Cô gái Nhật đi xuyên Việt một mình, ngã xe giữa đường được cả làng ra giúp

Hành trình 70 ngày phượt xuyên Việt một mình

Thời gian qua, hình ảnh cô gái Nhật Bản Yuki Nakatani (SN 1996, đến từ Nagasaki) một mình rong ruổi khắp các cung đường Việt Nam trên chiếc xe máy cũ, khiến nhiều người ấn tượng và không khỏi tò mò.

Hành trình phượt xuyên Việt của Yuki bắt đầu từ TPHCM đến Hà Giang cũ, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang. Cô chia sẻ, Thái Lan là nơi đầu tiên cô thử lái xe máy, nhưng Việt Nam mới thật sự là nơi cô làm chủ hành trình của mình bằng phương tiện hai bánh này.

Yuki Nakatani rời bỏ công việc ổn định ở Nhật Bản để du lịch tại nhiều quốc gia (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Ở Thái Lan, tôi đi cùng một người bạn, anh ấy lái xe từ Chiang Mai đến biên giới Malaysia, còn tôi lái từ đó về Bangkok. Đó là chuyến đi xe máy đầu tiên trong đời tôi”, cô kể.

Yuki ở Việt Nam tổng cộng 70 ngày, bắt đầu từ những ngày cuối tháng 7. Trong đó, có 40 ngày cô dành cho hành trình đi dọc đất nước bằng xe máy mượn từ một người bạn. Cô đi một mình, bị ngã xe vài lần, nhưng ở mỗi nơi, cô đều nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ những người xung quanh.

“Tôi đến TPHCM chỉ với chiếc ba lô nhỏ, hành lý nhẹ đến mức tưởng chỉ dành cho một chuyến dạo chơi ngắn. Nhưng rồi, nó đã cùng tôi đi dọc đất nước, từ nắng phương Nam lên tận mây núi miền Bắc, suốt mấy mươi ngày không ngơi nghỉ.

Ban đầu tôi cũng lo lắng, nhưng dần quen với giao thông Việt Nam. Cảnh sát giao thông chỉ dừng tôi một lần, họ rất thân thiện. Ở Nhật, xe chạy bên trái, nên lúc rẽ trái ở Việt Nam tôi hơi lúng túng”, cô kể.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất với Yuki là một lần cô vô tình đâm xe vào tường ở một thị trấn nhỏ - nơi đến giờ cô vẫn không nhớ tên. “Mọi người ùa ra giúp tôi. Họ dùng dây buộc lại chiếc xe bị hỏng, hỏi han xem tôi có bị thương không. Tôi thật sự xúc động trước sự tốt bụng ấy”, cô nhớ lại.

Cô gái Nhật Bản một mình phượt xuyên Việt bằng xe máy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu, Yuki cũng không ngại thử thách. Nữ du khách đặc biệt yêu thích đường đèo, đường núi, những lối nhỏ xuyên rừng, nơi cô cảm nhận rõ thiên nhiên và đời sống người bản địa. Có lần, cô phải một mình lái xe hơn 50km qua đoạn đường sạt lở, bùn lầy, trời mưa tầm tã, lại không có sóng điện thoại.

“Rất liều lĩnh, nhưng tôi học được nhiều điều từ những khoảnh khắc như vậy. Trong quá trình di chuyển, nếu có những con dốc quá cao, tôi sẽ nhờ các bạn trẻ gần đó chạy xe qua giúp. Tôi cũng lắng nghe lời khuyên của người địa phương, tránh những đoạn đường nguy hiểm”, cô kể.

Trên hành trình xuyên Việt, điều khiến Yuki xúc động nhất là sự thân thiện và hiếu khách của người Việt. Cô cho biết nhiều người đã dừng lại bắt chuyện, hỏi cô đi đâu, từ đâu đến, đồng thời bày tỏ sự bất ngờ khi biết cô là người Nhật, bởi trông cô khá giống người Việt.

Khi biết cô là du khách nước ngoài, người dân không ngần ngại chỉ cô cách ăn các món địa phương, giới thiệu chỗ nghỉ, thậm chí giúp cô tìm nơi sửa xe. Có lần xe cô hỏng giữa đường, một tài xế địa phương đã dừng lại, cho cô đi nhờ một quãng dài.

“Anh ấy rất tốt và lái xe cực kỳ chuyên nghiệp. Đó là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của tôi ở Việt Nam”, cô nhớ lại.

Với cô gái đến từ Nagasaki, Việt Nam còn để lại ấn tượng bởi dịch vụ lưu trú đa dạng, dễ tiếp cận, từ homestay nhỏ xinh đến khách sạn tiện nghi. Cũng chính vì thế, mỗi đêm, cô đều dễ dàng tìm được chỗ để nghỉ ngơi.

"Việt Nam - Quốc gia thú vị nhất Đông Nam Á"

Yuki chia sẻ, cô là người luôn tò mò và khao khát khám phá những vùng đất, khung cảnh chưa từng đặt chân tới. Tháng 3/2023, sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm được hai năm, cô đã quyết định rời bỏ công việc ổn định ở Nhật Bản, khép lại cuộc sống an toàn thường nhật để một mình lên đường sang châu Âu với tấm vé một chiều.

Yuki hướng dẫn một người bạn viết thư pháp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Suốt bốn tháng ở nơi xa lạ, Yuki viết chữ thư pháp - môn nghệ thuật cô theo đuổi từ năm 7 tuổi - và bán trên đường phố để kiếm sống. Chính hành trình ấy giúp cô nhận ra một điều giản dị mà sâu sắc: Thế giới này tràn đầy tình yêu.

Không lâu sau, cô tiếp tục khởi hành chuyến phiêu lưu vòng quanh thế giới với hành trang là một chiếc ba lô nhỏ, vài bộ quần áo, bút lông và mực tàu. Yuki đi nhờ xe, ngủ nhờ nhà người lạ, sống giữa những vùng đất xa xôi, nơi mỗi ngày đều mở ra một câu chuyện mới.

Từng đặt chân đến Malaysia, Indonesia và Singapore, đến tháng 5/2024, Yuki đi đường bộ qua Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Malaysia, rồi quay lại Thái Lan, băng qua Campuchia và cuối cùng đến Việt Nam - nơi cô dành trọn 70 ngày khám phá và tìm lại chính mình.

Yuki muốn du lịch khắp nơi để tìm lại chính mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đó, Yuki từng có hơn 400 chuyến đi nhờ xe trong các hành trình. Khi thử chuyển sang xe đạp ở Trung Quốc, cô nhận ra khí hậu và địa hình Đông Nam Á khiến việc chạy xe đạp để khám phá trở nên quá sức. Vì thế, cô chọn xe máy - phương tiện vừa linh hoạt, vừa giúp cô chủ động trong các hành trình theo cách của riêng mình.

Sau chuyến đi xuyên Thái Lan thành công, Yuki đủ tự tin để tiếp tục hành trình tương tự ở Việt Nam, nơi mà giữa nắng gió, sông núi và con người hiền hậu, cô tìm thấy sự đồng điệu hiếm có.

“Khi tôi viết chữ "love" (yêu - PV) trên những tấm giấy nhỏ và tặng cho người lạ ở mỗi nơi đi qua, tôi cảm thấy như mình đang nhận lại tình yêu gấp bội. Có lẽ, đó chính là lý do tôi vẫn đang tiếp tục đi”, cô mỉm cười nói.

Yuki thú nhận, trước chuyến đi, cô không biết nhiều về Việt Nam, nên không có kỳ vọng cụ thể. Nhưng chỉ sau vài tuần, đất nước này đã khiến cô rung động.

“Điều khiến tôi ấn tượng nhất là tinh thần yêu nước mạnh mẽ của người Việt. Họ rất tốt bụng, còn ẩm thực và văn hóa ở Việt Nam thì vô cùng phong phú. Thực lòng mà nói, Việt Nam là quốc gia thú vị nhất mà tôi từng đến trong khu vực Đông Nam Á”, cô chia sẻ.

Với Yuki, chuyến đi xuyên Việt không chỉ là hành trình khám phá cảnh sắc mà còn là khoảng lặng để nhìn lại bản thân. “Tôi chọn hành trình này để đi một mình, vì đó là chặng cuối của chuyến đi châu Á và tôi muốn có thời gian nhìn lại chính mình”, cô nói.

Nữ du khách Nhật say mê ẩm thực Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trên những cung đường dài, điều khiến Yuki say mê nhất lại chính là ẩm thực Việt Nam. Cô yêu những quán nhỏ ven đường, những bữa ăn giản dị nhưng tràn đầy hương vị quê hương. Khi kết thúc hành trình 70 ngày, Yuki không chỉ mang về những bức ảnh hay kỷ niệm, mà còn mang theo cảm giác được chữa lành, được kết nối và được sống hết mình.

“Từ Nam ra Bắc, tôi được thử biết bao món ngon - đó là một trong những phần đáng nhớ nhất hành trình của tôi. Tôi thích vùng quê và miền núi, nên có vài trải nghiệm hơi mạo hiểm. Nhưng nếu chọn hành trình ven biển hoặc quốc lộ, tôi tin rằng ngay cả phụ nữ đi một mình cũng có thể khám phá Việt Nam một cách an toàn và trọn vẹn”, cô bày tỏ.