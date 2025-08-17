Cửa hàng ra khuyến mãi, khách kéo đến mua rồi vứt đồ ăn chất đống trước cửa

Theo hãng tin AP, chương trình Happy Meal (hay Happy Set) vốn được thiết kế dành cho trẻ em. Mỗi phần ăn gồm đồ ăn, một món đồ chơi nhỏ như Pikachu bằng nhựa và một thẻ Pokémon phiên bản giới hạn. Tuy nhiên, chiến dịch này đã nhanh chóng “cháy hàng” chỉ trong vòng một ngày.

Hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều thức ăn bị bỏ lại ngay bên ngoài các cửa hàng McDonald's, gây phẫn nộ trong dư luận Nhật Bản, vốn là một quốc gia nổi tiếng về ý thức vệ sinh công cộng.

Những túi thức ăn nhanh chưa được sử dụng bị vứt trên đường (Ảnh: @houjosouun/Straits Times).

Trong thông cáo phát đi hôm 11/8, McDonald’s Nhật Bản thừa nhận: “Chúng tôi không tin vào việc bỏ rơi hay vứt bỏ thức ăn. Tình huống này đi ngược lại triết lý lâu nay mà chúng tôi luôn trân trọng: Mang đến trải nghiệm ăn uống vui vẻ cho trẻ em và gia đình. Chúng tôi nghiêm túc thừa nhận rằng sự chuẩn bị lần này là chưa đủ”.

Theo CNN, hãng thức ăn nhanh cho biết đang nghiên cứu các biện pháp ngăn chặn tình trạng tương tự tái diễn, như giới hạn số phần ăn mỗi khách hàng được mua, chấm dứt đặt hàng trực tuyến, thậm chí có thể từ chối phục vụ những khách không tuân thủ quy định.

“Chúng tôi cam kết trở lại đúng giá trị cốt lõi của Happy Set, đó là mang lại nụ cười cho các gia đình, góp phần nuôi dưỡng sự phát triển lành mạnh cả thể chất lẫn tinh thần của trẻ em, những chủ nhân tương lai”, thông cáo nêu.

Rất đông người chen nhau mua Happy Set để sưu tầm thẻ bài Pokémon (Ảnh: @houjosouun/Straits Times).

Theo CBS News, việc sưu tầm thẻ Pokémon từ lâu đã phổ biến cả với trẻ em lẫn người lớn trên khắp thế giới. Một số thẻ hiếm thậm chí được bán lại với giá hơn 1.000 USD (hơn 26 triệu đồng).

Riêng tại Nhật Bản, sau khi Happy Set kèm thẻ mở bán, lượng khách kéo đến McDonald’s đông bất thường. Ngay sau đó, các thẻ Pokémon đã được rao bán trực tuyến với giá hàng chục nghìn yên (hàng triệu đồng).

McDonald’s đã triển khai Happy Meal trên toàn cầu hơn 40 năm qua. Tại Nhật Bản, một phần Happy Set thường có giá khoảng 510 yên (khoảng 100.000 đồng).