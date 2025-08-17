Nam thanh niên tử vong trong nhà vệ sinh ở Đồng Nai

Ngày 17/8, Công an phường Bình Phước, Công an tỉnh Đồng Nai, cùng các đơn vị có liên quan điều tra vụ nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà vệ sinh. Nạn nhân được xác định là R.C.G. (18 tuổi, quê Gia Lai).

Nơi anh G. tử vong trong tư thế treo cổ (Ảnh: A.H.).

Theo thông tin ban đầu, sáng 17/8, nhóm bạn tìm đến phòng của G., nằm phía sau công ty tuyển dụng lao động trên đường ĐT741, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai (thuộc TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ).

Nhóm bạn gọi, nhưng không thấy G. trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, nhóm bạn vào trong thì phát hiện G. đã tử vong trong tư thế treo cổ ở nhà vệ sinh. Nhận tin báo, công an địa phương có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Theo nhân chứng, tối 16/8, G. có nhậu cùng một số người bạn rồi về phòng ngủ. Sáng hôm sau, mọi người không liên hệ được với anh ta nên tìm đến nơi ở và phát hiện sự việc trên.