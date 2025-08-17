Chồn đất "cuỗm" chìa khóa xe của du khách, cả làng đào bới suốt 4 giờ tìm

Theo South China Morning Post, sự việc hi hữu này xảy ra hôm 3/8 tại thị trấn Genie (huyện Litang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc). Chủ của chiếc chìa khóa xe bị tha đi mất là một người có biệt danh trên mạng xã hội là Dog Brother.

Anh kể, trong lúc anh dạo chơi cùng bạn bè, một con chồn đất (marmot) - loài gặm nhấm thuộc họ sóc, thường sống ở vùng núi cao - bất ngờ ngậm chìa khóa xe của anh rồi chui tọt xuống hang.

Fang - một thành viên nữ trong nhóm của Dog Brother - cho biết, nhóm của chị đã ghé đến khu vực có nhiều hang chồn đất, nơi các con vật đang ngoi lên tìm thức ăn.

Chồn đất là loài gặm nhấm xuất hiện nhiều ở vùng núi (Ảnh: South China Morning Post).

Thấy loài gặm nhấm này, con trai chị Fang đã hào hứng chạy ngay ra xe lấy trái cây, đồ ăn vặt để cho chúng. Các thành viên trong nhóm đặt túi đồ bên cạnh hang chồn đất, trong túi có cả đồ ăn, điện thoại và chìa khóa xe, rồi mải mê để lũ trẻ vui đùa với loài vật này.

"Không ngờ khi tôi vừa lơ là, một con chồn đất đã tha mất đồ ăn trong túi và kéo cả chìa khóa xe xuống hang, ngay trước mắt chúng tôi", Fang kể lại.

Ngay khi phát hiện chìa khóa bị "trộm", những du khách lập tức dùng gậy thọc xuống hang nhưng bất thành, họ đành cầu cứu dân làng.

Một video gây sốt trên mạng cho thấy người dân và tình nguyện viên du lịch đã nhanh chóng tập hợp, cùng nhau đào bới, "càn quét" khu vực quanh các hang chồn đất để tìm chìa khóa.

"Họ nghĩ đủ cách để lấy lại chìa khóa, thậm chí gọi cả những người chăn nuôi ở địa phương đến giúp. Họ thử nghiệm dùng nam châm hút chìa khóa, dùng dây thép chọc vào hang và thử nhiều dụng cụ khác. Cuối cùng, trưởng thôn và lãnh đạo địa phương cũng tham gia tìm kiếm", Fang chia sẻ với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Giang Tây.

Cuộc tìm kiếm kéo dài từ 15h đến 19h mới thành công: Chiếc chìa khóa được kéo ra từ hang nhờ một cục nam châm cực mạnh.

Đông đảo người dân trong khu vực đã chung tay tìm kiếm chìa khóa xe cho du khách (Ảnh: South China Morning Post).

Sự việc hài hước này gợi nhớ đến một vụ tương tự cũng ở Litang hồi tháng trước, khi một chiếc camera thể thao bị chồn đất tha xuống hang lúc du khách cho chúng ăn. Khác với lần này, chiếc camera đã không được tìm thấy.

Sau hai vụ việc liên tiếp, chính quyền địa phương đã cảnh báo du khách không nên cho chồn đất ăn, vì tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh và bị cắn gây nhiễm trùng.

Câu chuyện nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán rôm rả trên mạng xã hội Trung Quốc. Một cư dân mạng hài hước bình luận: "Có lẽ trong hang, con chồn đất đang quay video khoe: "Xin chào mọi người, hôm nay tôi vừa sắm được chiếc xe hơi mới".

Người khác lại đùa: "Có cả camera thể thao lẫn chìa khóa xe, chắc chồn đất chuẩn bị làm travel blogger (người chia sẻ trải nghiệm du lịch) rồi".