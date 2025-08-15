Thấy bạn bị cá mập cắn chết trước mắt, sau hơn 40 năm cô gái vẫn ám ảnh

Một phụ nữ từng sống sót sau vụ cá mập tấn công ngoài khơi bang Florida, Mỹ, đã chia sẻ về khoảnh khắc ám ảnh nhất trong đời mình. Đó là cảnh tượng khi cô tận mắt chứng kiến bạn mình bị cá mập tấn công. Mọi tình huống xảy ra không khác gì cảnh quay trong bộ phim kinh điển Jaws (Hàm cá mập) nổi tiếng.

Sự việc xảy ra vào tháng 8/1981, khi Tamara Ennis - khi đó là một nữ phục vụ bàn 21 tuổi, tham gia một chuyến đi thuyền cùng ba người bạn khác gần khu vực Ormond Beach, bang Florida (Mỹ).

Sau khi rời bờ khoảng 1,6km, nhóm bạn bất ngờ gặp dông bão lớn. Chiếc thuyền nhỏ chỉ vừa đủ cho 4 người bị nước tràn vào và nhanh chóng lật úp. Cả 4 người bao gồm chủ thuyền Daniel Perrin cùng Randy Cohen, Christy Wapniarski và Tamara buộc phải trèo lên thân thuyền lật để tránh bị rơi xuống nước. Khu vực này vốn được biết là có nhiều cá mập sinh sống.

Tamara Ennis bị ám ảnh về vụ cá mập tấn công dù hơn 40 trôi qua (Ảnh: News).

Không có thức ăn hay nước uống, cả nhóm mặc mỗi đồ bơi và trôi dạt suốt 6 giờ trong đêm. Chiếc thuyền ngày càng xa bờ.

Tamara nhớ lại, sau khi nghe thấy tiếng động cơ tàu ở gần nhưng không được cứu, cả nhóm phải chìm trong im lặng.

“Lúc đó tôi nhìn thấy Christy. Cô ấy ngồi phía trước tôi rất trầm lặng. Tôi cảm nhận được rằng cô ấy nghĩ mình sẽ chết", Tamara nói.

Khi trời bắt đầu sáng, Tamara quyết định bắt đầu bơi vào bờ để tìm cách sống sót. Nếu chờ đến khi mặt trời lên cao, họ có thể mất phương hướng. Dù biết khả năng sống sót rất mong manh, Tamara vẫn chọn cách phải bơi. Cô cho rằng trong trường hợp phải chết, bản thân cũng phải nỗ lực cho tới phút cuối. Trong nhóm, Christy là người bơi yếu nhất.

Sau khi thống nhất hướng bơi và chia sẻ vài mẹo sinh tồn, cả 4 người bắt đầu xuống nước. Tuy nhiên, chỉ một giờ sau, thảm kịch bất ngờ xảy ra.

Lúc đó, Tamara bơi phía trước. Sau khoảng một tiếng, cô quay lại thì nghe thấy tiếng Christy la hét, gọi Randy đến cứu.

Ban đầu Tamara nghĩ bạn mình đang đuối nước. Nhưng sau đó, cô nhận ra sự thật kinh hoàng.

“Tôi thấy cô ấy quẫy đạp dữ dội. Rồi đột ngột bị kéo dựng đứng lên khỏi mặt nước, giống hệt cảnh trong phim Hàm cá mập. Tôi biết cô ấy đã bị cá mập tấn công", Tamara nói.

Trong khi đó, Randy vẫn nghĩ Christy bị đuối nước. Anh vừa bơi tới vừa gọi tên nhưng Christy chỉ liên tục thét lên và cầu cứu. Sau đó chỉ trong tích tắc, cô bị kéo lên lần nữa và biến mất khỏi mặt nước.

“Lần cuối cùng tôi nhìn thấy, cô ấy xuất hiện trong cảnh tượng úp mặt xuống nước. Tôi biết cô ấy đã chết. Đó là một gương mặt trắng bệch, không còn một giọt máu", Tamara kể lại với giọng nghẹn ngào.

Không thể làm gì để giúp, Tamara tiếp tục bơi và chính cô cũng gặp phải tình huống hãi hùng.

Cá mập tấn công là nỗi ám ảnh của người dân trên khắp thế giới (Ảnh minh họa: News).

“Tôi cảm thấy có gì đó chạm vào chân mình. Khi nhìn xuống, tôi thấy một con cá mập màu xám to hơn cả người tôi. Trong khoảnh khắc, tôi lại hình dung ra vụ tai nạn của Christy xảy ra trước đó và tự nhủ không thể để bản thân chết như thế.

Để vượt qua nỗi sợ hãi, Tamara tự nhủ hãy cố tưởng tượng bản thân là một phần của đại dương như thể cũng là một loài cá. Nghĩ như vậy, cô tiếp tục bơi ngửa để chạy trốn.

Sau 5 giờ bơi liên tục, Tamara không còn nhìn thấy Randy và Daniel. Có lúc cô phải quay đầu bơi ngược dòng khi phát hiện cá mập ở phía trước. Cô bắt đầu gặp ảo giác, kiệt sức và bị cháy nắng nghiêm trọng.

Cuối cùng, sau hơn 7 tiếng vật lộn giữa đại dương, Tamara bơi được vào gần bờ và được một nhân viên cứu hộ phát hiện.

Thấy vậy, cô vội báo với nhân viên cứu hộ đã bơi được gần 15km và có người đã chết do bị cá mập tấn công. Còn 2 người bạn nữa, cô không biết họ còn sống hay đã chết.

Sau đó, Randy và Daniel cũng được cứu. Randy phải nằm viện 2 tuần vì hạ thân nhiệt. Riêng Daniel, Tamara không gặp lại nữa và cũng không rõ số phận của anh.

Về phần mình, Tamara sau đó chuyển sang làm việc trên các con tàu ở Bahamas như một cách để đối mặt và vượt qua sang chấn tâm lý.

“Tôi đến giờ vẫn không dám xuống nước khi trời tối. Nhưng việc sống sót sau chuyện đó cho tôi một góc nhìn hoàn toàn khác về cuộc sống. Lúc ấy, tôi không cho phép mình được chết và tự nhủ chỉ cần sống thêm được một phút hay vài tiếng. Tôi chỉ nghĩ đến gia đình, đến tương lai, và không để những suy nghĩ tiêu cực kéo mình xuống", cô chia sẻ.

Christy Wapniarski, cô gái 19 tuổi (thời điểm năm 1981) đến từ Chicago người không may thiệt mạng trong sự cố, đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Tai nạn kinh hoàng này vừa được Tamara Ennis kể lại, nhận được sự chú ý đặc biệt từ truyền thông.