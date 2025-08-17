Nghi án vợ sát hại chồng ở Phú Thọ

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 0h20 ngày 17/8 tại một nhà dân trên địa bàn xã Liên Hoa cũ (nay là xã Phú Mỹ). Thời điểm này, người vợ được cho là đã dùng dao đâm vào ngực người chồng, khiến nạn nhân tử vong.

Do vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên thẩm quyền điều tra thuộc Công an tỉnh Phú Thọ. Cơ quan chức năng xã Phú Mỹ đã tham gia phối hợp với công an ngay khi xảy ra vụ việc.

Clip ghi lại cảnh người phụ nữ dùng hung khí đâm người đàn ông tử vong lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh cắt từ clip).

Clip được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh người đàn ông chạy ra khỏi nhà giữa đêm, tay ôm ngực.

Sau đó, một phụ nữ đuổi theo, trên tay cầm dao nhọn tiến về phía người đàn ông. Lúc này còn có một người khác chạy theo kêu gào, can ngăn người phụ nữ.

Người đàn ông cố bỏ chạy nhưng do vết thương ở ngực quá nặng nên gục xuống sân.