Những điều ít biết về Cuba - Quốc gia nhận tình cảm đặc biệt từ Việt Nam

Cuba được nhà thám hiểm Christopher Columbus phát hiện vào năm 1492 trong chuyến thám hiểm đầu tiên của ông đến châu Mỹ. Ông đã đổ bộ lên hòn đảo này khi đang tìm đường đến Ấn Độ và tin rằng đó là một phần của châu Á.

Lần đầu tới đây, nhà thám hiểm Columbus phải bất ngờ thốt lên "Đây là miền đất đẹp nhất mà mắt người đời từng thấy".

Quốc gia xinh đẹp ở vùng biển Caribe (Ảnh: Love Cuba).

Nằm ở châu Mỹ với vị trí địa lý đắc địa được bao quanh bởi Đại Tây Dương và biển Caribe, Cuba là quốc gia lớn nhất trong vùng Caribe. Trong đó, thủ đô của quốc gia này là Havana - thành phố cổ kính với những con đường lát đá, tòa nhà đậm chất kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha và sự pha trộn của văn hóa Mỹ Latin.

Dù nằm cách xa nửa vòng trái đất với khoảng cách xa xôi về địa lý nhưng suốt hơn nửa thế kỷ qua, Cuba vẫn là quốc gia giành được nhiều tình cảm đặc biệt từ người dân Việt Nam.

Những thông tin về quốc gia này vẫn luôn được người Việt Nam quan tâm và theo dõi. Dưới đây là một số điều thú vị về Cuba nhưng chưa được nhiều người biết tới.

Cuba là hòn đảo lớn nhất ở Caribe và là hòn đảo lớn thứ 17 trên thế giới, có vị trí đắc địa giữa Nam và Bắc Mỹ, chỉ cách Bahamas khoảng 140km và cách Florida (Mỹ) 180km.

Khách Việt tới thăm Cuba (Ảnh: Hoàng Minh Thương).

Cuba là quốc gia có tỉ lệ bác sĩ tính trên đầu người cao nhất thế giới. Theo số liệu thống kê từ SGGP English Edition, Cuba có tỉ lệ 8,4 bác sĩ trên 1.000 người, vượt xa các quốc gia như Mỹ (tỉ lệ 2,6) và Italia (tỉ lệ 4,1).

Mật độ chuyên gia y tế cao này là kết quả của các chính sách ưu tiên chăm sóc sức khỏe và đào tạo y khoa của chính phủ kể từ cuộc cách mạng năm 1959.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Cuba đã được công nhận trên toàn thế giới về sự xuất sắc và hiệu quả, đồng thời đi đầu trong khoa học y tế.

Quốc gia này đạt những thành tựu đáng kể trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bao gồm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh thấp, tiêm chủng mở rộng và khả năng sản xuất vắc xin nội địa.

Một nhà xưởng sản xuất xì gà ở Cuba (Ảnh: WFLA).

Xì gà Cuba nổi tiếng là loại xì gà ngon nhất thế giới. Những lễ hội xì gà như Festival Del Habano được tổ chức hàng năm tại đất nước này.

Cuba là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường nhất thế giới, được xếp hạng là quốc gia bền vững nhất thế giới theo Chỉ số Phát triển Bền vững năm 2015.

Người Cuba rất thích chơi cờ vua. Du khách sẽ thấy người Cuba chơi cờ vua trên vỉa hè, ở trường học và trong công viên. Jose Raul Capablanca là một trong những đại kiện tướng cờ vua vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông là nhà vô địch thế giới từ năm 1921 đến năm 1927.

Cuba sở hữu hệ động vật hoang dã tuyệt vời. Đây là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã. Nhiều loài trong số đó đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Quốc gia này là ngôi nhà chung của hơn 350 loài chim, trong đó có hơn 20 loài chim đặc hữu, bao gồm chim ruồi ong (loài chim ruồi nhỏ nhất thế giới, chỉ dài 5,5cm), chim Trogon Cuba (loài chim quốc gia của Cuba).

Cuba cũng là nơi sinh sống của loài lợn biển Antillean đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Cuba có 9 di sản thế giới được UNESCO công nhận (Ảnh: Love Cuba).

Đến nay, Cuba có 9 di sản thế giới được UNESCO công nhận. Trong đó bao gồm Havana cổ, thung lũng Vinales, công viên Quốc gia Alejandro de Humboldt, công viên Quốc gia Desembarco del Granma, Catillo de San Pedro de LA Roca, Trinidad, Camaguey, Cienfuegos, và cảnh quan khảo cổ của những đồn điền cà phê đầu tiên ở Đông Nam Cuba.

Môn thể thao phổ biến nhất của Cuba là bóng chày.

Các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Cuba là thuốc lá, đường và niken.

Người Cuba rất thích khiêu vũ. Quốc gia này nổi tiếng với điệu nhảy Salsa, cũng như các điệu nhảy Rumba, Mambo và Cha-cha-cha, Trova và Danzon (đây là loại hình âm nhạc và vũ đạo chính thức của Cuba có từ những năm 1800).

Cuba là nơi thân thiện với cộng đồng LGBT, việc hôn nhân đồng giới sắp được hợp pháp hóa. Những khách sạn phục vụ riêng cho cộng đồng LGBT được mở ra trên khắp đảo.

Thủ đô Havana mệnh danh là “thiên đường xe hơi cổ” trên thế giới (Ảnh: News).

Bên cạnh những công trình mang lối kiến trúc đặc sắc, những chiếc xe hơi cổ kiểu Mỹ rong ruổi trên khắp phố phường ở thủ đô Havana được coi là điểm nhấn thú vị trong hành trình du lịch khám phá Cuba.

Xe hơi cổ xuất hiện trên đường phố Cuba kể từ những năm 1950 khi luật pháp quốc gia này cấm nhập khẩu bất cứ loại xe nào.

Lệnh cấm được dỡ bỏ vào năm 2013, nhưng vẫn còn đó ở quốc gia thuộc vùng biển Caribe này là những cỗ xe 4 bánh mang phong cách cổ điển. Bởi thế, người ta mới nói, muốn ngược dòng thời gian cùng ngành công nghiệp ô tô, hãy đến Cuba.