tia lửa khi cánh quẹt vào đường băng

Theo tờ New York Post, một đoạn video lan truyền trên mạng đã ghi lại khoảnh khắc chiếc máy bay chở hàng Boeing 747 của hãng UPS chao đảo, cánh phải nghiêng xuống và quẹt vào đường băng khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Taoyuan (Đài Loan, Trung Quốc) tối 13/8, trong điều kiện gió mạnh do bão Podul.

Hình ảnh từ video cho thấy chiếc máy bay rung lắc dữ dội, tiếp cận đường băng với góc nghiêng lớn trước khi phần cánh bên phải đập xuống mặt đường băng, tạo ra loạt tia lửa bắn tung tóe. Sau va chạm, chiếc máy bay tiếp tục chao đảo trước khi dừng lại.

Khoảnh khắc Boeing chạm cánh tóe lửa sau 3 lần hạ cánh bất thành giữa bão (Video: New York Post).

Theo Aviation Safety Network, máy bay này đã ba lần tiếp cận đường băng bất thành trước khi hạ cánh thành công nhưng gặp sự cố. Vụ việc khiến một động cơ bị hư hỏng, phần vỏ ngoài bị rời ra, song không có thương vong.

Trang Simply Flying cho hay, đây là chuyến bay 5X61 của UPS Airlines, khởi hành từ Hong Kong, có điểm đến cuối cùng là sân bay quốc tế Muhammad Ali (Louisville, bang Kentucky, Mỹ), với các điểm dừng tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) và sân bay quốc tế Ted Stevens Anchorage (Alaska, Mỹ).

Chiếc máy bay tóe lửa khi ma sát cánh với đường băng (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo dữ liệu từ Flightradar24, chặng bay kéo dài 2 tiếng 20 phút - lâu hơn khoảng một giờ so với bình thường do gió mạnh.

Sau cú tiếp đất chao đảo, chiếc Boeing 747-8F vẫn tự lăn vào bãi đỗ an toàn. Tuy nhiên, hình ảnh lan truyền sau đó cho thấy động cơ số 4 ở ngoài cùng bên phải hư hỏng nặng, vỏ động cơ gắn ngoài thân máy bay chịu toàn bộ lực va chạm và một phần nắp che bị bật rời.

Chiếc máy bay này mang số đăng ký N613UP, lần đầu bay tháng 10/2018.

Theo ch-aviation, hãng hiện sở hữu 30 chiếc Boeing 747-8F với tuổi đời trung bình 6,1 năm, trong đó 27 chiếc đang hoạt động, còn 3 chiếc khác đang bảo dưỡng. Chiếc máy bay chưa hoạt động trở lại kể từ sau sự cố.

UPS đã ra thông cáo trên Simply Flying: “Chúng tôi biết về sự cố liên quan đến máy bay của mình khi hạ cánh trong điều kiện gió giật mạnh do bão Podul gây ra. Chúng tôi đang hợp tác với các cơ quan điều tra khi họ xem xét vụ việc. Máy bay đang được kiểm tra và sửa chữa, và sẽ chỉ trở lại phục vụ sau khi đáp ứng đầy đủ các quy trình an toàn”.