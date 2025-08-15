Hành khách say rượu, hai lần phá dây trói gây náo loạn trên máy bay

David Leroy Carter (46 tuổi, Los Angeles, Mỹ) bị cảnh sát Colorado bắt giữ vào chiều 13/8 sau khi “trở nên kích động” khoảng 4 tiếng sau khi chuyến bay cất cánh từ Norfolk, Virginia, theo NBC Los Angeles.

Sở Cảnh sát Grand Junction cho biết, nhân viên hãng hàng không đã hai lần cố trói hành khách say rượu trong chuyến bay, nhưng Carter “đã phá trói thành công cả hai lần” trong cơn giận dữ kèm lời chửi tục vào khoảng 11h15.

Chuyến bay MX704 trên đường tới Los Angeles sau đó bị chuyển hướng, đáp xuống sân bay Grand Junction, Colorado, theo FlightAware.

Một hành khách to cao cố gắng khống chế người đàn ông say xỉn (đội mũ) về đúng vị trí ngồi của mình (Ảnh: New York Post).

Theo New York Post, ngay khi hạ cánh, Carter bị bắt và đưa vào Trung tâm Giam giữ Mesa County. “Cuộc điều tra đang diễn ra và bất kỳ thông tin hay cáo buộc mới nào sẽ được Cục Điều tra Liên bang (FBI) công bố”, sở cảnh sát Grand Junction cho biết.

Đoạn video ghi lại cảnh hỗn loạn trên máy bay được đăng tải trên TikTok cho thấy một tiếp viên cố gắng trói Carter bằng dây nhựa, nhưng anh ta đã xô ra.

Trong video, Carter hét với tiếp viên: “Đó là điều cuối cùng mà cô sẽ làm với tôi”. Khi tiếp viên ra lệnh: “Dừng lại! Anh cần ngồi xuống!”, Carter chỉ cười khẩy và đáp: “Không, thưa cô”.

Tiếp viên sau đó nhờ sự trợ giúp của các hành khách và nhân viên khác để khống chế Carter. Trong video, người này bị một hành khách khác đưa trở lại ghế rồi lại tiếp tục đứng dậy. Chỉ vài giây sau, một người đàn ông cao lớn mặc áo phông trắng tiến tới, nhấc Carter lên, bồng như trẻ con qua lối đi và đặt anh ta xuống ghế, đồng thời quát: “Ngồi xuống ngay”.

Chuyến bay vừa hạ cánh, lực lượng chức năng lập tức xuất hiện, áp giải người đàn ông (Ảnh: Chụp màn hình).

Cảnh sát cho biết không có ai bị thương trong vụ hỗn loạn trên không, nhưng Breeze Airways thông báo với NBC Los Angeles rằng “một tiếp viên và một hành khách được kiểm tra vì bị thương nhẹ”.