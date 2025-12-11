Vì sao Phú Quốc được giới tinh hoa, tỷ phú Ấn Độ chọn tổ chức tiệc cưới?

Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) đang vững vàng vị thế là điểm đến du lịch quốc tế hạng sang sau khi trở thành nơi tổ chức các tiệc cưới của giới tinh hoa và cặp vợ chồng tỷ phú Ấn Độ trong năm 2025.

Sức hút của đảo ngọc tiếp tục được duy trì và thăng hạng khi có hơn 1.400 du khách Ấn Độ dự kiến sẽ đến đây nghỉ dưỡng trong giai đoạn từ ngày 10/12 đến 10/1.

Dữ liệu từ các nền tảng du lịch trực tuyến cho biết, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu đối với các gia đình quốc tế trong dịp cuối năm. Riêng tháng 12 đến tháng 1 đầu năm sau, du khách Ấn Độ tìm kiếm về Phú Quốc tăng đột phá đến 186% so với cùng kỳ năm trước.

Đám cưới dài 7 ngày 7 đêm của một cặp đôi tỷ phú Ấn Độ cuối năm 2025 tại Phú Quốc gây choáng ngợp (Ảnh: M.H.)

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo ở Sở Du lịch tỉnh An Giang nhận định rằng, việc Phú Quốc thu hút nhiều khách Ấn Độ trong những năm gần đây có thể là nhờ hiệu ứng từ đám cưới của cặp vợ chồng tỷ phú nổi tiếng ở Ấn Độ được tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp nhất Phú Quốc vào năm 2019.

Theo vị này, có nhiều yếu tố chính đã giúp Phú Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn, đặc biệt là đối với các sự kiện lớn và du khách cao cấp.

Thứ nhất và quan trọng nhất phải kể đến là hệ sinh thái nghỉ dưỡng xa hoa và quy mô, sở hữu cơ sở vật chất lưu trú chất lượng cao, từ các khu resort đến khách sạn quốc tế, đủ khả năng tổ chức thành công những sự kiện riêng tư, phức tạp và yêu cầu cao như tiệc cưới tỷ phú.

Yếu tố thứ hai theo vị lãnh đạo này là khả năng đáp ứng trải nghiệm văn hóa đa dạng. Các đơn vị lữ hành đã khéo léo thiết kế các sản phẩm chuyên biệt theo phong cách văn hóa Ấn Độ, nhằm tạo ra sự kết nối và tôn vinh văn hóa độc đáo, mang lại trải nghiệm mới lạ cho du khách.

Ngoài ra, việc thiết lập kết nối hàng không trực tiếp cũng khiến du khách Ấn Độ thích đến Phú Quốc. Nếu như trước đây, việc phải quá cảnh qua Hà Nội hay TPHCM đã làm giảm đáng kể tính cạnh tranh của Phú Quốc thì giờ đây, loạt chuyến bay thẳng 5 tiếng từ New Delhi, đã giúp đảo ngọc trở thành điểm đến biển đảo hàng đầu trong khu vực đối với nhóm khách hàng cao cấp, bận rộn.

Cũng theo vị lãnh đạo này, Phú Quốc năm 2025 liên tục được vinh danh trong các giải thưởng quốc tế như Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới 2025; Có điểm du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới; có khu nghỉ dưỡng, tổ chức tiệc cưới đẳng cấp thế giới;... thu hút sự quan tâm của khách quốc tế.

Mặt khác, Phú Quốc cũng được lựa chọn là điểm đến đăng cai APEC 2027, hàng loạt dự án hạ tầng mới hoàn thiện không gian đô thị mới, thu hút sự quan tâm quốc tế.

Theo Phó Giám đốc Khối Thị trường Nước ngoài của Vietravel, ông Ngô Minh Quân cho biết, Ấn Độ hiện là một trong những thị trường du lịch phát triển nhanh nhất thế giới với hơn 27 triệu lượt khách đi nước ngoài năm 2019 và dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong vòng 10 năm.

Khách du lịch Ấn Độ đến Phú Quốc dịp cuối năm 2025 (Ảnh: Vietravel).

Báo cáo của Sở Du lịch An Giang cho thấy, Phú Quốc ước tính đón gần 1,9 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2025, trong đó khách Ấn Độ đóng góp khoảng 150 nghìn lượt. Tổng doanh thu du lịch toàn tỉnh đạt gần 44.000 tỷ đồng.

Theo quy định, Phú Quốc được áp dụng một chính sách thị thực đặc biệt, tạo điều kiện tối đa cho khách nước ngoài, bao gồm công dân Ấn Độ. Chính sách miễn thị thực 30 ngày cho phép du khách nhập cảnh trực tiếp từ nước ngoài đến Phú Quốc (không qua đất liền Việt Nam), lưu trú trên đảo và rời khỏi Việt Nam từ Phú Quốc. Chính sách này đã đơn giản hóa đáng kể thủ tục hành chính, giúp việc lựa chọn Phú Quốc trở nên dễ dàng hơn, dù du khách vẫn cần visa nếu có nhu cầu ghé thăm đất liền Việt Nam.

Như vậy, sự kết hợp hài hòa giữa cơ sở hạ tầng nghỉ dưỡng sang trọng, đường bay thẳng đột phá, và chính sách miễn thị thực ưu đãi đã giúp Phú Quốc từ một hòn đảo tiềm năng thành một "đặc khu" du lịch được giới tinh hoa Ấn Độ ưu tiên lựa chọn cho những kỳ nghỉ và sự kiện đẳng cấp của họ.