Ông Zelensky không nhượng bộ lãnh thổ, bác đề xuất hòa bình của ông Trump

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen họp báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Brussels, Bỉ ngày 17/8 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm nay 17/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga đã đưa ra "nhiều yêu cầu" về việc giải quyết xung đột và Kiev cần được thông báo về những yêu cầu này.

"Nếu thực sự có nhiều yêu cầu như chúng ta đã nghe thì sẽ phải mất thời gian để xem xét tất cả những yêu cầu đó", ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, Ukraine "không thể" đàm phán "dưới sức ép của vũ khí".

Ông Zelensky nhắc lại rằng một lệnh ngừng bắn phải được thực hiện trước khi thảo luận chi tiết về một giải pháp khả thi.

"Cần phải ngừng bắn và nhanh chóng đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng. Chúng tôi sẽ thảo luận vấn đề này tại Washington", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, sẽ tới Washington vào ngày 18/8 để hội đàm với Tổng thống Donald Trump.

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky đã bác bỏ đề xuất trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Trump ngày 16/8 tuyên bố “cách tốt nhất để chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine là trực tiếp đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh, thay vì một lệnh ngừng bắn đơn thuần, vốn không duy trì được lâu".

Tổng thống Trump cho biết ông đồng ý với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng các bên nên đạt được một thỏa thuận hòa bình, chứ không phải lệnh ngừng bắn.

Đây được coi là sự thay đổi về lập trường của Tổng thống Trump sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin tại Alaska hôm 15/8.

Trước cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga, ông Trump nhiều lần kêu gọi các bên đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các đồng minh châu Âu từ lâu cũng đặt ra mục tiêu đạt được lệnh ngừng bắn.

Về phần mình, Nga lập luận rằng một lệnh ngừng bắn sẽ cho phép Ukraine tiếp nhận thêm vũ khí từ phương Tây và khôi phục lại các đơn vị bị thương vong trong bối cảnh quân đội Nga đang tiến công trên chiến trường.

Trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu hôm nay, Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố các cuộc đàm phán với Nga về việc chấm dứt chiến tranh phải tính đến đường giới tuyến hiện tại.

"Chúng ta cần các cuộc đàm phán thực sự. Điều này có nghĩa là chúng chỉ có thể bắt đầu từ giới tuyến hiện tại. Đây là đường giới tuyến tốt nhất cho các cuộc đàm phán. Châu Âu ủng hộ điều này và chúng tôi cảm kích tất cả các bên”, ông Zelensky nói thêm.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng bác bỏ khả năng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga như một phần của thỏa thuận hòa bình.

Ông Zelensky nhắc lại rằng hiến pháp Ukraine "loại trừ việc nhượng bộ lãnh thổ hoặc mua bán đất đai".

"Vì vấn đề lãnh thổ rất quan trọng, nên vấn đề này chỉ được thảo luận giữa các nhà lãnh đạo Ukraine và Nga trong một cuộc họp 3 bên Ukraine - Mỹ - Nga”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ tham gia một cuộc họp 3 bên như vậy.

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà von der Leyen tuyên bố EU sẽ tiếp tục nỗ lực củng cố ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất máy bay không người lái.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định các quyết định liên quan đến lãnh thổ "chỉ thuộc về Ukraine, và không thể được đưa ra nếu không có sự tham gia của Ukraine". Bà von der Leyen cho biết EU sẽ tiếp tục tìm cách gây áp lực ngoại giao và kinh tế lên Nga.

Bà von der Leyen cũng ủng hộ "các đảm bảo an ninh tương tự Điều 5" của Hiến chương NATO cho Ukraine, đồng thời hoan nghênh khả năng Tổng thống Trump trong việc đóng góp vào các đảm bảo như vậy.