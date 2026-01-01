Hà Nội: 5 khu cắm trại dưới 600.000 đồng, phù hợp vui chơi Tết Dương lịch

Treebee Coffee - Cơ sở Làng hoa

Cách trung tâm Hà Nội không xa, Treebee Làng hoa là điểm cắm trại được nhiều gia đình và bạn trẻ lựa chọn nhờ vị trí thuận tiện và không gian xanh mát.

Nơi cắm trại nằm trong khu vực làng hoa Phú Thượng (phường Tây Hồ), tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị nhưng vẫn dễ dàng di chuyển, phù hợp cho những chuyến đi ngắn ngày dịp Tết Dương lịch.

Treebee Làng hoa là tổ hợp gồm có quán cà phê, khu nướng thịt, cắm trại… (Ảnh: Treebee Làng hoa).

Treebee được phát triển theo mô hình tổ hợp, kết hợp cà phê, cắm trại, picnic và khu nướng BBQ ngoài trời. Khuôn viên rộng, bố trí nhiều bãi cỏ và tiểu cảnh, phù hợp cho các nhóm bạn, gia đình nhỏ hoặc gia đình có trẻ em đến vui chơi trong ngày hoặc cuối tuần.

Một điểm cộng của Treebee Làng hoa là không gian mở, nhiều góc ngồi thư giãn, tầm nhìn hướng ra sông Hồng và cầu Nhật Tân. Du khách có thể lựa chọn uống cà phê, tổ chức nướng BBQ, dựng lều cắm trại hoặc đơn giản là trải thảm tận hưởng không khí trong lành ngay giữa lòng Hà Nội với chi phí hợp lý.

Với mô hình đa dịch vụ, vị trí gần trung tâm và mức giá dễ tiếp cận, Treebee Làng hoa là lựa chọn phù hợp cho dịp Tết Dương lịch, đặc biệt với những gia đình và bạn trẻ không có nhiều thời gian di chuyển xa.

Treebee Làng hoa Địa chỉ: 139 ngõ 464 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội Số điện thoại: 0362524912 Giá tham khảo: 400.000-600.000 đồng/lều

Amor La Vida

Nằm cạnh hồ Cố Đụng, Amor La Vida mang dáng dấp của một khu cắm trại kết hợp nghỉ dưỡng, phù hợp cho những chuyến đi ngắn ngày rời xa không gian đô thị. Với khoảng cách hơn 30km từ trung tâm Hà Nội, địa điểm này đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi cuối tuần mà không đòi hỏi di chuyển quá dài.

Hồ Cố Đụng đối diện khu cắm trại là nơi phù hợp để chèo thuyền kayak hoặc chụp ảnh "sống ảo" (Ảnh: Amor La Vida).

Khu cắm trại được quy hoạch thành hai phân khu riêng, phục vụ các nhóm từ 2 đến 8 người. Mỗi khu đều được bố trí lều nghỉ đầy đủ chăn, đệm, điều hòa, quạt, giúp du khách có trải nghiệm lưu trú tiện nghi, khác với hình thức cắm trại dã ngoại truyền thống. Hệ thống nhà vệ sinh được phân tách nam - nữ, đảm bảo yếu tố sạch sẽ và riêng tư.

Bên cạnh không gian lưu trú, Amor La Vida còn sở hữu hệ thống bể bơi trong nhà và ngoài trời. Bể bơi bốn mùa nằm trong khuôn viên cho phép du khách sử dụng quanh năm, trong khi bể bơi ngoài trời rộng khoảng 150m² được chia khu cho trẻ em và người lớn, phù hợp với các gia đình đi cùng trẻ nhỏ.

Ngoài khu cắm trại, Amor La Vida còn có các căn biệt thự riêng biệt, khu vui chơi trẻ em và nhà ăn chung, tạo nên tổ hợp nghỉ dưỡng khép kín. Nhờ đó, nơi đây trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho những gia đình hoặc nhóm bạn muốn kết hợp nghỉ ngơi, vui chơi trong không gian thiên nhiên yên tĩnh dịp cuối tuần hay kỳ nghỉ ngắn.

Amor La Vida Địa chỉ: Mặt hồ cố đụng, xã Yên Xuân, Hà Nội Số điện thoại: 0378677055 hoặc 0942258899 Giá tham khảo: 450.000-550000 đồng/người (không phụ thu ngày lễ)

TreeFarm

Bên cạnh các điểm cắm trại trên, TreeFarm Coffee & Glamping là điểm đến được nhiều gia đình và nhóm bạn lựa chọn khi tìm kiếm không gian nghỉ ngơi, vui chơi ngoài trời gần Hà Nội. Chỉ mất khoảng 30 phút di chuyển từ trung tâm, khu tổ hợp này phù hợp cho các chuyến đi trong ngày hoặc nghỉ ngắn dịp lễ, Tết.

TreeFarm cũng là một trong những điểm cắm trại được nhiều bạn trẻ ưa thích (Ảnh: TreeFarm).

Với quy mô khoảng 10ha, TreeFarm được quy hoạch thành nhiều phân khu chức năng, bao gồm khu cắm trại, hồ câu cá và các không gian sinh hoạt ngoài trời. Khuôn viên rộng, bố trí tách biệt khu dân cư giúp đảm bảo sự yên tĩnh, hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn và khói bụi đô thị.

Bên cạnh hoạt động cắm trại, TreeFarm còn phát triển nhiều tiện ích phục vụ vui chơi, trải nghiệm. Du khách có thể tham gia câu cá, bắn cung, golf mini hoặc cho trẻ em vui chơi tại các khu vực được thiết kế riêng. Một số dịch vụ giải trí được miễn phí, tạo điều kiện để các gia đình có thể trải nghiệm trọn vẹn trong ngày.

Khu vực ăn uống tại TreeFarm cũng được bố trí thuận tiện, với các lựa chọn tiệc nướng ngoài trời hoặc suất ăn theo set, đáp ứng nhu cầu của nhóm đông người. Nhờ không gian rộng, nhiều hoạt động và dịch vụ đi kèm, TreeFarm Coffee & Glamping là lựa chọn phù hợp cho những chuyến dã ngoại, cắm trại ngắn ngày gần Hà Nội.

TreeFarm Coffee & Glamping Địa chỉ: Hồ câu Sông Đáy, xã Nội Bài, Hà Nội Số điện thoại: 0901763470 Giá tham khảo: 500.000 đồng/người

Khu du lịch trải nghiệm Hải Đăng

Nằm ở khu vực ngoại thành Hà Nội, khu du lịch trải nghiệm Hải Đăng là điểm đến được nhiều gia đình lựa chọn cho những chuyến vui chơi ngắn ngày, đặc biệt phù hợp với nhóm có trẻ nhỏ.

Không gian tại đây được xây dựng theo hướng gần gũi thiên nhiên, kết hợp các hoạt động trải nghiệm, giáo dục và giải trí ngoài trời.

Khu vực cắm trại nằm cạnh hồ, với đầy đủ tiện nghi (Ảnh: Du lịch trải nghiệm Hải Đăng).

Khu du lịch được quy hoạch với nhiều phân khu chức năng, bao gồm khu vui chơi, bãi cỏ tổ chức hoạt động tập thể và các khu trải nghiệm nông nghiệp. Du khách, đặc biệt là trẻ em, có cơ hội tham gia các hoạt động như trồng cây, chăm sóc vật nuôi, tìm hiểu đời sống nông thôn, qua đó vừa vui chơi vừa học hỏi.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, Hải Đăng còn bố trí không gian nghỉ chân, ăn uống và khu tổ chức sự kiện ngoài trời. Các gia đình có thể tổ chức picnic, sinh hoạt nhóm hoặc tham gia các trò chơi tập thể trong không gian thoáng đãng, an toàn.

Với mô hình du lịch trải nghiệm kết hợp vui chơi - giáo dục, cùng khoảng cách không quá xa trung tâm, khu du lịch Hải Đăng là lựa chọn phù hợp cho những chuyến đi trong ngày hoặc dịp nghỉ lễ ngắn, giúp các gia đình và trẻ nhỏ có thêm cơ hội gắn kết và khám phá thiên nhiên.

Du lịch trải nghiệm Hải Đăng Địa chỉ: Xóm 10, Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội Số điện thoại: 0386247866 Giá tham khảo: khoảng 500.000 đồng/người

Trang Thiều Camping

Nằm gần hồ Hàm Lợn, Trang Thiều Camping là điểm cắm trại quen thuộc của nhiều gia đình và nhóm bạn mỗi dịp cuối tuần, khi thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Với vị trí không quá xa trung tâm Hà Nội, nơi đây phù hợp cho những chuyến đi ngắn ngày, vừa đủ để rời xa phố thị và hòa mình vào thiên nhiên.

Khu cắm trại của Trang Thiều Camping rất rộng, được chia thành nhiều khu vực khác nhau (Ảnh: Trang Thiều Camping).

Khu cắm trại được chia thành ba khu đồi với đặc điểm khác nhau. Trong đó, đồi số 2 thu hút những người yêu thích sự tĩnh lặng bởi không có điện và nằm cách xa khu vệ sinh hơn so với các khu còn lại.

Điều này khiến lượng khách ít hơn, đổi lại là không gian riêng tư, phù hợp với những người sẵn sàng tự chuẩn bị và muốn trải nghiệm cắm trại theo phong cách “tự túc”.

Ngoài Trang Thiều Camping, khu vực quanh hồ Hàm Lợn còn tập trung nhiều đơn vị cho thuê lều trại và dụng cụ dã ngoại. Nhờ đó, những người mới làm quen với cắm trại có thể dễ dàng tiếp cận, không cần chuẩn bị quá nhiều trang thiết bị.

Tùy vào nhu cầu nghỉ ngơi hay trải nghiệm, du khách có thể lựa chọn khu vực phù hợp để tận hưởng không gian thiên nhiên yên bình của Sóc Sơn trong những ngày cuối tuần.