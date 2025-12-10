Khách Tây nói gì về phố đường tàu Hà Nội: Vì sao càng cấm càng hút khách?

Con tàu lao tới, gần đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần duỗi tay ra là chạm vào thân tàu nếu ai đó đủ liều lĩnh để thử. Tiếng còi vang dội giữa những quán cà phê chen chúc trong con ngõ chỉ rộng hơn đầu tàu một chút.

Du khách không bỏ lỡ khoảnh khắc đoàn tàu chạy qua (Ảnh: Scott Campel).

Trong 30 giây, cả con phố biến thành đường hầm gió kèm hơi nóng. Rồi cũng đột ngột như lúc đến, đoàn tàu biến mất.

Đó là hình ảnh quen thuộc ở phố đường tàu nổi tiếng Hà Nội. Đó là một đoạn nằm sát khu Phùng Hưng - Trần Phú và đoạn còn lại nằm ở khu Lê Duẩn. Những con hẻm từng bình thường bỗng trở thành một trong những “điểm hút khách đau đầu nhất” của thành phố.

Đây là những cảm nhận của anh Scott Campel - cây bút chuyên viết các bài thuộc chuyên mục du lịch cho tờ CN Traveller (Mỹ) khi chia sẻ góc nhìn về phố đường tàu.

Điểm đến khiến khách quốc tế mê mẩn

Với du khách Kathryn Frazer - một nhà sáng tạo nội dung người Mỹ, phố đường tàu là nơi "đáng lẽ không nên tồn tại, nhưng vì thế lại hấp dẫn".

Cô gái người Mỹ đi xuyên Việt 6 tuần, từ đồng bằng sông Cửu Long đến núi đá Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang), nhưng khi tới Hà Nội, cô lại mong chờ nhất được trải nghiệm ở phố đường tàu.

Khi tới đây vào thời điểm lực lượng chức năng đang giải tỏa hàng quán đóng cửa, vị khách Mỹ lại tìm tới đoạn đường tàu ở Lê Duẩn. Cô đến từ sớm, gọi bún chả và cà phê, ngồi cạnh những con mèo và trò chuyện với chủ quán. Đến khi chủ quán đột ngột hét “tàu đến”, không khí lập tức thay đổi.

Du khách đi bộ sát đường ray (Ảnh: Scott Campel).

“Bà ấy xoay bàn ghế cực nhanh, như đã làm chuyện đó hàng trăm lần. Khi tàu lướt qua, chỉ cách đầu gối khoảng một mét, cảm giác như cơn bão tràn qua. Tôi hét suốt vì quá phấn khích. Đúng kiểu nguy hiểm có kiểm soát”, Frazer nói.

Tương tự, du khách Jackie Rezk cũng tìm đến phố đường tàu vì muốn được trải nghiệm cảm giác phấn khích. Anh cho rằng, chưa nơi nào ở trên thế giới mang tới điều này.

Trên thực tế, đầu những năm 2000, phố đường tàu vẫn là một khu vực vô danh trên bản đồ du lịch Việt Nam với khách quốc tế.

Sự thay đổi bắt đầu từ khi một số khách nước ngoài phát hiện thấy khoảnh khắc không tưởng. Đó là cảnh đoàn tàu hỏa chạy nhanh lướt qua khe giữa 2 dãy nhà. Video chia sẻ trên Youtube, lập tức gây sốt.

Chị Drung, chủ quán cà phê sinh năm 1982, là một trong những người đầu tiên nhìn thấy cơ hội kinh doanh ở phố đường tàu. Nhà cách đường ray không xa, người phụ nữ cho biết nơi này từng rất nghèo, nhưng rồi khách du lịch bắt đầu tới.

Một người bán hàng rong ngồi ở ngay đường ray (Ảnh: Scott Campel).

"Là một trong những người đầu tiên mở quán, thời điểm đó chẳng ai ngờ nơi này lại hút khách nước ngoài đến thế", chủ quán nói.

Đến nay, chỉ riêng đoạn Phùng Hưng - Trần Phú có hơn 30 quán hàng "chen nhau" phục vụ khách góc ngắm tàu đẹp nhất.

Nghịch lý khách đông bất ngờ

Sở du lịch Hà Nội hồi tháng 3 cũng ra văn bản yêu cầu các công ty lữ hành không đưa khách vào phố đường tàu. Tuy nhiên, tác giả bài viết Scott Campel cho rằng, sau mỗi đợt kiểm tra, lượng khách kéo tới phố đường tàu càng đông hơn.

Mọi thông điệp nhằm đảm bảo an toàn không phải lúc nào cũng được người dân và du khách tuân thủ. Trước đó hồi tháng 6, một du khách quay video quá sát đầu tàu chạy, suýt bị cuốn theo. Chỉ 3 tháng sau, một video khác cũng quay ở phố đường tàu ghi cảnh tàu chạy qua hất tung bàn ghế. Mọi sự cố đều thổi bùng tranh cãi, khiến người dân lo lắng, tuy nhiên lượng khách không hề giảm.

Sau mỗi đợt bị chính quyền giải tỏa, cả con phố dường như nằm im chờ đợi. Tới khi rào chắn được dỡ bỏ, chủ quán lại thở phào. Mọi hoạt động kinh doanh tiếp tục tấp nập, đón khách vào ra như chưa từng có điều gì xảy ra.

Phố cà phê đường tàu nằm dọc tuyến đường sắt ở khu vực giáp ranh giữa 3 phường bao gồm phường Điện Biên, phường Cửa Nam và phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội).

Đây là khu vực thường tập trung rất đông khách du lịch nước ngoài tới uống cà phê kết hợp trải nghiệm ghi hình khoảnh khắc đoàn tàu hỏa đi qua vào các khung giờ cố định trong ngày.