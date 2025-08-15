Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM 2025 hội tụ những yếu tố chưa từng có

Ngày 14/8, Sở Du lịch TPHCM tổ chức họp báo công bố Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 19 với chủ đề "Du lịch bền vững, trải nghiệm sống động".

Hội chợ là điểm hẹn thường niên để các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước tìm kiếm đối tác kinh doanh, cung cấp các sản phẩm đa dạng cho khách hàng. Sự kiện năm nay diễn ra từ 4 đến 6/9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM - phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Ban tổ chức).

Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 19 tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng xúc tiến du lịch quốc tế tại khu vực Mekong và châu Á. Sự kiện định hướng phát triển du lịch bền vững, không chỉ dựa trên lợi ích kinh tế mà còn hài hòa với giá trị văn hóa, xã hội, môi trường.

Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để khuyến khích sáng tạo sản phẩm, dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường trong và ngoài nước.

Theo thống kê của Ban tổ chức, tính đến 8/8, đã có hơn 250 đơn vị triển lãm và 240 người mua quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ xác nhận tham dự hội chợ.

Lần đầu tiên, hội chợ có các công ty du lịch công vụ và MICE (du lịch kết hợp hội nghị) hàng đầu như FCM Travel, American Express Global Business Travel, BCD Travel... tham gia.

Ngoài các thị trường quen thuộc như Mỹ, Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Pháp, Tây Ban Nha, hội chợ còn có sự góp mặt của nhiều thị trường mới như Ba Lan, Đan Mạch, Qatar, Brazil, Bồ Đào Nha...

Ban tổ chức cho biết, việc lựa chọn đối tác tham gia được thực hiện qua quy trình sàng lọc nhằm nâng cao chất lượng khách du lịch đến TPHCM.

Đại diện các đơn vị tham gia tổ chức chia sẻ những thông tin về Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 19 (Ảnh: Ban tổ chức).

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM - cho biết, không chỉ riêng Sở Du lịch mà tất cả đối tác, đơn vị đồng hành đều có chung mục tiêu đưa Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM năm nay trở thành sự kiện hợp tác quốc tế hấp dẫn, góp phần khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam.

Theo bà, chương trình người mua quốc tế năm nay không chỉ mở rộng về quy mô mà còn được lựa chọn kỹ lưỡng, hướng đến các thị trường tiềm năng, phù hợp với định hướng thu hút dòng khách chất lượng cao, chi tiêu lớn.

"Năm nay, chúng tôi tiếp tục kế thừa và phát huy thành quả khi Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM năm ngoái được Giải thưởng Du lịch Thế giới vinh danh là "Sự kiện thương mại du lịch hàng đầu châu Á". Đây là nguồn động viên to lớn để các đơn vị tiếp tục nỗ lực", bà nói.

Năm nay, Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM sẽ diễn ra song song với Hội nghị TPO (Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố châu Á - Thái Bình Dương). Bà Ánh Hoa cho rằng hai sự kiện độc lập nhưng cùng thời điểm, tạo chuỗi hoạt động liên tục, mở rộng cơ hội hợp tác và khẳng định vị trí của TPHCM trên bản đồ du lịch quốc tế.

Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM 2024 đã thành công thu hút đông đảo người tham gia (Ảnh: Mộc Khải).

Giám đốc Sở Du lịch TPHCM nhận định, trong bối cảnh TPHCM mở rộng địa giới hành chính sang Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo đòn bẩy cho việc phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường du lịch và nâng cao thương hiệu TPHCM trên trường quốc tế.

"Chúng tôi tin rằng, với sự quy tụ đông đảo của cộng đồng du lịch quốc tế, Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 19 sẽ tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác, thu hút khách quốc tế đến Việt Nam, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa và phát triển kinh tế.

Qua đó, TPHCM tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm kinh tế - du lịch của cả nước, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn mới", bà Ánh Hoa chia sẻ.